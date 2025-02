Agenda informativa: Miles de personas en todo el país se preparan para recibir el carnaval del Bicentenario

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 23 de febrero

El festival de bandas congregó a más de 5 mil músicos. Foto: El Diario

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Más de 50 grupos realizan el último recorrido previo al carnaval de Oruro

Este domingo se lleva a cabo el Segundo Convite del Carnaval de Oruro del Bicentenario 2025. Más de 30.000 bailarines de 52 grupos de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) renovarán su promesa de fe y devoción a la Virgen del Socavón. El recorrido será encabezado por la imagen de la Virgen del Socavón, desde aproximadamente las 08:00. De esta manera, se efectúa el último ensayo general de cara a la entrada del carnaval, que se llevará a cabo el sábado 1 y el domingo 2 de marzo. Se espera que miles de personas del interior y exterior del país lleguen a la capital del Pagador para apreciar la muestra cultural y folklórica, declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. La pasada jornada inició el fin de semana de las actividades precarnavaleras con el festival de bandas que congregó a 5 mil músicos.

– El Corso Infantil cruceño combinará fiesta y solidaridad

Este domingo, el Corso Infantil no solo será un espacio de alegría y color en el Cambódromo, sino también una oportunidad para ayudar. El evento organizado por el Rotary Club de Santa Cruz de la Sierra, desde hace 53 años, destinará lo recaudado a tres importantes proyectos sociales. Los fondos obtenidos beneficiarán al Centro Infantil del Niño Quemado, que brinda atención a menores afectados por quemaduras. Luego al programa médico «Mamá sin Várices», que en mayo ofrecerá tratamientos gratuitos a mujeres con esta condición y a una fundación que impulsa el emprendimiento juvenil. El Corso Infantil iniciará a las 16:00 en el Cambódromo, con la participación de más de 10 ballets, seguidos por las comparsas infantiles con sus coloridos carros alegóricos. Según los organizadores, este evento une tradición y solidaridad.

– Llega al país el primer deportado boliviano por la administración Trump

Este domingo 23 arribará a territorio nacional el primer boliviano indocumentado que fue sometido a un proceso de deportación, dispuesto por el presidente Donald Trump, tras su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de este año, según informó a Datápolis el encargado de negocios de la embajada boliviana en Washington, Henry Baldelomar. El representante diplomático confirmó que tres de los 127 bolivianos aprehendidos inicialmente en Estados Unidos, ya tienen el dictamen judicial de deportación. Las fechas en las que los bolivianos deportados llegarán a algún aeropuerto internacional del país son este domingo 23 de febrero, el 1 y 7 de marzo, producto de la decisión judicial de expulsión. Los afectados llegarán al país en vuelos comerciales cuyos costos serán solventados por Estados Unidos.

– El Senamhi activa alertas por lluvias fuertes y el desborde de ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activa una alerta Naranja por lluvias intensas y tormentas eléctricas que se registrarán hasta este domingo en La Paz, Pando y Beni, y otra alarma por el riesgo de desborde de ríos en Pando, La Paz y Oruro hasta el próximo miércoles. Según la institución estatal, habrá lluvias y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, con montos acumulados entre 60 y 80 milímetros en las provincias Nicolás Suárez, Abuná, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios de Pando. Asimismo, en las provincias Iturralde, Franz Tamayo y Sud Yungas de La Paz; y Marban, Moxos, Itenez, Yacuma y Ballivián, en Beni. El segundo aviso de alerta prevé ascensos de nivel, con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Beni, La Paz, Madre de Dios, Tahuamanu, Acre, Abuná, Desaguadero y Lauca.

– El papa Francisco no pronunciará el Ángelus de este domingo

El papa Francisco, hospitalizado desde hace ocho días por una neumonía bilateral, no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, por segunda semana consecutiva. El pontífice argentino, de 88 años, enviará un texto que será publicado pero que no leerá, como el domingo pasado, según el Vaticano. Según los reportes sobre la salud del líder máximo de la Iglesia Católica en el mundo, volvió a presentar signos de leve mejoría. No obstante, deberá continuar hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma, para tratar su cuadro de neumonía bilateral, dijeron desde la Santa Sede, a través de un breve comunicado. El Sumo Pontífice debe permanecer bajo tratamiento y en observación, mientras se monitorea su evolución que, en los últimos días, mostró varias señales de que sus pulmones estarían en proceso de recuperación.