Alcaldía cruceña asegura haber pagado salarios a 5.200 trabajadores y que solo adeuda a 100 por falta de documentos

El sector salud anunció en esta jornada que acatará un nuevo paro el viernes 28 de febrero, pese a que hasta esta jornada cumplen otra medida de 72 horas, en demanda a que el alcalde Fernández los escuche.

El secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Róger Serrate, lamenta que los trabajadores en salud quieran acatar nuevamente un paro el viernes 28 de febrero, pese a que se pagó el salario a 5.200 profesionales en salud, correspondiente al mes de enero pasado. Aseguró que sólo se adeuda a unos 100 trabajadores, quienes no presentaron sus documentos.

“Nosotros ya hemos cumplido con el pago de todo el sector salud y recalcar que no podemos cumplir con las personas que no han cumplido con los requisitos. Ellos saben que los días de huelga les estamos pagando y si es así, por qué no atienden. El sector salud es el más privilegiado, porque son los primeros en pagarles los sueldos, jamás nos hemos quedado un mes sin abonarles”, enfatizó Serrate..

Detalló que el pago se hizo a 5.200 trabajadores, que representa más del 50% de toda la comuna cruceña y que sólo faltan entre 80 y 100 profesionales en salud, que son los que no han cumplido con los requisitos. Dijo que incluso hay personas que falsificaron los documentos para ser contratados.

“Tengo todas las planillas de pago del sector salud, al igual que las boletas del banco de los depósitos que se hicieron y que un día de huelga significa más de 1,5 millones de bolivianos, que se les paga a los trabajadores que no trabajan, pero que igual se les paga”, afirmó.

También mencionó que la falta de recursos se debe a la crisis económica que se registra en el país, lo que significa que habrá retrasos en los pagos.

Este miércoles por la mañana, el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, rechazó la medida que acatan los trabajadores en salud, asegurando que hasta el pasado viernes 21 de febrero se hicieron todos los depósitos de sueldos para el sector.

La declaración de las autoridades de la Alcaldía cruceña se da luego de que el personal médico del sistema público de esa urbe acata un paro 72 horas de paro, que acaba este miércoles 26, y ya amenazan nuevamente con no trabajar el viernes 28, si es que el alcalde Fernández no los recibe para dialogar sobre sus demandas.