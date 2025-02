Loza dice que el Gobierno está detrás de la valla de Andrónico y que ni así los harán pelear

El senador evista indicó que al menos 100.000 personas acompañarán a Evo Morales a inscribir su candidatura en La Paz.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza apuntó este jueves al Gobierno de estar detrás de la gigantografía con la imagen de Andrónico Rodríguez y afirmó que aun así no harán que los líderes del ala radical terminen peleados.

«Detrás de todo esto está el Gobierno, que no tiene ninguna posibilidad electoral de nuevamente ser presidente, no quieren que Evo sea presidente y tumbe toda la corrupción que está haciendo este Gobierno, ellos pretenden, levantando gigantografías, nombres, panfletos, hacernos pelear entre nosotros, no lo van a lograr», sostuvo el legislador.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La mañana del miércoles 5 de febrero, los vecinos de Achumani, en la zona Sur de La Paz, amanecieron con una enorme valla con la foto del presidente del Senado y dirigente cocalero, junto a la leyenda «Andrónico Bicentenario», material preelectoral que los seguidores de Evo Morales aseguran que es pagado para fraccionar al evismo.

«Pido a la gente mañuda, oportunista, que no lo hagan quedar mal al hermano Andrónico, en su nombre, imprimiendo cartoncitos, gigantografías, están destruyendo, están desgastando la imagen del hermano Andrónico», señaló Loza.

El también dirigente cocalero aseguró que al menos 100.000 personas acompañarán a Morales a La Paz para inscribir su candidatura ante el TSE, pese a que está inhabilitado para participar de los comicios.

«Apostaría que más de 100.000 compañeros van a emprender una marcha rumbo a la ciudad de La Paz, al Órgano Electoral, acompañando a nuestro hermano Evo, agarrado de los documentos para inscribirse, así que esa marcha va a ser histórica», anticipó el senador.