Mujer atacada por pitbulls: «El dueño se lanzó sobre los perros y recién me soltaron»

Los gastos médicos superan los 18.000 bolivianos. Las autoridades exigen que los propietarios de las mascotas se hagan cargo de cubrir los gastos.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Norma Ulo, la mujer atacada por tres pitbulls en la ciudad de El Alto, se recupera de las lesiones que le causaron los animales y desde su cama en el hospital relató que el dueño de los perros tuvo que lanzarse sobre estos para evitar que le causen peores heridas.

«Me di la vuelta al escuchar un sonido y de pronto los tres me atacaron, me quisieron lanzar al piso, yo peleé, pedí auxilio, se sostuvieron de mi brazo, una señora que andaba por ahí me abrazó, jaloneó a los perros, el dueño salió, jaló de los collares a los tres perros, que no querían soltar mis brazos», recordó.

La señora de 30 años fue atacada en la zona Villa Alemania, al ir por sus sus hijos del colegio. Hasta el momento, los gastos médicos superan los 18.000 bolivianos, que el propietario de los canes se resiste a pagar.

«Peleamos hasta que el señor se lanzó sobre los perros y recién me soltaron, yo no voy a inventar estas heridas, pido justicia, que el dueño se haga responsable de estos daños», indicó Norma entre lágrimas.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se refirió al caso e indicó que Pofoma verificará el estado de salud de los animales para descartar cualquier afección aun peor en la mujer atacada, y aseguró que los dueños de las mascotas deberán pagar los gastos médicos.

«Los responsables de estos hechos son los dueños, a través de Pofoma corresponde que se asuman las medidas correspondientes para verificar si estos canes contaban con las vacunas, por otro lado, los propietarios tienen que correr con los gastos y posteriormente se asumirán las medidas legales correspondientes», indicó la autoridad.