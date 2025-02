Doria Medina se inclina por una encuesta para definir al candidato de unidad, porque la primaria digital no funciona

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El empresario y político Samuel Doria Medina. Foto: Los Tiempos

Boris Bueno Camacho / La Paz

Doria Medina ve que una primaria digital «es riesgosa» y apuesta por la encuesta para definir candidato único; Claure dice que si el MAS gana las elecciones, no volverá a Bolivia y retirará sus inversiones; y, Arce inaugura Planta de Camélidos en Turco y se consolida la industrialización en esa región. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Doria Medina ve que una primaria digital «es riesgosa» y apuesta por la encuesta para definir candidato único

El precandidato opositor Samuel Doria Medina declaró este martes que una primaria digital «es riesgosa» y que, en su lugar, es mejor usar una encuesta para definir al candidato único del bloque de unidad. «Por lo que hemos podido averiguar, el hacer una primaria digital es riesgoso, no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado en Argentina y hemos visto que lo más conveniente es una encuesta, la encuesta se usa en todo el mundo», señaló el empresario en Santa Cruz, hasta donde llegó para participar de un foro económico. El jueves 30 de enero, Doria Medina explicó que una encuesta realizada por una empresa internacional de prestigio definirá al único candidato que presente el bloque que conforman Luis Fernando Camacho, Amparo Ballivián, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga.

Viejos conocidos y nuevos: Paz y Marinkovic, los precandidatos más jóvenes

Entre viejos conocidos y nuevos. De los precandidatos presidenciales para las elecciones generales del 17 de agosto próximo, los más jóvenes son Rodrigo Paz Pereira, que en septiembre cumplirá 58 años, y Branko Marinkovic, que lo hará en agosto. Nacido en Santiago de Compostela, España, el 22 de septiembre de 1967, el ahora senador de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), liderada por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), presentó su postulación desde el Plan Tres Mil, en Santa Cruz, a través de su frente llamado Primero la Gente. Paz Pereira es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989–1993). Antes de llegar a la Asamblea Legislativa, fue alcalde de Tarija (2015-2020) y concejal entre 2010 y 2015; entre 2002 y 2009, fue diputado por Poder Democrático y Social (Podemos), otrora agrupación de Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

«Si quieren que inviten a Claure, Andrónico está en nuestras filas»: la respuesta de los evistas al MTS

El senador Leonardo Loza aseguró este martes que si el Movimiento Tercer Sistema (MTS) quiere invitar a algún actor político a presentarse como su candidato, debe dirigirse a Marcelo Claure y no a Andrónico Rodríguez, porque está en las filas del evismo. «Si quieren que se inviten (sic) al Marcelo Claure, están en todo su derecho de firmar papelitos de invitación, nosotros en nuestras filas ya lo tenemos definido y en nuestras filas está el hermano Andrónico Rodríguez, nosotros no nos vamos a desmarcar de las decisiones orgánicas que nuestros compañeros de base toman», declaró el senador evista. La mañana de este martes, el líder del MTS, Felix Patzi, convocó a los sectores indígenas y populares a conformar un bloque de unidad y propuso como candidato presidencial para las elecciones generales a Rodríguez.

Claure dice que si el MAS gana las elecciones, no volverá a Bolivia y retirará sus inversiones

El empresario Marcelo Claure reiteró que no tiene el interés de ser candidato presidencial y anticipó que si el Movimiento Al Socialismo (MAS) gana en las elecciones generales del 17 de agosto, retirará sus inversiones de Bolivia y no volverá al país. En una nueva entrevista con una red televisiva, luego de la difusión de los resultados de su segunda encuesta, Claure volvió a pedir la unión de la oposición, porque “si continúa aislada entre siete u ocho candidatos están poniendo al MAS en la alfombra roja para que continúe en el poder en Bolivia”. “Y si el MAS continúa gobernando a Bolivia, ahí sí, yo Marcelo Claure me retiro de Bolivia y de Bolívar y terminó mi vida con Bolivia”, señaló el empresario. Detalló que sus inversiones en el país están concentradas en Bolívar, debido a que el gobierno del MAS no le dejó apostar con iniciativas privadas en el país.

Arce inaugura Planta de Camélidos en Turco y se consolida la industrialización en esa región

El presidente Luis Arce inauguró este martes la Planta Industrial de Camélidos, emplazada en el municipio de Turco del departamento de Oruro, con una inversión de más de Bs 73 millones para potenciar la producción del sector y convertir a esa región del país en un polo de exportación. “Es un día histórico, estamos poniendo en funcionamiento la primera planta de cárnicos de camélidos aquí en Turco, en Oruro. Es la primera del país, lo que marca también que hoy se consolida a Oruro dentro del proceso industrializador que lleva adelante nuestro Gobierno”, destacó el presidente en el acto de inauguración de la planta, en el municipio que dista a 160 kilómetros de la ciudad de Oruro. La planta se entregó en el marco de la celebración del Bicentenario de Bolivia y por el aniversario de Oruro, que se celebra el próximo 10 de febrero.

Ministro de Economía responde a Claure: Yo no lo llamé, él propició una reunión vía terceros

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó este martes a conferencia de prensa para responder a las declaraciones del empresario Marcelo Claure, quien dijo que la autoridad lo llamó para plantearle que compre bonos del Estado. «Yo no lo llamé al señor Claure, él propició una reunión vía Zoom a través de terceros; en nuestro sistema de monitoreo de qué videoconferencias nosotros propiciamos, damos el link o cuáles nos otorgan, no tenemos el registro del día que tuvimos en diciembre de 2023″, aseguró la autoridad. La noche del lunes 3 de febrero, en una entrevista televisada, Claure reveló que el ministro Montenegro le había hecho una llamada telefónica a fines de 2023 para ofrecerle los bonos soberanos que emite el Estado. El titular de Economía precisó que fue el empresario quien le habló del litio.

Pese a muertes en Chonchocoro, Gobierno dice que niveles de violencia en las cárceles «son los más bajos de la región»

Pese a las muertes ocurridas en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, el Gobierno asegura que los niveles de violencia en las cárceles del país son las más bajas de la región. «Sin duda alguna preocupa la escalada de violencia que hemos tenido estos últimos días en algunos recintos penitenciarios del país, sin embargo, es importante recordar que una comisión internacional ha señalado que los niveles de violencia dentro de las cárceles de nuestro país son los más bajos de la región», aseguró a la prensa el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. La madrugada de este martes, dos internos de Chonchocoro fueron encontrados sin vida al interior de una celda, un hecho que es investigado por la Policía, además, la anterior semana un privado de libertad del mismo recinto accedió a un arma y le quitó la vida a otro recluso. “Se está realizando todo el trabajo investigativo”, indicó.

Santa Cruz: Transporte urbano afirma que está abierto al diálogo, pero sin levantar paro y exigen incremento de pasaje a Bs 2,50

El representante de los micreros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Segundo Ricaldi, afirmó este martes que el paro indefinido del transporte público continuará hasta conseguir el incremento del pasaje de Bs 2 a 2,50 bolivianos. No obstante, indicó que están dispuestos a dialogar con el alcalde Jhonny Fernández, pero sin levantar las medidas de presión, ya que desde hace 13 años están congeladas las tarifas y que ahora piden que se apruebe el alza a Bs 2,37 o Bs 2,50. «Nosotros queremos que haya una ratificación de lo que el alcalde Fernández dijo sobre los 2,37 bolivianos, que era incluso una parte del estudio de costos que se quedó de Bs 3,50, de lo que salió del estudio de costos y que bajamos incluso a Bs 2,37”, señaló. Mencionó que actualmente hay una acción de cumplimiento en la que la justicia obliga al alcalde a fijar la tarifa.

Episodios de violencia en calles cruceñas en medio del paro con bloqueos que realizan micreros

El sector del transporte público en Santa Cruz de la Sierra cumple este martes su segundo día de paro indefinido en reclamo de una subida del pasaje de Bs 2 a Bs 2,37. La medida de presión es cumplida con bloqueo de calles y avenidas lo que causa un perjuicio que es reclamado por la ciudadanía que pretende circular por las vías. En ese contexto, en esta jornada se registraron hechos de violencia que fueron protagonizadas por micreros y vecinos que se organizaron para desbloquear algunos puntos en donde se tenía cortado el paso. Esto generó una batalla campal en una avenida de la zona norte, donde hubo peleas de puños y patadas entre ambos bandos, además de lanzarse piedras y cohetes generando que los efectivos policiales que resguardaban la zona actuaran y usaran agentes químicos para dispersar a la muchedumbre.

Expresidente del banco Fassil, Ricardo Mertens, sufrió un paro cardíaco y fue evacuado desde Palmasola a un centro médico, según su abogado

Este martes se reportó que Ricardo Mertens, expresidente del Banco Fassil sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de emergencia desde la cárcel de Palmasola, donde está recluido, hasta una clínica privada donde se le realizó una cirugía. Su abogado Mariano Medina, confirmó que Mertens se descompensó y fue por ello que fue evacuado, primero, hasta el Hospital San Juan, donde se le brindó reanimación y, ante la complejidad del caso, se decidió llevarlo a una clínica privada. De acuerdo con el informe médico al que accedió UNITEL, Mertens sufrió la obstrucción de dos arterias y se le realizaron dos cateterismos, además que tiene problemas en los riñones y tuvieron que dializarlo. De manera preliminar, se conoce que el estado de salud del exejecutivo es muy delicado y no se descarta una nueva intervención.

