Perros pitbull atacaron a una mujer en El Alto y ahora los dueños se niegan a pagar gastos del hospital

Una joven madre de familia que iba a recoger a sus hijos del colegio en la zona Villa Alemana de la ciudad de El Alto fue atacada por tres perros de raza pitbull, ella se encuentra internada en el Hospital Agramont; pero, los dueños de los animales no quieren correr con los gastos económicos.

Pamela Pomacahua Chambi

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

Ella contó que el hecho ocurrió el miércoles de la anterior semana y desde entonces se encuentra internada con 30 días de impedimento.

Según su relato, los perros se abalanzaron sobre ella por varios minutos y la hicieron caer al piso, pese al esfuerzo de empujarlos queriendo desprenderse de ellos, pero fue imposible.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Otra madre de familia al ver el hecho la ayudó, la jaló de su ropa y logró que los perros de raza pitbull la dejarán, agregó.

“Debí caerme, no recuerdo, la cuestión es que peleé y una madre de familia, como es sector escolar, vino (y) me abrazó, me jaló, los perros no me quisieron soltar los tres (perros). Después de un rato salió el dueño el señor Vicente M. y jaló a los perros del collar”, relató la víctima.

Tras este hecho, las madres de familia de la unidad educativa salieron en defensa la víctima, le reclamaron al dueño de los canes y le recordaron que este hecho no era la primera vez que ocurría, incluso una señora le dijo: “usted dijo esa vez que los iba a hacer dormir”, indicó la joven madre de familia.

El dueño de los perros de raza pitbull respondió: “le voy a hacer curar”, dijo la madre de familia; mientras trata de sentarse en la cama.

Asimismo, la señora señaló que el dueño de los canes hizo ver, como si las heridas eran unas rasgaduras.

“La señora, su hija, vino diciendo que era enfermera y había sido policial. No se hizo responsable, mis hijos están abandonados, ¿quién le atiende? Quien los atiende soy yo, ahora no puedo hacerlo”, indicó al momento de limpiarse las lágrimas.

Ella se encuentra en una cama del Hospital Agramont su mamá llora a su lado y la acompaña en su recuperación. La madre de la joven denunció que los dueños de los canes no quieren hacerse cargo de los gastos económicos del nosocomio y le pide asuma su responsabilidad.