Una de cal y otra de arena: bonos bolivianos repuntan mientras la moneda nacional se desploma

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Bloomberg señala que el precio de los bonos en dólares llegó al nivel más alto en más de dos años. Foto: AFP

Bloomberg: Perspectivas por el cambio de gobernante hacen repuntar bonos bolivianos. Analista: En los últimos 12 meses, la moneda nacional se ha devaluado entre un 85% y 90%. Unas 25 personas fueron detenidas por los hechos violentos en Llallagua, siete de ellas son menores de edad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bloomberg: Perspectivas por el cambio de gobernante hacen repuntar bonos bolivianos

A un mes y medio de que Bolivia acuda a las urnas para elegir a un nuevo presidente, este jueves Bloomberg reportó que los bonos bolivianos han tenido un repunte en su cotización ante las perspectivas de un cambio de mando en el Gobierno. “El precio de sus bonos en dólares llegó al nivel más alto en más de dos años, a pesar del colapso de su economía y protestas casi a diario”, señala el reporte. La publicación, que cita a Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa como presidenciables, considera que la posibilidad de que un opositor gane las elecciones ha sido clave para el repunte en torno al 20% en la cotización de los bonos. El economista Steffen Reichnold considera que hay muchas posibilidades de un resultado político más positivo desde el punto de vista del mercado, que puede empezar a abordar los retos macroeconómicos más importantes. Otro aspecto está asociado a la reciente aprobación de créditos externos, lo que ofrece un alivio a corto plazo para las finanzas , sostiene Ramiro Blázquez, estratega de StoneX.

– Analista: En los últimos 12 meses, la moneda nacional se ha devaluado entre un 85% y 90%

En el último año, la moneda boliviana se devaluó hasta un 90%, según el analista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero. El nivel de inflación alto a junio sería uno de los reflejos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió ayer el nivel de inflación acumulado de enero a junio, cuyo valor alcanzó a 15,53%. La cifra representa más del doble proyectado por el Gobierno para todo el año (7,5%). “Se puede decir que, durante los últimos 12 meses, el ingreso de los bolivianos, la moneda nacional, se ha devaluado entre un 85 a 90%. Entonces, es algo muy preocupante”, advirtió Romero. La moneda nacional se depreció inmediatamente frente al dólar y otras divisas porque el Gobierno no puede atender la demanda de moneda extranjera que precisa el mercado nacional para realizar la importación de productos e insumos. La escasez de dólares no puede ser solucionada por el gobierno de Luis Arce desde febrero del 2023. Varios analistas e instituciones de la sociedad civil recomendaron aplicar medidas estructurales para frenar la crisis.

– Saravia: Tenemos que ajustarnos el cinturón, de no hacerlo, Bolivia no tiene chances de salir del pozo

El economista boliviano Antonio Saravia afirmó este miércoles que Bolivia enfrenta una crisis estructural profunda que no se resolverá con medidas paliativas ni soluciones populistas. A su juicio, el país requiere un paquete de reformas económicas profundas y dolorosas para revertir el rumbo y evitar una debacle mayor. “Nos vamos a tener que ajustar el cinturón. Si no hacemos eso, Bolivia no tiene ningún chance de salir de este pozo”, sentenció en entrevista en el programa radial de La Hora Pico eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Saravia planteó una serie de medidas urgentes que, según él, deben aplicarse para estabilizar la economía boliviana. Entre ellas, propuso abrirse a la libre importación de combustibles para eliminar el monopolio estatal que, en sus palabras, representa “una barbaridad llamada YPFB”. Además, planteó eliminar las empresas públicas, reducir la burocracia estatal y disminuir el gasto público para controlar el déficit fiscal. «Si reducimos el gasto, reducimos el déficit», señaló.

CAINCO alerta sobre la responsabilidad del Estado ante la inflación descontrolada

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) Jean Pierre Antelo estuvo presente en Asuntos Centrales y habló sobre cómo la inflación descontrolada y la falta de divisas amenazan la estabilidad económica en plena campaña electoral. “La economía no puede esperar. Los bolivianos necesitan una certidumbre de que esta inflación deje de subir y eso requiere de decisiones económicas: reducir el déficit fiscal, dejar de pensar solo en créditos que puedan endeudar al país”, aseveró el presidente de la CAINCO. En esta línea, Antelo expresó su profunda preocupación por la inflación que alcanzó un 5,21% solo en junio y una cifra anualizada que ronda el 19%, según la observación del equipo económico de la CAINCO; afectando directamente el poder adquisitivo de las familias bolivianas y la estabilidad del sector productivo. “Todo esto empezó hace 2 años con una crisis en el balance de pago que nosotros la decíamos. Y la respuesta del gobierno fue negar la crisis que se venía”.

– Lanzan agua a ministro Gallardo mientras defendía contrato de litio con empresa china en Diputados

En medio de gritos, protestas y un ambiente de alta tensión, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, fue agredido este jueves con bolillos de papel y un chorro de agua lanzado por legisladores de oposición, principalmente de Potosí, mientras presentaba en la Cámara de Diputados el informe sobre el contrato de explotación de litio con la empresa china CBC, mismo que es rechazado por la falta de socialización. Gallardo llegó al hemiciclo protegido por funcionarios públicos, quienes intentaron resguardarlo cuando un grupo de diputados que se concentró en alrededores de la testera le arrojó bollos de papel y agua como muestra de rechazo a la aprobación del acuerdo. El incidente obligó a los funcionarios a improvisar una especie de escudo usando hojas de papel, cuadernos e incluso un paraguas para proteger al ministro, a quien le llegó el líquido y en el video se ve cómo se limpia, a su alrededor también estaba la directiva de la Cámara, y el presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra. La situación se tensionó porque opositores y evistas rechazan el tratamiento.

– “El presidente del MAS está más perdido que Adán buscando flores el Día de la Madre”: Torrico se avergüenza de invitación de García a Dunn

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, criticó duramente la decisión del presidente del Movimiento Al Socialismo, Grover García, de invitar al economista Jaime Dunn a sumarse al proyecto oficialista. Desde su posición como militante del MAS, Torrico expresó “vergüenza ajena” ante lo que calificó como una grave pérdida ideológica del partido. “Ver que el presidente del Movimiento Al Socialismo, el instrumento político más grande de la historia del país, esté más perdido que Adán buscando con sus flores el Día de la Madre… ideológicamente no sabe dónde está metido este señor”, enfatizó Torrico en referencia directa a García. “Y molesta, de verdad que molesta, que se haga una invitación a un personaje como Dunn que es diametralmente opuesto a nuestras ideas”, agregó la autoridad, ante los medios. Las declaraciones surgen un día después de que García destacara la apertura del MAS a nuevos liderazgos y justificara el acercamiento con Dunn. “Él puede aportar con sus ideas”, dijo el presidente del MAS.

– Unas 25 personas fueron detenidas por los hechos violentos en Llallagua, siete de ellas son menores de edad

Como parte de las acciones del Ministerio Público, la comisión de fiscales, en coordinación con la Policía, ejecutó diez allanamientos en distintos inmuebles del municipio de Llallagua, donde se colectaron diversos elementos de convicción, tales como proyectiles de arma de fuego, explosivos, dinero y documentación, los cuales fueron debidamente registrados. El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó este jueves que hasta la fecha se tiene un total de 25 personas detenidas preventivamente en el marco de la investigación por los hechos violentos registrados en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, entre el 10 y el 11 de junio. Entre los aprehendidos se encuentran siete menores de edad y una persona con detención domiciliaria, mientras continúan los actos investigativos para identificar a otros posibles autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores. “Quedan pendientes diligencias que se realizarán en coordinación con la Policía Boliviana, con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades”, señaló.

– Gobierno identifica a responsable de la muerte del teniente Calle mediante triangulación de llamadas

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó hoy sobre la aprehensión de Enrique P. S., señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del teniente Calle en Tacopaya, Cochabamba. La captura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que incluyó técnicas investigativas, análisis técnico-científico y triangulación de llamadas telefónicas. “Queremos informar al pueblo boliviano que el día de hoy se ha procedido a la aprehensión de Enrique P. S., una de los presuntos responsables de la muerte de nuestro teniente Calle”, manifestó Ríos en conferencia de prensa. La autoridad agregó que el implicado fue reconocido por testigos del lugar y que se realizaron allanamientos simultáneos, además de la recolección de información clave a través del análisis de registros e imágenes. El acusado será procesado por asesinato y otros delitos relacionados. “En este momento va a ser llevado a dependencias policiales a la espera de recibir su declaración informativa en función a los delitos por los cuales está siendo acusado”, complementó Ríos.

– Ministerio de Educación dicta descanso pedagógico de invierno del 7 al 18 de julio

El Ministerio de Educación dictó el descanso pedagógico de invierno, que tendrá vigencia desde el 7 al 18 de julio, en los ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz. “Poner en contexto y conocimiento a las madres y padres de familia que el descanso pedagógico de invierno programado en la 01/2025 corresponde al 7 de julio hasta el 18 de julio de la presente gestión”, informó el ministro de Educación, Omar Veliz. La determinación tiene un alcance en los ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz, donde se adelantó las vacaciones del 30 de junio hasta el 11 de julio, esta decisión fue asumida debido a la epidemia del sarampión que se ha proliferado en mayor cantidad en ese departamento. La autoridad recordó al plantel docente la importancia de la coordinación con las juntas escolares o consejos de padres de familia, sobre la asignación de tareas, no está restringido, pero lo más recomendable es que los niños, niñas, adolescentes aprovechen este tiempo del descanso pedagógico para estar en familia y refrescar su mentalidad».

– La vacunación contra la influenza se amplía al grupo de 13 a 59 años y ya está disponible para toda la población

El Ministerio de Salud y Deportes, mediante el instructivo 08/2025, amplió la vacunación contra la Influenza Estacional al grupo de 13 a 59 años de edad desde el 2 de julio hasta el 31 de agosto. Esto significa que todas las personas pueden acudir a vacunarse de manera gratuita en cualquier centro de salud del país, de esta manera se cubrirá a todos los grupos etarios contra la enfermedad. La campaña de este año comenzó con la vacunación de los grupos más vulnerables: embarazadas, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y niñas y niños desde los seis meses hasta los 12 años. Ahora, se incorpora al grupo de 13 a 59 años de edad, lo que permite una cobertura total para toda la población. “La aplicación pues va a ser inmediata. Lo único que necesitamos de la población es que lleven su carnet de identidad para el Registro Nominal (…)”, señaló el viceministro de Promoción Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enriquez. La enfermedad puede tener complicaciones graves, principalmente en los grupos vulnerables.