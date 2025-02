Arce da por concluida su relación con Evo Morales a quien acusa de urdir el bloqueo de su gestión

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

«Gente que pacta con la derecha, que trata de afectar la gestión, no puede ser nuestro hermano»: Arce sella la ruptura con Evo; comités cívicos advierten con movilizaciones si el Gobierno no atiende cinco demandas; y, YPFB proyecta una nueva caída de la renta petrolera para el 2025, tras haber recibido $us 349 millones menos en 2024. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– «Gente que pacta con la derecha, que trata de afectar la gestión, no puede ser nuestro hermano»: Arce sella la ruptura con Evo

El presidente Luis Arce selló la noche de este martes la ruptura con su otrora aliado y líder, el expresidente Evo Morales, a quien acusó de montar un plan de «complot» en su contra y de aliarse con la oposición para “bloquear” su gestión de Gobierno. «Gente que pacta con la derecha no puede ser nuestro compañero, gente que ha estado tratando de afectar la gestión -que no es mía, es de todo el MAS- ya no puede considerarse, pues, un hermano si está siendo atacado con solo un objetivo: intereses personales individuales. Hemos perdido lo que significa el ser el líder», afirmó el mandatario en una entrevista con la red DTV. Además, Arce acusó a Morales de montar un «complot y arquitectura para hacer quedar mal y que uno sea el culpable, que no sepa manejar ni la economía ni nada». «Había afán de Evo de estar en el Gobierno y decidir cosas», señaló.

– TSE rechaza la renuncia de Evo al MAS porque el trámite es personal y él mandó a un delegado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó procesar la renuncia de Evo Morales Ayma al Movimiento Al Socialismo (MAS) porque el trámite es personal y él mandó a un delegado, ya que se encuentra refugiado en el trópico de Cochabamba para evitar su aprehensión. «El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado (la renuncia) ya que el delegado que tenemos en Cochabamba es quien está encargado de presentar la renuncia al MAS-IPSP en representación de nuestro exmandatario Evo Morales Ayma, el cual por el Tribunal Supremo Electoral ha sido rechazado ya que tiene que ser de manera personal», informó la senadora masista Lucy Escobar. La mañana de este martes la exministra evista Teresa Morales informó que el exjefe del MAS envió al TSE su renuncia al partido oficialista, organización política en la que militó por más de 20 años.

– Analista sospecha que arcistas y evistas se van a unir al final y lanzarán a Andrónico

En el programa radial La Hora Pico de eju.tv, el analista político Enrique Gonzales sostuvo que la estructura del MAS está tan bien organizada que, a último momento, las facciones arcista y evista podrían unirse para presentar como candidato a Andrónico Rodríguez, aprovechando el desgaste de los líderes de oposición. Gonzales señaló que las posibilidades de Rodríguez son considerablemente altas, ya que no enfrenta una fuerte resistencia en el ámbito político. «La política no la define únicamente el votante, sino la capacidad de posicionarse para captar el voto», explicó el analista. Además, mencionó que, en el escenario actual, varios actores políticos intentan emular estrategias disruptivas como la de Javier Milei en Argentina, mencionando que hasta Jorge «Tuto» Quiroga apareció despeinado.

– Evo cae en el mismo error que la oposición al ir con un partido que no tiene estructura

El expresidente Evo Morales comete el mismo error que varios de los precandidatos de oposición al lanzarse a la contienda electoral con un partido que no tiene la organización ni estructura política nacional que lo respalde, enfatizó el analista político Enrique Gonzales en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. “Evo Morales está yéndose con otro partido (Frente Para la Victoria) sin estructura, cayendo en el error de la misma oposición. Pero hay otra cosa que no se está tomando en cuenta. Si Evo Morales va (como candidato presidencial), automáticamente se posiciona como oposición también”, afirmó el experto. Gonzales explicó que Evo intenta demostrar que el principal pilar que sostiene al MAS es la figura “caudillista” del líder cocalero.

– Comités cívicos advierten con movilizaciones si el Gobierno no atiende cinco demandas

Con relación a la Ley de Hidrocarburos, Larach indicó que reiteran la necesidad de una nueva norma que esté adecuada a la realidad nacional y a las necesidades de los bolivianos. Nueva ley de hidrocarburos, derogación de la disposición confiscatoria, rechazo a los contratos de litio, garantizar las elecciones generales y el pacto fiscal son las demandas de los comités cívicos del país al Gobierno, en caso de no ser atendidos determinarán medidas de presión. “Este pronunciamiento va a ser enviado a diferentes estamentos del gobierno para su conocimiento y ejecución. En caso de incumplimiento, el movimiento cívico se reunirá nuevamente para tratar las medidas de presión que sean necesarias para su cumplimiento”, informó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.

– YPFB proyecta una nueva caída de la renta petrolera para el 2025, tras haber recibido $us 349 millones menos en 2024

El presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, reveló este martes que la renta petrolera en la gestión 2024 alcanzó los $us 1.635 millones, cifra que es menor en $us 349 millones respecto a la gestión 2023, cuando se alcanzó los $us 1.984 millones. “El año 2024 estuvimos por los $us 1.600 millones. El año 2025 estamos proyectando $us 1.500 millones”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa al referir que el valor que se tiene en la actualidad es similar a lo que se tenía en 2016. Según el ejecutivo, a pesar de la caída en la producción de gas, se llevan adelante diferentes negociaciones con miras a mantener la estabilidad de los ingresos. La cifra se obtiene del resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector.

– Gobierno atribuye desaceleración del PIB a bloqueos y factores climáticos

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) informara que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2,14% en el tercer trimestre de 2024, el Gobierno atribuyó la desaceleración del crecimiento económico a dos factores principales: los bloqueos protagonizados por afines al expresidente Evo Morales y las adversidades climáticas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que estos eventos impactaron significativamente en el desempeño de las actividades económicas, generando menores ingresos. “En relación con el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de la gestión pasada hay que comprender que hemos tenido un factor negativo, que es el factor climático y los primeros meses de 2024 se han caracterizado por los bloqueos del ala evista. Entonces, queda claro que eso también ha afectado”, señaló.

– Aprehenden al alcalde de Mapiri acusado de acopiar 7.000 litros de diésel en predios del municipio para venderlo a Bs 12, señala la Fiscalía

La Fiscalía reporta que el alcalde del municipio paceño de Mapiri, Alfredo Apaza, fue aprehendido por estar acusado de acopiar más de 7 mil litros de diésel en predios de la Alcaldía y que luego era comercializado a Bs 12 cuando el litro cuesta Bs 3,72. “Se tiene una denuncia por parte de lo comunarios de que dicho alcalde acopiaba grandes cantidades de diésel que se encontraban en tanques de agua y que se comercializaban a 12 bolivianos”, informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres. El reporte señala que los comunarios presentaron la denuncia ante las autoridades policiales para que procedan con la investigación. Torres dijo que los ambientes de la Alcaldía y los predios donde fueron hallados los tanques fueron precintados. Sin embargo, la autoridad aún no determinó los delitos por los cuales será investigado el alcalde.

– Exministro Lisperguer será imputado por falsedad en la declaración de bienes y rentas y enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía

El fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este martes que mañana se emitirá la imputación formal contra el exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, por los delitos de enriquecimiento Ilícito y falsedad de declaración de bienes y rentas. La autoridad dijo que el fiscal a cargo determinará si pide la detención preventiva o medidas sustitutivas en la audiencia cautelar. “El exministro Alan Lisperguer Rosales prestó su declaración informativa el 19 de febrero, quien ha dado datos sobre el mecanismo de defensa que tiene todo ciudadano. El fiscal del caso me comunicó que tiene los elementos suficientes para sustentar, por esa situación, el Ministerio Público presentará mañana una resolución de imputación formal en contra de este ciudadano por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración de bienes y rentas”, informó.

– Alcaldía de La Paz incrementa los pasajes a Bs 2,40 y Bs 3 y un sector del transporte suspende el paro

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que la nueva escala tarifaria estará vigente desde este miércoles y pidió a los transportistas suspender el paro de 48 horas que se desarrollará el 26 y 27 de febrero. «Pedimos al sector del transporte que levante su paro, que levante su bloqueo porque a partir de mañana hay una nueva tarifa. Por supuesto, todo aquel conductor que abuse, que haga bloqueo, la sanción será más dura. Mañana entran en vigor las nuevas tarifas que son el resultado de los acuerdos de varias reuniones que hemos tenido», afirmó la autoridad. Tras la determinación de las nuevas tarifas, la Federación de Transporte Chuquiago Marka dijo que levantarán la medida de presión. Las juntas vecinales y el Control social expresaron su desacuerdo con la medida asumida por las autoridades ediles.