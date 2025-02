Tarija: Denuncian que dos perros pitbull mataron a otras mascotas y atacaron a una mujer

Vecinos del barrio Las Pascuas pidieron atención de las autoridades, dicen estar preocupados por los canes sueltos.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Vecinos del barrio Las Pascuas de la ciudad de Tarija expresaron su preocupación y denunciaron que en la zona existen dos perros de raza pitbull que atacaron a otras mascotas, hasta provocarles la muerte, además, aseguran que una mujer también fue agredida.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Señalaron que los perros pertenecen a una de las casas vecinas, pero cuando están sueltos se convierten en un riesgo, y consideran que los niños del barrio y una unidad educativa cercana, podrían ser atacados.

“Recién no más a matado a otro perrito, ya ha pasado varias veces y serian varios perritos, el 5 de febrero había atacado a una señora, le han mordido los perros y había reclamado, la dueña dice que no hace nada y solo se ríe, cerca hay niños y es peligroso porque podría atacar a los niños”, dice una de las vecinas al medio local Todo Noticias Tarija.

Imagen captura – portal Todo Noticias Tarija

Señalaron que se trata de dos perros de una edad similar, uno es de color café y el otro de color negro, según indicaron, habrían tratado de conversar con la propietaria, pero no recibieron una respuesta de la misma.

“Aquí cerca hay un kínder, una cancha, entonces los niños paran aquí y es peligroso. Si ya están matando perros medianos, mañana o pasado pueden ser niños”, agregó la vecina.

Otra de las vecinas relató que fue atacada por los dos perros y que logró defenderse, sin embargo cuenta con algunas heridas en las manos y el tobillo.

“El 5 me ha atacado, por defenderme me mordieron en mi mano y el pie, y la señora se niega no me quiere creer, yo estaba pasando por acá y justo el perro me ha saltado y yo me he asustado feo, directamente me ha saltado”, dijo una de las mujeres.

Tras conocerse la denuncia personal de Zoonosis se presentó en el lugar, pero la dueña de los perros se habría negado a colaborar.