Santa Cruz: Caen integrantes del Tren de Aragua, amenazan a una familia para que pague supuesta deuda de Bs 700.000

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a cinco ciudadanos extranjeros, integrantes del grupo delictivo Tren de Aragua, que fueron identificados y denunciados por una familia a la que presuntamente amenazaron para el supuesto pago de una deuda de Bs 700. 000; les dieron 24 horas para que cumplan o, de lo contrario, matarían a uno de sus familiares.

Tras la denuncia de la presencia de este grupo delincuencial venezolano, agentes de la Felcc iniciaron las investigaciones y lograron detener a los denunciados, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Los extranjeros fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de: extorsión, asociación delictuosa, organización criminal y otros ilícitos penales; la audiencia fue fijada para las 10:00 la mañana de este lunes 3, en el juzgado 26 del piso 13 del Palacio de Justicia. La Fiscalía pidió al juez que se ordene la detención preventiva en la cárcel de Palmasola, por considerar que los imputados significan un grave peligro para la sociedad.

La denuncia fue formulada el viernes 31 de enero por la tarde. La víctima relató que fue el jueves 30 de enero, a las 22:30, cuando se encontraban en su domicilio: «Empezamos a recibir mensajes de números de WhatsApp con audios de voz de extranjero diciéndonos que son del Tren de Aragua, que paguemos una deuda, la cual desconocemos, o nos van a matar. Nos envían fotos de nosotros, (nuestros) hijos en nuestro domicilio y vehículo; (nos dicen) que nos tienen vigilados las 24 horas del día, que llamemos a Ariel y Pedro para arreglar, o nos van a matar, porque son una banda delictiva. Por lo que formalizamos denuncia en contra de ellos», señala la denuncia, que revela varios nombres de los responsables de las amenazas.

«Si no pagas, tu hija va a morir»

La Felcc investiga las amenazas en audios, que fueron enviados mediante WhatsApp, en los cuales los sujetos dan plazo de 24 horas a la familia para el pago de una supuesta deuda que tienen con ellos. Les dicen que tienen ubicada a su hija.

«Mira lo que te voy a decir, te está hablado aquí el Tren de Aragua. Por ahí me dijeron que tienes una deuda de Bs 700 mil; ya sabemos, te tenemos ubicada, ya tenemos a la hija tuya ubicada. Ya sabemos que el hijo tuyo está en Estados Unidos y que es el que tiene la deuda y no quiere pagar. A nosotros nos contrataron para ‘parquear’ la hija tuya por la deuda esa. Mira lo que te voy a decir, vieja: vale más que te contactes con Ariel y pagues la deuda, porque si no, si tú no te contactas para pagar la deuda, tú sabes que la hija tuya no llega mañana. Te lo estoy diciendo, y te estoy hablando en serio; mejor contáctate con Ariel, haz el pago, soluciona las cosas por las buenas, porque si no la hija tuya se va morir, ¿oíste?».