FPV afirma que el TSE no puede impedir su participación en las nacionales y niega tratos con Evo Morales

Boris Bueno Camacho / La Paz

El delegado nacional del Frente Para la Victoria (FPV) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), René Rodríguez Calle, aseguró que ese partido político participará en las elecciones nacionales con un candidato propio, porque ni la Constitución Política del Estado (CPE), ni la normativa electoral vigente, les impide hacerlo; además, rechazó el informe de los técnicos de la institución electoral que señala que hubo transgresiones al estatuto interno de esa organización política.

Según un informe de fecha 17 de enero del presente año y dado a conocer en las pasadas horas, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), el FPV no cumplió con los requisitos establecidos en su propio estatuto orgánico y la Ley de Organizaciones Políticas en su Convención Nacional Extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre de 2024, en la cual se observaron transgresiones en el proceso electoral interno, porque no fue presidida por su jefe nacional y la elección incorrecta de su Dirección Nacional.

“Dice ahí que quien debería haber dirigido la asamblea es el señor Eliseo (Rodríguez), pero, según los estatutos, quien dirige es el presidente de la Convención nacional, mi persona dirigió la elección conforme a los estatutos; estaba también presente el señor Eliseo Rodríguez, él estaba ahí para dar la bienvenida, él estaba dirigiendo la Asamblea y estaba conmigo controlando los procedimientos para la elección de la nueva directiva; nosotros elegimos al presidente de la convención por unanimidad”, afirmó.

Rodríguez afirma que existe una mala intención con la filtración de la información, porque esta no fue conocida en esa tienda política por los canales regulares, la cual señala que debido a las irregularidades contempladas en el informe del Sifde, el FPV estaría impedido de registrar a sus nuevos dirigentes y, por tanto, vería afectada la posibilidad de utilizar su sigla en las elecciones generales de este año y los comicios subnacionales de 2026.

“Como parte involucrada en este hecho, nosotros desconocemos este informe, hasta el momento (el TSE) no nos ha notificado esta observación, vamos a pedir que se nos haga conocer y se nos notifique de dónde sale este informe, pero, a nosotros no nos preocupa, porque no hay ninguna normativa legal que nos impida participar (en las elecciones generales), además, nos amparamos en el artículo 24 de la Ley 1096, inciso 2, que dice que si el TSE no se pronuncia en 30 días automáticamente se dará por inscrito la nueva etructura”, puntualizó.

Asimismo, aseveró que no existen conversaciones con Evo Morales para que sea su candidato presidencial debido a que la determinación partidaria es que el jefe nacional de esa tienda política, Eliseo Rodríguez, sea el candidato presidencial en los comicios programados para el 17 de agosto y no así el expresidente como se especula. “No sé por qué se indaga otra candidatura, otras posiciones, o alternativas”, cuestionó.

“La Directiva nacional hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con el señor Evo Morales o con sus allegados, eso debo aclarar, repito que el FPV va a participar en las elecciones con su candidato, el señor Eliseo Rodríguez, no tenemos ninguna conversación con el señor Evo Morales”, afirmó, para luego exigir a la Sala Plena que emita una consideración final sobre la determinación que pone en riesgo la participación del FPV en futuros comicios.