Ministro de Economía responde a Claure: Yo no lo llamé, él propició una reunión vía terceros

La autoridad señaló que hubo conversaciones para ver el tema de los bonos soberanos, pero que las condiciones no eran viables para concretar una operación.

eju.tv / Video: Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó este martes a conferencia de prensa para responder a las declaraciones del empresario Marcelo Claure, quien dijo que la autoridad lo llamó para plantearle que compre bonos del Estado.

«Yo no lo llamé al señor Claure, él propició una reunión vía Zoom a través de terceros; en nuestro sistema de monitoreo de qué videoconferencias nosotros propiciamos, damos el link o cuáles nos otorgan, no tenemos el registro del día que tuvimos en diciembre de 2023″, aseguró la autoridad.

La noche del lunes 3 de febrero, en una entrevista televisada, Claure reveló que el ministro Montenegro le había hecho una llamada telefónica a fines de 2023 para ofrecerle los bonos soberanos que emite el Estado.

El titular de Economía precisó este martes que él no se había comunicado con Claure, sino que fue el empresario quien se puso en contacto para expresarle que tenía interés en invertir en el área del litio, ocasión en la que Montenegro le habló de los bonos.

«En esa reunión él planteó que tenía contactos o intereses con algunos sectores de inversión en el área del litio para hacer sus negocios, nosotros le planteamos que en el marco de la ley financial PGE 2024 podríamos emitir bonos, los cuales podían ser de interés en los mercados internacionales, que eran públicos», explicó el Ministro.

En versión de Claure, esa fue la única vez que conversó con alguien del Gobierno y dijo que le pidió al ministro Montenegro que sea el presidente Luis Arce quien se ponga en contacto con él. «Fue la única vez que me pidieron ayuda, porque no hay dólares». Entonces la respuesta de Claure fue: «Dígale al Presidente que me llame, y jamás me llamó».

Montenegro señaló en esta jornada que Claure había avisado que pondría a su personal a trabajar en el tema de los bonos, que hubo conversaciones, pero que las condiciones de la propuesta no eran viables.

«Entonces él dijo que iba a poner a algunos de sus financieros y personal especializado para evaluar ciertas estructuras imaginativas y obviamente, posteriormente, sí hubo estas conversaciones, pero las propuestas técnicas eran inviables, por lo tanto, se desestimó trabajar ese tipo de estructuras y no se dio continuidad y avanzamos nosotros por otro tipo de indagación de otras estructuras financieras posibles», declaró la autoridad.