Fiscalía busca a presunta víctima de Evo: Nos preocupa que diga con tanta certeza que ella no existe

La Fiscalía Departamental de Tarija abrió una investigación para encontrar a Cindy Saraí, la supuesta víctima de trata, delito por el que se acusa a Morales.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La Fiscalía Departamental de Tarija investiga el paradero de la presunta víctima de estupro y trata de personas de Evo Morales. La institución se declaró preocupada de que el exmandatario asegure «con tanta certeza» que ella no existe.

«Obviamente que no sólo lo dijo él (Morales), también sus abogados y asambleístas; nosotros vamos a tomar las precauciones correspondientes porque no puede ser que digan con tanta certeza, eso es lo que a nosotros como Ministerio Público nos preocupa, que digan con tanta certeza que la víctima no existe«, declaró a la prensa la fiscal departamental tarijeña Sandra Gutiérrez.

El exjefe del MAS es acusado de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija mientras estaba en el poder. Por la causa, Morales fue convocado a declarar y faltó a prestar su testimonio, hasta que el Ministerio Público lo declaró rebelde y emitió un mandamiento de aprehensión.

«Por eso es que nosotros, como Ministerio Público, hemos abierto una investigación en la que exclusivamente las víctimas son la menor que está siendo investigada conjuntamente la niña, por su desaparición el 2 de octubre, cuando se inició la investigación», señaló Gutiérrez.

La supuesta madre de la hija de Morales fue identificada como Cindy Saraí, una joven que desde que el caso llegó a ser divulgado se declaró en la clandestinidad y, por medio de un memorial, afirmó que sufre presiones para involucrar a Morales en la investigación.

Por su parte, para evitar la aprehensión, el exjefe de Estado se refugió en el trópico de Cochabamba, donde es custodiado por sus seguidores, quienes instalaron vigilias y reforzaron su seguridad para que la Policía no se le acerque.