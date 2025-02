Peña: Pese a que Evo es un líder devaluado, sigue siendo la principal referencia política

El analista político aclaró que el hecho de que el 70% de la población no va a votar por Morales ni el MAS no significa que ese voto irá automáticamente a la oposición.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Para el analista político, Vladimir Peña, el hecho de que el expresidente y líder cocalero, Evo Morales, tenga un contundente rechazo de la población por violar la Constitución Política del Estado (CPE), las acusaciones en contra por trata, tráfico y estupro, además de los casos de corrupción, entre otros, el líder cocalero continúa siendo la principal referencia política del país.

“Pese a que Evo es un líder devaluado, que el 70% de este país lo rechaza (…) todo lo que queramos, pero en el espacio político, ese espacio de la izquierda popular reducida al 50% a un tercio o probablemente menos, Evo Morales sigue siendo la principal referencia política en el país”, explicó Peña en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Este escenario político le juega en contra al presidente Luis Arce por lo que su única posibilidad es dejar el camino totalmente libre para él, agregó el analista. Para alcanzar este objetivo, el mandatario debe evitar que Morales se postule a la presidencia “con cualquier sigla” y que la alcaldesa de El Alto Eva Copa, u otra corriente alternativa al MAS, surja como una opción.

“El presidente necesita que no haya competidores a su lado en su espacio hoy fragmentado, pero me temo que ni a eso alcanza porque no es la indignación solamente de quienes hemos sido opositores o quienes hemos resistido al Movimiento Al Socialismo, el enfado hoy es mayúsculo porque llega inclusive a las propias bases votantes del MAS”, explicó Peña.

El hecho de que el 70% de la población no va a votar por Morales ni el MAS no significa que ese voto irá automáticamente a la oposición y una muestra clara es que Arce ganó las elecciones generales en primera vuelta en 2020 con más del 50%, cuando todos creían que el partido azul estaba acabado, aseguró el experto.

“Considero, sí, que la situación es muy grave. Nunca estuve de acuerdo con aquellos que decían: ‘no hay una pelea de verdad, todo es un teatro entre Arce y Evo’. No, las peleas existen, son reales, son crudas, son crueles, pero también es cierto que llegado el momento, cuando estén, cuando se den cuenta de que están inviabilizados Evo y Arce, puede hacer que aparezca la tercera opción y en ese caso coincido plenamente que la opción es Andrónico (Rodríguez), la opción de unificación que también puede representar una idea de renovación dentro del masismo”, agregó Peña.

