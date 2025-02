El Comité multisectorial rechaza acuerdo entre el presidente de los empresarios y el Gobierno; ratifica emergencia por disposición confiscatoria

El vicepresidente de la CAO enfatizó y ratificó que la única forma de paralizar las futuras movilizaciones, es que se derogue la disposición adicional séptima, que es lo que piden todos los sectores que conforman el Comité Multisectorial.

eju.tv / Video: Gigavisión

Luego que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, dijo que se suspende la aplicación de la disposición adicional séptima, esa posición y acuerdo, fue rechazado por los 45 sectores que conforman el Comité Multisectorial, que ratifica su pedido de derogación de dicha norma, por lo tanto, continúan en estado de emergencia y no descartan nuevas movilizaciones. Asimismo, cuestionan la ausencia del titular de los empresarios por no participar de las reuniones.

“La Cámara de Industria, la Cadex, también están en este Comité Multisectorial, están las confederaciones de gremiales, de transportes, la Caniob, en el que son más de 45 instituciones y la CEPB nunca se apegó ni se presentó en ningún ampliado nacional. Tampoco participó en ninguna movilización. Entonces, les preguntamos ¿cómo una ley se pone en pausa? Creo que acá nadie entiende eso”, afirmó el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, en conferencia conjunta con representantes de otros sectores empresariales.

Enfatizó y ratificó que la única forma de paralizar las futuras movilizaciones, es que se derogue la disposición adicional séptima, que es lo que piden todos los sectores que conforman el Comité Multisectorial.

Asimismo, consideró que es una jugada más del Gobierno. “Sabemos nosotros que tiene que ser derogada, hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, con un artículo único, que es la derogación de la disposición séptima”.

También lamentó que el Gobierno, desde hace tiempo, los considere “especuladores” y “agiotistas”, cuando lo único que hacen es hacer economía. Mencionó que si las movilizaciones que hicieron ayer no fue con bloqueos, para no perjudicar al sector productor, del que son parte. Anunció que en estos días se reunirán en un ampliado para determinar nuevas movilizaciones, mismas que serán escalonadas. Aunque no precisó la fecha del encuentro.