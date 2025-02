¿La nacionalidad como impedimento? Rodrigo Paz: «Soy boliviano por padre, he nacido en el exterior»

El senador nacional nació en España por el exilio de su familia durante la dictadura. En su calidad de legislador, asegura que tiene el derecho por la Constitución.

El precandidato Rodrigo Paz Pereira se refirió a su lugar de nacimiento y consideró que la nacionalidad, en su caso, no es un impedimento para aspirar a la Presidencia, ya que es boliviano por su padre, aunque haya nacido en el exterior.

«En el caso mío, yo soy boliviano por padre, por los motivos como se ha dado nuestra historia, yo he nacido en el exterior», declaró en entrevista con Fides.

Para los comicios del 17 de agosto, los precandidatos Paz y Chin Hyun Chung son los únicos dos cuyo origen natal es cuestionado por sus detractores, un detalle que, en el caso del exalcalde de Tarija, no es un impedimento para postular, según su análisis.

«La Constitución ampara a aquellos que son de padres, de padre o madre (boliviano) en el tema de la nacionalidad, que es mi caso, no sé si habrá otro candidato, pero, tal vez la diferencia con Chi (Hyun Chung), no sé, no veo la vida de Chi, será porque sus dos padres son coreanos y él es nacido en Corea», declaró.

En la época de la dictadura, Jaime Paz Zamora, padre del hoy aspirante a la Presidencia, se encontraba en el exilio, por eso Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela, España, aunque su nacimiento fue inscrito de inmediato en el Consulado de Bolivia en ese país europeo.

«Lo mío se da a causa, por parte de padre, soy boliviano, cuando yo nací, mi padre lo primero que hizo es llevarme al Consulado de Bolivia y registrarme, yo no sé si a Chi lo registraron en el Consulado de Corea», comentó.

El exdiputado y actual senador opositor señaló que si su condición de boliviano nacido en el exterior sería un impedimento ante la ley, no hubiera podido acceder a la función pública como legislador nacional.

«Porque sino, no hubiera podido ser diputado ni senador, cuando eres senador tú estás en la línea de sucesión, ¿qué pasaría si yo fuera presidente del Senado?, estaría en la línea de sucesión y una vez que estás en ese espacio ya tienes un derecho permitido por la Constitución», manifestó.