El ministro de Gobierno no indica cuándo se ejecutará la orden de aprehensión contra Evo Morales y pide paciencia

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo

Boris Bueno Camacho / La Paz

'No queremos policías ni civiles muertos': Del Castillo ratifica que se aguardará el momento y lugar preciso para aprehender a Evo; analista considera que Bolivia nunca más va a ser gobernada por un club de "señoritos"; e Impuestos sale al frente de las críticas de Roca y le recuerda que Aerosur adeuda al Estado más de $us 605 millones.

– ‘No queremos policías ni civiles muertos’: Del Castillo ratifica que se aguardará el momento y lugar preciso para aprehender a Evo

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó el viernes que se esperará el momento y lugar preciso para ejecutar la orden de aprehensión de Evo Morales y de otros dirigentes que tienen procesos pendientes ante la justicia. “Nosotros no queremos convulsión dentro del territorio nacional, estamos esperando el momento y el lugar preciso para dar cumplimiento a lo que ha determinado la justicia boliviana”, ratificó tras ser consultado al respecto. Contra Morales pesa una orden de aprehensión emitida el 17 de enero por el juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado, dentro del caso de trata de personas con agravante. La determinación fue asumida en una audiencia de medidas cautelares en la que Morales no se presentó.

– Es casi imposible que esta elección se resuelva en primera vuelta

El analista político Carlos Saavedra advirtió que, con el nivel de fragmentación que muestran las últimas encuestas, es altamente improbable que las elecciones de agosto puedan resolverse en primera vuelta. Según Saavedra, ninguna de las fuerzas políticas actualmente en competencia parece estar en condiciones de lograr una victoria decisiva, lo que augura una segunda vuelta muy probable. “Hay un escenario de dispersión, no daría por muerto a ninguno (de los candidatos). La campaña recién ha comenzado y en este escenario evidentemente cualquiera puede llegar a segunda vuelta. Es casi imposible que esta elección se pueda resolver en la primera vuelta electoral”, afirmó Saavedra, en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Analista considera que Bolivia nunca más va a ser gobernada por un club de “señoritos”

El analista político Carlos Saavedra sostuvo que Bolivia está atravesando una nueva etapa en la que ya no es viable la idea de que el país sea gobernado por un pequeño círculo de élites políticas. Aseguró que las alianzas entre cuatro o cinco políticos no garantizan un triunfo electoral ni mucho menos un gobierno efectivo, considera que la clave es presentar propuestas coherentes. “Yo no creo que la unidad sea el camino, o sea, ¿yo qué creo?, que Bolivia nunca más va a ser gobernada por un club de señoritos, ¿no? Entender que la alianza de cuatro o cinco políticos te va a hacer ganar automáticamente una elección, es mentirse, no te asegura nada. Posiblemente hasta puedas ganar la elección, (pero) otra cosa es gobernar. Necesitas una propuesta política de país”, respondió Saavedra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– «La urbana» arcista proclama a Luis Arce candidato presidencial del MAS

La Regional Urbana del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz proclamó este viernes como candidato presidencial por ese partido al actual mandatario Luis Arce, posición que llevará al congreso que se celebrará en marzo. «Aquí ya hemos tomado una decisión de toda la dirigencia, hacer actividades, hacer ampliados y hacer movilizaciones para proponer que nuestro presidente Luis Arce Catacora sea el candidato del bicentenario», declaró el jefe regional de «la urbana» Miguel Delgadillo. El partido gobernante se encuentra dividido entre los arcistas y evistas; los primeros afirmaron que el congreso del MAS definirá a su candidato en marzo, en tanto que los segundos insisten en la candidatura del inhabilitado Evo Morales. Una reciente encuesta de intención de voto sitúa al presidente Arce en la lista de «candidatos marginales».

– “Que trabaje por su pueblo”: Arce augura cambios en la Asamblea Legislativa

De cara a las elecciones generales del 17 de agosto, el presidente Luis Arce Catacora aseguró que se avecinan cambios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de conformar una instancia “que trabaje por su pueblo”. Arce criticó a los legisladores que bloquean la aprobación de financiamiento externo, por el impacto negativo a la ejecución de obras. “Pero eso se va a modificar en este mes de agosto con la elección”, afirmó, confiando en que el electorado castigará a quienes no han trabajado en beneficio del pueblo. El presidente también denunció intentos de desestabilización a su gobierno mediante marchas, bloqueos y la manipulación de precios. El Ejecutivo insiste en la necesidad de agilizar la aprobación de 16 proyectos de ley por un monto superior a $us 1.667 millones, actualmente estancados en el Legislativo.

– Impuestos sale al frente de las críticas de Roca y le recuerda que Aerosur adeuda al Estado más de $us 605 millones

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) salió al frente este viernes de las críticas de Humberto Roca, expropietario de la empresa aérea quebrada Aerosur, y recordó que tiene una deuda de más de $us 605 millones por concepto de impuestos impagos. El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que Roca como principal responsable de Aerosur, debe al Estado boliviano más de $us 605 millones, que en moneda nacional representan más de Bs 4.200 millones, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondientes a las gestiones 2009 a 2013. “Entonces, es como cualquier contribuyente que debe declarar y pagar, pero lamentablemente esta empresa no tributaba al Estado boliviano”, explicó Cazón, citado por la agencia estatal ABI.

– Maquinaria pesada de Ecovied es arrastrada por el río Boopi y reportan un desaparecido

Una retroexcavadora de la Empresa Constructora de Vías y Edificaciones (Ecovied) S.R.L. fue arrastrada en el río Boopi, en el municipio de La Asunta, se informó que el operador de la maquinaria está desaparecido. El hecho sucedió al promediar las 18:00 del viernes, cuando una retroexcavadora se encontraba en la orilla del río, por el incremento del caudal apareció atrapado en medio del caudaloso río. La constructora realizaba trabajos de construcción del puente Belmonte, según un video de radio FmBolivia se puede observar las llantas de la maquinaria sumergida en el agua y arrastrada por la presión del río. El medio también informó de la desaparición de Elías Flores, quien era el operador de la maquinaria pesada. Según el reporte, la crecida del río fue repentina lo que no permitió tomar ninguna medida de prevención y evitar esa tragedia.

– En este año, 10 policías fueron dados de baja por presuntos hechos de corrupción y se crea comisión, según el ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el viernes que ni se ha ingresado al segundo mes de este año, pero 10 efectivos de la Policía Boliviana ya fueron dados de baja definitiva, debido a hechos de corrupción en los que presuntamente están involucrados, por ello se creó una comisión que investigue a los uniformados “malos”. La información se dio luego que en los últimos días se conocieron diferentes casos en los que involucra a los uniformados del verde olivo, quienes son señalados por cometer diferentes delitos, como el robo de casi un millón de bolivianos a un librecambista en la ciudad de La Paz. “No es un tema que nos enorgullece, por el contrario, nos hace reflexionar de cuántos malos policías teníamos dentro de la institución verde olivo”, afirmó Del Castillo, consultado sobre el tema.

– Comandante de la Policía afirma que se redujeron los índices delictivos desde que se exhibe a los aprehendidos

Luego que nuevamente las miradas se dirigieron al Ministerio de Gobierno y la Policía, tras la muerte del chofer de un taxi que en 2022 fue encarcelado por un crimen que no cometió, y que fue involucrado en el caso del rapto del Bebé Álex. El comandante General de la Policía Boliviana, Augusto Russo, se refirió este viernes al hecho e indicó que la exhibición pública de los aprehendidos, que no tienen sentencia ejecutoriada, permitió que bajen los índices delictivos en el país, ya que de esta manera la población los identifica y pueden tomar recaudos sobre su seguridad. “Esto ha permitido que bajen los índices delictivos en el país, ha permitido que la sociedad boliviana conozca a quiénes son los que cometen esa violencia, quiénes son y de quiénes hay que cuidarse”, respondió Russo sobre lo que establece el Código Penal al respecto.

– Muerte de reo destapa clan policial de corrupción en la cárcel de Uyuni

En pasados días se daba a conocer la aprehensión de dos hombres implicados en el robo de vehículos, poco después, uno de ellos llegó a perder la vida, y a raíz de su muerte, se logró establecer que el mismo era un recluso de la cárcel de Uyuni, y que salía del penal con autorización de los policías. La muerte del recluso identificado como Felipe C. sacó a la luz, una estrecha relación que el mismo tenía con algunos policías de la cárcel de Uyuni, sobre todo con el gobernador de esta, a quien llamaba “Compadre” y le giraba montos económicos, según indica el reporte del ministerio público. “Se ha podido verificar que existían salidas irregulares de este reo, donde se cometían delitos y volvía a la cárcel después de 3 a 4 días de salida”, informó el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales.