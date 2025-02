Diputado evista reitera que Morales es el único candidato por mandato de las organizaciones sociales

Freddy Mamani afirma que quienes intentan posicionar a Andrónico Rodríguez como posible candidato solamente desgastan la imagen del joven político.

El diputado del ala evista, Freddy Mamani, afirmó este lunes que la candidatura de Evo Morales no está en discusión, porque fue una determinación de los sectores sociales que aglutina el Pacto de Unidad aliado del exmandatario; por tanto, señaló que es inútil la polémica surgida desde hace unas semanas sobre la posibilidad de que Andrónico Rodríguez sea la opción B de ese sector de cara a las elecciones nacionales y que, al contrario, se desgasta la imagen del presidente de la Cámara de Senadores.

“Nosotros somos respetuosos a las decisiones de las organizaciones sociales, si las organizaciones sociales dicen, pues así será, pero las organizaciones sociales ya han definido que el candidato único en este momento es el hermano Evo Morales Ayma, hasta ahí quedamos y nosotros somos respetuosos de esas decisiones”, afirmó el asambleísta, quien rechazó que la determinación asumida por el Pacto de Unidad arcista sea una imposición, tal cual afirman sectores contestatarios dentro del propio instrumento político.

En ese sentido, afirmó que en la corriente radical del instrumento político se respeta la disciplina sindical y ello no significa que haya una dictadura, porque en una gran parte de los actos políticos en los que se tomó la determinación de la repostulación de Morales, este no participó, pero sí lo hicieron las organizaciones sociales de los nueve departamentos y no solamente los representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba como pretende posicionar sobre todo el arcismo que, además, busca que Rodríguez sea su candidato.

“Puede ser un entorno que quiere posicionar a Andrónico Rodríguez como candidato, pero a esto se suman estos señores arcistas que estamos identificando de cómo quieren generar esta división; los señores arcistas al quitarnos la sigla, ahora ya no saben qué hacer con la sigla, quién va a ir como su candidato, entonces ahora están viendo como una opción, inclusive públicamente han pedido que Andrónico sea su candidato, esa es la desesperación de los arcistas que nos tienen sin cuidado, pero tenemos que ver quiénes quieren jugar con la imagen de nuestro compañero Andrónico”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que la irrupción del nombre del delfín de Evo Morales generó una polémica entre las bases del sector radical; empero, aseveró que existe unidad entre los diferentes sectores que acompañan al líder cocalero y que, si bien existirán esos ‘compañeros’ que buscan la división, la gran mayoría de sus afines tienen certeza que el exmandatario debe ser el candidato único de los sectores sociales que responden al Pacto de Unidad evista y el denominado Estado Mayor del Pueblo.

Para el evismo, Morales está habilitado para presentarse como candidato; en tal sentido, este anunció que presentará su postulación a la Presidencia del Estado días antes que se cumpla el plazo fijado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 18 de abril, con miles de sus seguidores para presionar al ente a que lo habilite como candidato; no obstante, hasta la fecha se desconoce cuál será la sigla política que usará este bloque debido a que el MAS está en manos del grupo arcista; además, sobre Morales pesa una orden de aprehensión por un caso de trata de personas que lo tiene sin salir de la población de Lauca Ñ más de cien días, aspecto que inhibiría su presencia en la sede de Gobierno.