Ministra Prada dice que renuncia de Evo al MAS abrió un debate que antes «era impensable»

La autoridad indicó que la salida de los evistas del MAS demuestra la falta de compromiso ideológico con las organizaciones sociales del partido.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró este viernes que la renuncia de Evo Morales al Movimiento Al Socialismo (MAS) abrió un debate dentro del partido que antes hubiera sido «impensable» por la presencia del líder cocalero.

«En nuestro propio partido político se ha abierto un debate respecto a precandidaturas, eso era impensable en la época de Evo Morales, cuando se ponía un candidato y quién iba a atreverse o levantaba la voz para decir que podía debatirse», señaló la autoridad, durante su visita a Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Ministra sostuvo que la presencia y Morales al interior del MAS hizo que varios nuevos liderazgos queden bajo la sombra de una sola persona que buscaba concentrar todo el poder.

«Tantas mujeres, tantos hombres valiosos, líderes que lamentablemente han estado bajo la sombra de una persona que buscaba concentrar todo el poder y liderazgo», manifestó.

Prada también se refirió a las renuncias de militantes al partido, un acto que considera que demuestra la falta de convicción por el instrumento político.

«No es posible que porque no se siga el capricho de una persona entonces se determine la renuncia a un instrumento político, qué compromiso hay en algo que ha sido construido por las organizaciones sociales, no estoy para nada de acuerdo con los cultos a la personalidad o que hayan patrones en un partido político», sostuvo.