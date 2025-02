Reiteran que hay una persecución contra Morales: Bancada evista no aprobará las leyes acordadas en la cumbre del TSE

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los asistentes a la cumbre por la democracia convocada por el TSE. Foto: TSE

Boris Bueno Camacho / La Paz

Bancada evista no aprobará las leyes acordadas en la cumbre del TSE para garantizar las elecciones nacionales; Camacho afirma que el MAS ya no es una opción y pide unidad para defender la democracia; y, tras cinco días en huelga por el litio, diputada es llevada a un centro médico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bancada evista no aprobará las leyes acordadas en la cumbre del TSE para garantizar las elecciones nacionales

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce anunció este martes que la bancada afín a Evo Morales no aprobará las leyes acordadas en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia y al que calificó como un espectáculo orquestado por el presidente Luis Arce Catacora en complicidad con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución que -dijo- ya no goza de ninguna credibilidad por estar sometida a las determinaciones del gobierno actual. El punto dos de dicho acuerdo refiere que, con el fin de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá aprobar hasta antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones nacionales el Proyecto de Ley elaborado por el TSE en sus dos últimos artículos.

– Evistas dicen que el Gobierno busca «castigar» a cualquier partido que se acerque a Morales

Los seguidores de Evo Morales aseguran que el Gobierno busca «castigar» a cualquier partido u organización política que se acerque al exjefe del MAS para prestar su sigla y permitir que se presente a las elecciones generales. «El Gobierno lo va a castigar de todo y de nada a toda organización política que se acerque a Evo Morales, porque el objetivo no es una organización política, el objetivo es Evo Morales, de a buenas o malas hay que deshacernos de Evo Morales para que no participe en las elecciones generales», declaró el senador evista Leonardo Loza. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la convención nacional extraordinaria del Frente para la Victoria (FPV), celebrada el 8 de diciembre de 2024, no cumplió con lo estipulado en el estatuto orgánico del partido, por lo que se expone a quedar excluido del proceso electoral.

– Evo plantea usar Bs 40 millones de propaganda electoral para bono a viudas

El exjefe del MAS, Evo Morales, planteó este martes usar los 40 millones de bolivianos del fondo de propaganda electoral para crear un bono para las viudas con hijos menores de 18 años. «Propongo que los Bs 40 millones que el Estado desembolsa para la propaganda electoral de los partidos políticos sea destinado a un bono extraordinario que beneficie a las viudas que quedaron con hijos menores de 18 años en todo el país. En estos tiempos en que el pueblo sufre una terrible crisis económica, es una ofensa regalar recursos económicos públicos a los partidos políticos», publicó Morales en su cuenta de la red social X. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) logró que los frentes participantes no cobren ese dinero para destinarlo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

– Comité Interinstitucional de Urkupiña anuncia amparo para cambiar la fecha de las elecciones

El Comité Interinstitucional de la Festividad de la Virgen de Urkupiña anunció que presentará un amparo constitucional para evitar que se lleven a cabo las elecciones generales el domingo 17 de agosto. «Las organizaciones se han pronunciado, van a solicitar un amparo para que se mantengan las fechas y que el Tribunal Supremo Electoral pueda retrasar un poco más o adelantar las elecciones», informaron desde el comité de la festividad. Una delegación del comité llegó el miércoles 12 de agosto a La Paz desde Cochabamba para pedir al TSE que cambie la fecha de los comicios y así evitar que la jornada de votación coincida con las actividades de la festividad religiosa que se celebra cada año del 14 al 16 de agosto. Sin embargo, el TSE respondió que la fecha de los comicios está definida y no hay posibilidad de modificarla.

– Camacho afirma que el MAS ya no es una opción y pide unidad para defender la democracia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este martes que el Movimiento al Socialismo (MAS) agotó sus posibilidades de seguir al mando de la Nación al tener a los dos líderes de las facciones radical y renovadora en el peor momento de popularidad y con nulas posibilidades de revertir el terminante momento adverso en el que se encuentran, debido al derroche de los recursos del Estado, la pésima gestión económica y el recurrente abuso del poder, que dejaron al país sumido en la grave crisis actual. La pasada jornada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suscribió con los órganos Ejecutivo y Legislativo, además de los representantes del sistema partidario nacional, un acuerdo de quince puntos para blindar las elecciones generales programadas para agosto de este año.

– Doria Medina: A Tuto lo pondría de canciller y a Mesa de embajador en España

El precandidato opositor Samuel Doria Medina aseguró que, en su afán de trabajar con «la mejor gente», al llegar al poder designaría a Jorge Tuto Quiroga como canciller del Estado, en tanto que a Carlos Mesa le entregaría el cargo de embajador de Bolivia en España. «Yo creo que Tuto tiene un buen trabajo de relación con el exterior, si acepta, lo pondría de canciller; Mesa yo creo que podría ser un excelente embajador en España, por ejemplo», señaló Doria Medina. Respecto al rol que le daría al gobernador privado de libertad Luis Fernando Camacho, aseguró que él tiene la intención de salir de la cárcel y proyectar su liderazgo a escala nacional. «Saliendo de la cárcel, él me ha comentado, tiene interés de consolidar su trabajo en Santa Cruz, una vez que consolide su trabajo en Santa Cruz recién se ocupará de lo nacional», declaró.

– Álvarez presenta Acción de Cumplimiento para que la Cámara de Diputados trate la derogación de decomisos

La diputada de Creemos María René Álvarez presentó una Acción de Cumplimiento contra el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Andrés Flores, y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, para que traten de inmediato el proyecto de ley que deroga la disposición de decomisos y otros artículos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. El 5 de febrero, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley 163/2024-2025 para derogar la disposición séptima y otros artículos polémicos del PGE. El documento pasó a la Cámara de Diputados, donde se desconoce algún avance en su tratamiento. Álvarez presentó esta mañana ese recurso ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

– Tras cinco días en huelga por el litio, diputada es llevada a un centro médico

Después de pasar cinco días en huelga de hambre para exigir la aprobación de una ley de regulación del litio y la transparencia en los contratos firmados con empresas extranjeras, la tarde de este martes la diputada potosina Mónica Torres Campuzano tuvo que ser evacuada del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde cumplía la medida de presión. «Estamos instalando un primer piquete de huelga de hambre en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y se pueda rechazar y se anulen los contratos en la Asamblea Legislativa. Ninguno de los dos contratos es favorable para Potosí», sostuvo la legisladora la anterior semana, cuando inició la huelga de hambre. El Gobierno suscribió dos contratos para la explotación del litio, el primero con la rusa Uranium One y el segundo con la china CBC.

– La restricción a la exportación de carne contradice acuerdos alcanzados en mesas de diálogo, afirma el presidente reelecto de Cainco

El presidente reelecto de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó este martes que la restricción a la exportación de la carne de res que está vigente desde hace dos semanas va en contra de cualquier acuerdo que se alcanzó con el Gobierno nacional en las mesas de diálogo. Consideró que con ese tipo de medidas lo único que se ocasiona, es que se encarezca más la canasta familiar, hecho que impacta en la población boliviana. “Hemos visto las restricciones a las exportaciones como la de soya y ahora la de carne res que lo único que hacen es provocar mayor pobreza, cuando deberíamos estar mirando el mundo, en un momento en el que se requieren divisas frescas, que pueden ingresar al país, estas medidas van en contra ruta, van en contra de cualquier acuerdo”, afirmó Antelo.

– Con cinco impactos de bala, así fue hallado el cuerpo de un hombre a metros del expeaje de Umopar en Bulo Bulo

Este martes se conoció sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 37 años aproximadamente en inmediaciones del peaje, cerca de las anteriores instalaciones de Umopar en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba. Los reportes preliminares señalan que la víctima, identificada como Rudy V. J., sufrió cinco disparos de arma de fuego. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Ivirgarzama, donde los peritos realizarán los exámenes forenses que determinarán circunstancias de la muerte violenta La Policía encontró en el lugar cinco casquillos, ante esa evidencia se presume que se trata de un ajuste de cuentas. Según las investigaciones policiales preliminares, los testigos relataron que desconocidos interceptaron a la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga en un vehículo.

