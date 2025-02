Cívicos potosinos piden anular contratos del litio y Arce advierte que el negocio puede esfumarse si se pierde el tiempo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

En el Salar de Uyuni se concentran las más grandes reservas de litio del país. Foto: RRSS

Boris Bueno Camacho / La Paz

Comcipo rechaza que se congelen los contratos del litio en la Asamblea Legislativa y pide que se anulen; El presidente Arce advierte: El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos; y, Camacho afronta ocho procesos, cuatro están en etapa de juicio.

– Comcipo rechaza que se congelen los contratos del litio en la Asamblea Legislativa y pide que se anulen

Desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) rechazan el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, respecto a la paralización en el tratamiento de los contratos del litio, ya que el pedido de la institucionalidad potosina es la anulación plena de los mismos. El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, señaló que se analizó este tema en una reunión que se llevó adelante este viernes y se coincidió en que no se busca el congelamiento de los contratos, advirtiendo que el oficialismo apunta a reactivar el tratamiento en cualquier momento, ya que siguen vigentes. “Nosotros no buscamos que esto se congelo y ahí la gente se queda tranquila, no. Lo que queremos es que se anulen esos contratos. Porque se va a paralizar nomás los contratos. Sí que van a estar donde están”, señaló Pérez.

– El presidente Arce advierte: El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos

El presidente Luis Arce advirtió este viernes que “el tiempo del litio se nos puede escapar de las manos si se retrasa la industrialización de ese recurso”. Dijo que hay el riesgo de que aparezcan nuevas tecnologías, como las baterías de hidrógeno. “Hay riesgos que estamos enfrentando, riesgos que tienen que ver con que la tecnología avanza. El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezca las baterías de hidrógeno y de sodio”, advirtió el mandatario en Tarija. En criterio del mandatario, ese tipo de tecnología puede reemplazar al litio como una fuente “fundamental” de electricidad. “Nosotros queremos apurarnos, pero hay interese extranjeros que no quieren que avancemos”, señaló Arce en el acto en conmemoración por los 16 años de la Asociación Departamental de Regantes de Tarija.

– Investigador tiene al menos 10 observaciones a los contratos para la explotación de litio

Ausencia de la consulta previa, afectación fuentes de agua, bajas regalías, vulneración a la Constitución Política del Estado, aprovechamiento del área más rica en salmuera y la explotación de otros minerales, son algunas de las observaciones que hizo el investigador potosino Milton Lérida a los contratos del litio que suscribió el Gobierno con las empresas de Rusia y China. A la vez, cuestionó que el Gobierno esté aplicando la ley de Minería 535 para establecer el porcentaje de las regalías y que se esté entregando a empresas extranjeras la explotación, al ser un recurso estratégico debe estar a cargo de Yacimientos de Litios Bolivianos (YLB) tal como establece la Ley 928. “No han considerado la Constitución Política del Estado, que clasifica los recursos estratégicos y que estos deben ser tratados de forma especial con una ley específica, no como lo están haciendo con el litio donde se aplica la Ley de Minería”, explicó.

– Camacho afronta ocho procesos, cuatro están en etapa de juicio

Hasta la fecha, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, enfrenta ocho procesos, de los cuales cuatro están en etapa de juicio, informó su abogado, Martín Camacho. “Al momento, el gobernador tiene aperturadas ocho causas. Cuatro de ellas se encuentran ya en etapa de juicio. Entre ellas el caso ‘decretazo’, que hasta el día de hoy, desde hace un año, no se ha podido instalar ni una sola audiencia de juicio oral por el capricho del Gobierno y del Ministerio de Gobierno por no cumplir con la orden de traslado, que ya ha sido ratificada en más de seis audiencias de parte del Tribunal”, dijo el jurista en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El jurista agregó que el caso ‘Carro Bombero’ aún no inició por cuestiones propias de las notificaciones.

– Johnny Nogales: Ver a Camacho hoy, en el Bicentenario de Santa Cruz, rodeado de policías me da un sentimiento de pesar

El abogado y voz principal de Canto de Libertad, Johnny Nogales, expresó su pesar ver al gobernador Luis Fernando Camacho rodeado por un fuerte contingente policial justo el día que Santa Cruz celebra 200 años de independencia. “Sentí un profundo pesar, porque hemos permitido que esto ocurra. Hace más de dos años que ese hombre valiente está preso, y debemos reprocharnos a nosotros mismos por ello. Camacho fue un ejemplo de lucha para el país, lo siguió todo el mundo en 2019, y hoy sigue encarcelado sin una condena, víctima de una justicia que es una verdadera escoria en nuestro país”, manifestó Nogales durante una entrevista en La Hora Pico de eju.tv. Camacho lideró en 2019 las protestas contra el expresidente Evo Morales ante el fraude electoral. En represalia, cumple detención preventiva en Chonchocoro.

– El Gobierno asistirá al encuentro del TSE y Arce estará sujeto a su agenda

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el Gobierno estará presente en el Encuentro Nacional por la Democracia, que organiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero condicionó la presencia del presidente Luis Arce a la disponibilidad de su agenda. “A todos los procesos que sean llevados adelante para garantizar las elecciones generales, el Gobierno ha participado. El Gobierno va a estar presente. Sobre la participación del presidente, está sujeto a la agenda que se pueda generar; hay muchos elementos que juegan en el marco de la gestión (presidencial)”, dijo la funcionaria a los periodistas en Casa Grande del Pueblo. El TSE convocó a ese encuentro para el 17 de febrero, con el fin de “blindar” las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto de este año.

– Del Castillo: No habrá duda de que (Morales) violaba niñas

Día que pasa, día que sucede algo en torno al proceso por trata que se le sigue al expresidente Evo Morales Ayma. Un día después de la emisión de un nuevo mandamiento de aprehensión para Evo Morales Ayma, la justicia modificó la reclusión preventiva por detención domiciliaria para Emeterio Vargas, padre de la presunta víctima. Un día después, también, su militancia amenaza con “colgar de un palo santo” a policías que intenten aprehenderlo. Un día después el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, asegura que por las pruebas recolectadas “no hay duda de que (Morales) violaba niñas”. Pese a ello, hasta el momento no se ejecuta la aprehensión. Y, mientras tanto, sigue sin éxito la búsqueda de la víctima, Cindy Saraí Vargas, su niña y de su madre, Idelsa Pozo, quien figura como imputada.

– “Emapa debería dejar de existir”: sector pecuario responsabiliza a la empresa estatal por la falta de granos

En medio de la escalada de precios de granos como el maíz, tema que golpea al sector pecuario nacional, surgen planteamientos para cerrar la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), entidad estatal a la que responsabilizan por la “distorsión” que se advierte en el mercado nacional. Desde la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, el presidente Omar Castro, manifestó que el sector pecuario hay criterios que coinciden en que la entidad estatal es dañina y dio motivos que considera clave. El primero es que Emapa compra el maíz de producción nacional, que alcanza las 800.000 toneladas; sin embargo, lo que Bolivia demanda son 1,3 millones de toneladas. Según los pecuarios, pese a ese volumen deficitario, la entidad estatal compra con sobreprecio para vender más barato, es decir, subvencionado.

– Más de 2 millones de nacionales y extranjeros visitaron sitios turísticos en Bolivia

De las más de 2 millones, 1.448.097 realizaron su visita a los destinos turísticos por carretera, de los cuales el 60,12% (870.690 personas) corresponde a connacionales y el restante, 39% (577.407 personas) a extranjeros. En tanto, el movimiento total de turistas por vía aérea fue de 686.841 personas: 361.182 locales y 325.659 extranjeros. Llegaron en 2024 a Bolivia 903.066 turistas extranjeros, mientras que el turismo interno movió 1.231.872 personas. Las visitas de 2024 – de 2.134.938 turistas – fueron menores a las del 2023 (2.197.811), pero superiores a las de las gestiones 2022 (1.474.001) y 2021 (546.036). Para potenciar la denominada industria sin chimenea, el Gobierno nacional emitió en enero la convocatoria para certificar 200 destinos turísticos de Bolivia y seleccionar a los 20 “más emblemáticos”.

– Paula Peña sobre la independencia: Hubo una guerra civil e ideológica entre patriotas y realistas

En un cabildo abierto, los patriotas destituyeron a las autoridades españolas realistas y establecieron una junta de gobierno que marcó el comienzo de la emancipación cruceña que, en ese entonces, dependía del Virreinato del Río de la Plata, pero tras la Revolución del 25 de mayo en Buenos Aires, se impulsó un movimiento independentista en toda la región. “En una guerra en la que se perdieron muchas vidas humanas y que duró 15 años, Santa Cruz estuvo en manos de los realistas, en manos de los patriotas y hubo una alternancia porque dependía de quien tuviera más fuerza. (…) En la época, el padre José Andrés Salvatierra era patriota y su hermano José Rafael Salvatierra era realista. Entonces, las familias se partieron, los bienes se confiscaron, la gente huía”, relató Peña en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.