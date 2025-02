Jornada violenta en Santa Cruz: un policía es asesinado en la capital oriental y tres personas son acribilladas en la Chiquitania

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Así quedó el vidrio trasero del vehículo del oficial policial asesinado. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Capitán asesinado formaba parte del cuerpo de seguridad del Viceministerio de Régimen Interior; así fueron hallados los tres hombres acribillados en una propiedad en el norte de Santa Cruz; y, en medio de silbidos, Arce entrega 114 áreas mineras y otras dádivas a cooperativistas de la Fencomin. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Capitán asesinado formaba parte del cuerpo de seguridad del Viceministerio de Régimen Interior

Dentro de las intensas investigaciones se confirma que José Carlos Aldunate Meneses, capitán asesinado este miércoles en la avenida Alemana, desempeñaba funciones en servicios de inteligencia de la Policía y formaba parte del cuerpo de seguridad del Viceministerio de Régimen Interior, a la cabeza del general Johnny Aguilera. El capitán Aldunate Meneses fue atacado cuando salía del garaje de su vivienda en su vagoneta de color beige. Estaba al volante. En el lado izquierdo de la puerta del vehículo se observan impactos de más de una decena de disparos de arma de fuego, además en el parabrisas delantero, en el posterior y en otras partes de la carrocería. El capitán, que vestía camisa amarrilla y pantalón azul en ese momento, quedó sin vida al instante, su cuerpo fue levantado por agentes de la brigada de Homicidios de la fuerza anticrimen.

https://eju.tv/2025/02/capitan-asesinado-formaba-parte-del-cuerpo-de-seguridad-del-viceministerio-de-regimen-interior/

– Así fueron hallados los tres hombres acribillados en una propiedad en el norte de Santa Cruz

Salen a la luz nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos acribillados en el norte cruceño, en la propiedad Santa Mónica, a 70 kilómetros de San Rafael de Velasco. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) atendió el caso la madrugada de este miércoles. Los cuerpos estaban tendidos en el suelo, en el ingreso de la propiedad, dos de ellos en posición de cubito dorsal y el otro en cubito abdominal. Las tres son personas eran de sexo masculino. Guillerme Pablo Merguen, de 41 años, de nacionalidad brasileña, presentaba 10 heridas de disparos de arma de fuego en la espalda y la cabeza. El segundo aún no fue identificado, probablemente boliviano de unos 28 años, recibió cinco impactos en el tórax. El tercero, Claudemilson Eduardo Silva (alias Catalunga), boliviano de unos 25 años, con cuatro heridas de impactos de arma de fuego.

https://eju.tv/2025/02/asi-fueron-hallados-los-tres-hombres-acribillados-en-una-propiedad-en-el-norte-de-santa-cruz/

– En medio de silbidos, Arce entrega 114 áreas mineras y otras dádivas a cooperativistas de la Fencomin

En medio de silbidos y abucheos, el presidente del Estado, Luis Arce, entregó 114 nuevas áreas mineras a los mineros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin); además, dijo que ordenó la liberación de las áreas revertidas y las áreas inmovilizadas en beneficio de los cooperativistas. Arce participó esta jornada del XXVII Congreso Nacional Ordinario de la Fencomin, que se desarrolló en Santa Cruz, e intentó calmar los silbidos y abucheos con las ofertas que llevó para ese sector. El primer beneficio son los certificados de formalización de actividades de las cooperativas mineras, mediante el Ministerio de Minería. “También hacer mención a la Resolución Ministerial de apertura del Decreto Supremo 1369, que después de 12 años las cooperativas mineras ahora podrán acceder a nuevas áreas de trabajo”, anunció.

https://eju.tv/2025/02/en-medio-de-silbidos-arce-entrega-114-areas-mineras-y-otras-dadivas-a-cooperativistas-de-la-fencomin/

– Expresidente Rodríguez Veltzé asegura que no será candidato en las próximas elecciones generales

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé aseguró que no será candidato presidencial en las próximas elecciones generales y rechazó las especulaciones a partir de una fotografía que circuló en redes sociales. “Reitero: no fui, no soy, ni seré candidato en las próximas elecciones”, dijo el exmandatario a través de sus redes sociales. En las últimas horas, circuló en redes sociales una fotografía donde se ven al embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, al excanciller Diego Pari y a Rodríguez Veltzé en un café de La Paz. El periodista y analista Rafael Archondo dijo en un programa de radio que se imagina que la discusión fue en torno a una alternativa de binomio del MAS para las elecciones de este año. El exjefe de Estado rechazó la especulación de conformar un binomio con Andrónico Rodríguez y aseguró que no participará de los comicios.

https://eju.tv/2025/02/expresidente-rodriguez-veltze-asegura-que-no-sera-candidato-en-las-proximas-elecciones-generales/

– Tuto Quiroga afirma que la DEA estadounidense retornará al país si es elegido presidente

Jorge Tuto Quiroga confirmó que si es elegido presidente del Estado inmediatamente gestionará el retorno de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), para retomar el combate frontal al narcotráfico en el país y sobre todo en la región del trópico de Cochabamba, región dominada por Evo Morales y las seis federaciones de los productores de hoja de coca, donde se producen desde hace varios meses. de forma recurrente, actos de violencia producto del negocio ilícito. El exmandatario se refirió así a la coyuntura que se vive en esa región en la que Morales se encuentra atrincherado para evitar una orden de aprehensión en su contra y que incluso advierte con que ‘correrá sangre si intentan detenerlo’, a ello se suma la cantidad de hechos delictivos entre secuestros y asesinatos debido a ajustes de cuentas por temas de narcotráfico.

https://eju.tv/2025/02/tuto-quiroga-afirma-que-la-dea-estadounidense-retornara-al-pais-si-es-elegido-presidente/

– Ganaderos retan al Gobierno a producir carne en sus centros de confinamiento que están abandonados

El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Hernán Nogales, retó al Gobierno a producir carne en sus centros de confinamiento y luego comparar la estructura de precios con el sector privado. Además, desafió iniciar los procesos penales por agio si es que las autoridades están convencidas. “Voy a hacer notar al Estado que tienen dos centros de confinamiento, uno en Santa Cruz, en El Tinto, que no está funcionando, en algún momento tuvo ganado; y otro en la localidad de Reyes, en Beni, donde no ha puesto ni una sola cabeza de ganado. ¿Por qué no hace funcionar el Estado esos centros y comparamos la estructura de costos? Lo retamos al Estado a que trabaje como el privado y que luego venga a encararnos a decir que nosotros hacemos agio”, desafió Nogales.

https://eju.tv/2025/02/ganaderos-retan-al-gobierno-a-producir-carne-en-sus-centros-de-confinamiento-que-estan-abandonados/

– Plataneros piden cuarto intermedio a pobladores que bloquean en Yapacaní

Camiones cargados de plátanos se encuentran varados en la carretera nueva que une a Cochabamba con Santa Cruz, debido al bloqueo instalado por pobladores de 11 comunidades en Yapacaní, a la altura de San Germán. Los productores piden a los movilizados dar un cuarto intermedio para llegar a Santa Cruz y abastecer los mercados antes de que se dañe el cargamento de plátanos, en el lugar hay como ocho camiones repletos del producto; sin embargo, no son los únicos que se ven perjudicados por la medida que impide la circulación vehicular en esa carretera. También hay vehículos cargados con carne congelada y otros. Uno de los productores de plátano señaló que si se malogra el cargamento las pérdidas ascenderían a los 15 mil bolivianos, por lo que suplican que les permitan el paso, antes de que la fruta madure.

https://eju.tv/2025/02/plataneros-piden-cuarto-intermedio-a-pobladores-que-bloquean-en-yapacani/

– Aguilera: “Existe una oportunidad de que Santa Cruz forme parte del Corredor Bioceánico”

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, participó de la apertura del 6º Foro de Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceánico que se celebra en Campo Grande, Brasil, en el marco del Seminario Internacional sobre la Ruta Bioceánica, destacó la complementariedad y la integración regional en este encuentro. Aguilera se reunió con el gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez y destacó la valiosa iniciativa de integración de América del Sur, con miras a impulsar el desarrollo productivo, dinamizar la economía y unir mediante la conexión Atlántico-Pacífico. Aguilera dijo que existe una oportunidad muy grande de que Santa Cruz forme parte del Corredor Bioceánico, y es a través de la hidrovía que nace en Brasil, cruza parte del territorio boliviano por Santa Cruz, vuelve a Ladario y corre hasta Asunción de Paraguay luego al Atlántico.

https://eju.tv/2025/02/aguilera-existe-una-oportunidad-de-que-santa-cruz-forme-parte-del-corredor-bioceanico/

– Bolivia al límite: el consumo interno de gas casi iguala a la exportación mientras la producción sigue en caída

La brecha entre el gas que Bolivia exporta y el que destina al consumo interno está a punto de cerrarse, reflejando una crisis estructural en el sector hidrocarburífero. Según un análisis de la Fundación Jubileo, actualmente el país comercializa 12,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en el mercado interno, equivalente al 49% de la producción total, mientras que 12,88 MMm3/d (51%) se exportan, principalmente a Brasil. Entre 2015 y 2025, la producción de gas en Bolivia ha caído en un 56%, según el mismo informe. Entre 2014 y 2015, el país producía 60 MMm3/d. En la actualidad, la producción ha caído a 26 MMm3/d. El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, advierte que la situación se agrava debido a la diferencia de precios entre el gas destinado al mercado interno y el exportado a Brasil.

https://eju.tv/2025/02/bolivia-al-limite-el-consumo-interno-de-gas-casi-iguala-a-la-exportacion-mientras-la-produccion-sigue-en-caida/

– Las lluvias en el país ya causaron 30 muertes y dejaron más de 126 mil familias afectadas

Las lluvias en el país ya causaron 30 fallecimientos y dejaron a más de 126.000 familias afectadas como consecuencia de la crecida de ríos e inundaciones. «Las familias afectadas ascendieron a 91.422, las familias damnificadas subieron a 34.814, en total tenemos 126.236 familias (afectadas), hay 1.004 viviendas afectadas, 350 quedaron completamente destruidas; lamentamos 30 fallecidos», informó en conferencia de prensa el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Los registros van de noviembre al martes 18 de febrero. En la víspera, en Potosí se confirmaron dos nuevas muertes por eventos relacionados con el clima, en tanto que hay cinco desaparecidos por la crecida del río Porco. «Fallecidos en Chuquisaca son cinco, en La Paz son ocho, en Tarija dos, en Cochabamba 11, en Santa Cruz una persona y en Potosí tenemos tres», precisó.

https://eju.tv/2025/02/las-lluvias-en-el-pais-ya-causaron-30-muertes-y-dejaron-mas-de-126-mil-familias-afectadas/