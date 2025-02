Nuevo gerente de BOA: He sido piloto del rey de Emiratos Árabes, no he venido a quitar el trabajo a nadie

Mario Borda indicó que está a la espera de los informes financieros de la aerolínea y adelantó que cambiará las rutas e itinerarios de la empresa pública.

eju.tv

El nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BOA), Mario Borda, aseguró este lunes que fue el piloto del rey de Emiratos Árabes Unidos y que llegó a la aerolínea pública para trabajar y no para quitar el empleo a nadie.

«Cuando salí del Lloyd yo he ido a volar a Etiopía, he sido capitán en Turkish, he volado los aviones más modernos y he sido piloto del rey de Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, de Abu Dabi, he sido piloto presidencial del país más rico del mundo y he conocido lo que es esto, y sí puedo decir que si no tuviéramos los recursos humanos que tiene Bolivia, es un lujo, la gente de BOA es gente dedicada a su trabajo», declaró Borda en entrevista con Fides.

La mañana del viernes 7 de febrero, Borda fue posesionado como nuevo gerente de la línea aérea estatal, que es blanco de críticas por la mala calidad del servicio y los incidentes que reportó en varias de sus rutas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El flamante responsable de la compañía agregó que no es «un parche de nadie», insistió que llegó a BOA a trabajar y no para quitarle el empleo a nadie.

«He dejado mi trabajo para servir a Bolivia, la única forma en la que puedo servir es trabajando, hay gente que me difama gratuitamente cuando yo he venido a trabajar, yo no he venido a quitar su trabajo a nadie», declaró el funcionario.

Borda sostuvo que BOA no está en quiebra y que está a la espera de los informes financieros de la empresa, y adelantó que la aerolínea tendrá un cambio de rutas para mejorar su servicio.

«Nosotros vamos a cambiar las rutas ahora, vamos a buscar nuevos destinos, necesitamos volar a Santiago, a Panamá, México, Washington, qué sé yo, en los 30 siguientes días vamos a ampliar nuestras operaciones, vamos a cambiar nuestros itinerarios porque necesitamos generar divisas para nuestro país», anticipó.