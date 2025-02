Etcheverry revela que Netflix grabará una serie sobre su vida y anuncia una academia en Bolivia

El «Diablo» habla de los asuntos pendientes que tiene su vida, uno de ellos es ser estratega de la Verde. “Está claro que me hubiese encantado ser el técnico de la selección», afirma.

El ídolo de la selección que llevó la tricolor a un mundial no para de soñar. Es más, aún quiere volver al gramado para definir un partido como jugador o como su estratega. En una nueva etapa de su carrera profesional, Marco Antonio Etcheverry se dispone a crear su academia en Bolivia y avanzar con la serie sobre su vida en Netflix.

“Es muy duro estar fuera del fútbol”, afirma el eterno “Diablo” que ya tiene la cabellera blanca. No obstante, su vínculo con el deporte de multitudes no tiene pausa y ahora se refuerza con el D. C. United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde militó en el epílogo de su carrera.

Ese y otros pasajes de su extensa trayectoria estarán reflejados en un libro, pero además en una serie de Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes del mundo.

“Estoy comenzando a hacer la película de Netflix, me hablaron para hacerla”, revela en una entrevista con No Mentirás.

Ya tiene avanzado el texto, pero aún falta y su redacción sufre retrasos debido a su compleja agenda.

“Llevo un año que me tocó irme a Estados Unidos porque me fui a trabajar con el DC, por eso fue que se cortó un poco, pero voy lunes, martes y miércoles, voy a tratar de avanzar lo máximo posible para terminar y de una vez poder empezar la serie. Ojalá sea lo antes posible”, señala.

“Me ha tocado vivir cosas increíbles, me ha tocado vivir debajo de una tribuna nueve meses para ir a un mundial”, relata.

Pero no es todo. Quiere dejar todo lo que sabe a las nuevas generaciones, por ello volverá a instalar su academia en Estados Unidos y en su tierra, Bolivia.

“Vuelvo a formar mi academia en Estados Unidos, voy a crear mi academia acá”, revela.

No obstante, también habla de los asuntos pendientes que tiene su vida, uno de ellos es ser el estratega de la Verde.

“Está claro que me hubiese encantado ser el técnico de la selección un poco antes, haber trabajado más tiempo en Bolivia para poder tener la oportunidad porque sí se ha dado para que la tenga, pero parece que me cuesta mucho trabajar con mucha gente”, dice.

“Hay mucha gente que tiene muchos complejos y ve que Etcheverry le va a quitar el protagonismo y prefieren no hacerlo”, añade, aunque no menciona nombres.

Lo cierto es que uno de los mejores futbolistas que tuvo el país tiene claro su norte. “Saben que no voy a negociar muchas cosas, saben que tengo una palabra”.

El “Diablo” revisa su pasado, ahora para sellar un nuevo capítulo de su vida y su legado.