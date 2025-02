Agenda informativa: Tres millones de estudiantes del sistema público y privado del país retornan a las aulas

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 2 de febrero

Los estudiantes retornan a clases después de dos meses de vacación. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

– El presidente Luis Arce inaugurará el año escolar 2025 en Tiquipaya

El presidente Luis Arce inaugurará el año escolar 2025 este lunes, en el municipio cochabambino de Tiquipaya, donde también entregará proyectos. El ministro de Educación, Omar Veliz, lo acompañará en el acto que se llevará a cabo la mañana de este lunes. El ministro Véliz anunció la pasada jornada que el mandatario entregará algunos proyectos educativos en el acto que tendrá lugar en una unidad educativa de Tiquipaya. En el resto del país, tal cual sucede regularmente todos los años, otras autoridades del Órgano Ejecutivo asistirán a la inauguración de este año escolar en representación del primer mandatario. Por otra parte, la máxima autoridad educativa del país informó que su despacho recibió 30 denuncias sobre distintos cobros irregulares en algunas unidades educativas, durante la etapa de inscripción, las cuales serán investigadas.

– Educación dispone tolerancia en las regiones afectadas por lluvias

El Ministerio de Educación dispuso tolerancia en las regiones aquejadas por las intensas lluvias. El Ministerio de Educación coordina con el Viceministerio de Defensa Civil los datos sobre la situación en regiones como Apolo e Ixiamas, en La Paz, que fueron afectadas ostensiblemente por las precipitaciones y el desborde de los ríos circundantes. La pasada semana se registraron también fuertes granizadas en Potosí, riadas en Tarija, además, otras regiones quedaron afectadas por las inclemencias de la naturaleza. El titular de Educación, Omar Véliz, afirmó que el objetivo es iniciar clases en las 16.099 unidades educativas del país, “pero no podemos controlar el clima y nos obliga a ser tolerantes. No podemos poner en riesgo la vida de los estudiantes”. Según Defensa Civil, 77 municipios fueron afectados y 19 se declararon en desastre.

– El gobierno activa mecanismos de control en la venta de útiles y las pensiones

El Viceministerio de Defensa del Consumidor y Derechos del Usuario efectúa operativos de control en diferentes centros de abasto en el eje troncal del país por el incremento de precio del material escolar. Según los datos que maneja esta institución, desde agosto de 2024 se registró una subida en el costo de hasta el 25%. Otro de los verificativos que hace la instancia gubernamental, según informan las autoridades, es a las pensiones escolares en las unidades educativas particulares. En los pasados días recibieron más de 100 denuncias al respecto, además del direccionamiento en la compra de uniformes, material escolar o textos. Por otra parte, el gobierno dispuso el retorno a las clases con el respectivo protocolo de bioseguridad de manera regionalizada con el fin de evitar contagios en las unidades educativas.

– Micreros cruceños van al paro indefinido y ponen en vilo a los estudiantes

Después de un ampliado de emergencia efectuado el domingo, los micreros de Santa Cruz de la Sierra confirmaron que desde este lunes 3 de febrero acatarán un paro indefinido. El sector ratificó la medida de presión desde este lunes, fecha en la que se inicia la gestión escolar, porque no hubo un acuerdo con la alcaldía cruceña. La medida será acatada por los cuatro principales sindicatos de micros de Santa Cruz y la cooperativa de transporte. Cerca de las 19:00 de la pasada jornada se debía reinstalar el diálogo entre los micreros y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra; no obstante, la dirigencia de los transportistas se retiró de las oficinas públicas, porque el alcalde Jhonny Fernández no llegó al encuentro. Por su parte, el vocero de la Alcaldía cruceña, Bernardo Montenegro, culpa a la dirigencia del sindicato de micros por romper el diálogo.

– Falta de desayuno escolar y de mantenimiento avizoran un inicio de clases conflictivo en Santa Cruz

Esta jornada inicia la gestión escolar en todo el país; sin embargo, la falta de mantenimiento de las unidades educativas públicas, la incertidumbre sobre el desayuno escolar y el paro de transporte público avizoran un comienzo de clases conflictivo en Santa Cruz de la Sierra. Según la dirigencia del magisterio urbano de ese departamento, varios colegios no tienen las condiciones para retornar esta fecha, porque no hubo reparación ni mantenimiento en la infraestructura, lo que provoca que no existan las condiciones para iniciar las labores escolares, porque en algunas unidades educativas hubo cortes de agua y no se hizo la miga correspondiente. El desayuno escolar es otro de los problemas que tensan la relación de las autoridades ediles con los padres de familia, debido a que no se distribuirá a los estudiantes desde el primer día de clases.

– Gremiales de La Paz se reunirán con autoridades gubernamentales

Un sector de los Gremiales de La Paz anuncia la reanudación del diálogo con las autoridades de Gobierno sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que dispone decomisos de productos en caso de constatar el delito de agio y especulación. El cuarto intermedio fue dispuesto en el encuentro de la pasada semana por la inasistencia de los ministros de Economía, Desarrollo Productivo y otras autoridades involucradas, además de otros sectores a los que afectaría está disposición. Sin embargo, los diferentes sectores económicos y productivos hicieron conocer que la cláusula confiscatoria debe ser abrogada y rechazaron la intención del gobierno de normar los alcances en el reglamento de la ley correspondiente. En las próximas horas se conocerá si las partes asisten.

– Emapa inicia distribución de maíz a los productores

A partir del lunes, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) inicia la distribución de maíz a los productores del sector pecuario a un precio subvencionado para que no se encarezcan los costos de la carne de pollo, de cerdo, de la leche y otros productos. Según el gerente de la empresa estatal, Franklin Flores, el maíz será distribuido desde esta semana, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. La Federación Nacional de Pequeños Avicultores protestó porque hace más de 45 días la estatal no entrega el maíz en desacato a los acuerdos con el sector. Afirman que tuvieron que comprar el grano del mercado abierto, a un precio de hasta Bs 150, mientras que el quintal, Emapa lo entrega a Bs 70. Este incremento ocasionó que el costo del huevo, la carne de pollo, cerdo y la leche se encarezca.

– Lluvias e inundaciones golpean a más de 102 mil familias en todo el país

Las lluvias e inundaciones dejan un saldo de 102.891 familias afectadas y damnificadas en ocho departamentos del país, hasta la fecha. El departamento de La Paz es es el más dañado y fue el primero en ser declarado en emergencia. Según información del Viceministerio de Defensa Civil, esta semana y hasta el 9 de febrero rige una alerta naranja en cinco departamentos: en La Paz se identificaron a 83 municipios; Oruro, 30; Cochabamba, 19; Santa Cruz, cinco y Beni, tres. Además, hay alerta naranja por incremento de temperaturas de 36 a 41 grados en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En total, las precipitaciones golpean a ocho departamentos, 19 municipios están con declaración de desastre. A nivel nacional, las autoridades registraron 77.869 familias afectadas y 25.022 damnificadas, en total 102.891 familias fueron golpeadas por las lluvias.