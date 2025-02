Se intensifican las protestas por el litio y surgen cuestionamientos a la probidad de la empresa china CBC

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Las juntas vecinales de Potosí marcharon esta mañana contra los contratos del litio. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

Litio: Hong Kong CBC no tiene ni dos años de antigüedad y vale $us 10.000, según diputada; Luis Arce tiene la segunda peor reputación entre once mandatarios de Latinoamérica; Empresarios y Gobierno reanudan negociaciones y acuerdan congelar la confiscación hasta lograr consensos, anuncia la CEPB. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Litio: Hong Kong CBC no tiene ni dos años de antigüedad y vale $us 10.000, según diputada

La china Hong Kong CBC, que tiene un contrato suscrito con Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), es una empresa con apenas dos años de antigüedad y cuyo valor no supera los 10.000 dólares, observó la diputada Luciana Campero. «Hong Kong CBC es una empresa china establecida en nuestro país hace poco más de un año, no tiene ni dos años de antigüedad, es una sociedad entre la Hong Kong Brunp and Catl Co., que tiene 3.400 acciones dentro del país, ha aportado con 3.400 dólares, y la Hong Kong Branp and Cstl, de 6.600 acciones, entre las dos tienen 10 000 acciones, es una empresa que tristemente vale 10.000 dólares», explicó la legisladora de Comunidad Ciudadana (CC) y alertó que, si Bolivia decide rescindir el contrato con la firma china, debe someterse a arbitrajes internacionales que pueden causar millonarias pérdidas al Estado.

– Fuerzas vivas de Potosí intensifican las protestas en rechazo a los contratos del litio

El malestar crece en diferentes sectores de Potosí por la intención del gobierno de Luis Arce Catacora de aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los contratos cuestionados del litio suscritos con dos empresas extranjeras, una rusa y una china, porque las condiciones no son favorables para el país y menos para ese departamento, además que no existió el proceso previo de socialización con los diferentes sectores económicos, políticos y sociales. Este martes, las juntas vecinales efectuaron una masiva marcha de protesta por las principales vías de la capital potosina en rechazo a los contratos del litio, porque consideran que las regalías contempladas no son justas con ese departamento que alberga los yacimientos del mineral y cuestionan que, con la suscripción de ese tratado, se ‘regala’ una parte del territorio nacional.

– Luis Arce tiene la segunda peor reputación entre once mandatarios de Latinoamérica

El presidente Luis Arce es el segundo con más bajo desempeño (10%) entre once jefes de Estado latinoamericanos y solamente le antecede la peruana Dina Boluarte (6%) como el mandatario con peor reputación de la región, según una encuesta efectuada por la empresa de estrategia, consultoría e investigación ‘Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo – CID Gallup’, que tiene su sede central en San José, Costa Rica, en la región de Centro América. De acuerdo con los resultados obtenidos, Nayib Bukele, que ejerce su segundo mandato al frente de El Salvador, encabeza la lista de presidentes con mejor aprobación, ya que tiene el 83% de percepción positiva entre los ciudadanos de su país. A 18 puntos, en el segundo lugar, se encuentra Rodrigo Chaves, mandatario de Costa Rica, que obtuvo un 65%, ambos centroamericanos.

– Crisis de 2019: Juicio contra Camacho y Pumari fue reprogramado para el lunes 17 de febrero, dice abogado

La tarde de este martes, se suspendió el juicio ordinario contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, por la crisis política de 2019. La audiencia se reprogramó para el lunes 17 de febrero, según el abogado del exdirigente potosino. Para esta jornada estaba programada la resolución de las objeciones planteadas por la defensa de los sindicados a las contra las pruebas documentales que expuso el Ministerio de Gobierno el lunes. Cerca de las 14.00 de este martes, llegaron el gobernador Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Antonio Pumari, para estar presentes en el juicio que se les sigue por el caso Golpe de Estado I, por la crisis del 2019, cuando Evo Morales renunció y abandonó el país. El proceso judicial ingresó a la fase de pruebas documentales.

– «Con o sin recompensa, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas»: el mensaje de Claure a Evo

El empresario Marcelo Claure usó este martes su cuenta de X para dirigirse a Evo Morales, a quien le dijo que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por los delitos de los que se le acusa. «La justicia en Bolivia puede tardar, pero siempre llega. Con o sin recompensa, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas. No eres víctima de nadie, son tus víctimas las que claman justicia», dice parte del mensaje publicado por Claure. El domingo, el también presidente del Club Bolívar compartió una publicación con la pregunta: «¿Qué opinan si doy $us 1 millón de recompensa? Lo voy a pensar. ¿El gobierno de Luis Arce lo agarra o le tiemblan las piernas?», junto a la imagen de «Se busca», con la fotografía del exjefe del MAS. La respuesta de los seguidores de Morales no se hizo esperar y hasta dieron 48 horas de plazo al empresario para que se retracte.

– Abogados de Evo llevarán a juicio al vocal Tahuichi por anticipar una «hermosa respuesta» a su postulación

El equipo de abogados que defiende a Evo Morales anunció este martes que llevarán a juicio al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi por anticipar que recibirá una «hermosa respuesta» cuando presente su candidatura para los comicios generales. «Sus declaraciones, aparte de ser jocosas y poco serias, demuestran la enemistad que tiene con nosotros y en su momento lo vamos a recusar, y para recusarlo tenemos que enjuiciarlo por las mentiras que ha vertido y que estamos demostrando documentalmente», afirmó Wilfredo Chávez. El viernes 7 de febrero, el vocal Tahuichi aseguró que Morales puede presentarse como candidato en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, pero que Sala Plena adoptará una decisión y le tendrá una «hermosa respuesta», comentario que no agradó a los seguidores de Morales.

– Senador Montero critica a arcistas por proclamar a Arce y les pide atender la crisis en Bolivia

El senador de Creemos, Henrry Montero, cuestionó este martes a los sectores cruceños arcistas y los llamó «sinvergüenzas» por proclamar al presidente Luis Arce como candidato, con miras a las elecciones generales de este año. Lamentó que quieran usar el Bicentenario de Bolivia para la campaña del actual mandatario, cuando deberían estar concentrados en resolver la crisis económica del país, por ser responsables de la actual situación en la que vive la población boliviana. “Esa es la situación a la que no han llevado los masistas y lo seguirán cometiendo, en vez de preocuparse por la situación económica del país y evitar conflictos, pero están en proclamarse y seguir destruyendo el país, Derrocharon toda la plata, se está vendiendo el oro del BCB, es decir que, estamos en quiebra, en bancarrota y la economía del país necesita auxilio”, lamentó.

– Empresarios y Gobierno reanudan negociaciones y acuerdan congelar la confiscación hasta lograr consensos, anuncia la CEPB

Tras reunirse la mañana de este martes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno acordaron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial referida a los decomisos de productos en caso de agio y especulación. La medida no se aplicará mientras no se concreten consensos sobre esta disposición y el respeto a la propiedad privada, manifestó su presidente, Giovani Ortuño. Luego, anunció que “el diálogo consiste en buscar soluciones concertadas a los problemas y esperemos que ese también sea el ánimo del Gobierno”. El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, confirmó la decisión y explicó que el acuerdo de tres puntos establece que la disposición adicional séptima de decomisos no se aplicará hasta que se consolide una reglamentación.

– Asambleísta del MAS dice que el 14 de febrero será feriado con suspensión de actividades en Santa Cruz

Tras conocerse que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó declarando feriado el 14 de febrero, quedaba en duda si el Gobierno iba a aprobar la suspensión de actividades. Este martes, el asambleísta del MAS, Dilfe Rentería indicó que solo restaba oficializar esa determinación por parte del Ministerio de Trabajo. “Hoy día por la tarde se va a sacar el decreto. Va a ser con suspensión de actividades”, manifestó Rentería. Cada 14 de febrero se conmemoran la independencia de Santa Cruz y este 2025 se cumplen el Bicentenario de aquel hecho histórico. La Ley Departamental de Festejos de los 200 Años de la Independencia de Santa Cruz fue aprobada el 5 de diciembre del 2024 por la ALD. Sobre la suspensión de actividades, la Constitución establece que lo relacionado con temas laborales es competencia del Ejecutivo.

– Más de 200 familias damnificadas en Tipuani piden ayuda a las autoridades

Son más de 200 familias damnificadas por la riada que inundó el municipio de Tipuani, localizado en el norte paceño, que piden ayuda a las autoridades, según la asambleísta departamental de La Paz, María Esther Góngora, “Sé que son más de 200 (familias) damnificadas, en sí, es medio pueblo. En toda la parte de abajo, el agua ha llegado hasta las tiendas de comercio”, explicó este martes en contacto con Red Uno. Informó que las personas que perdieron sus casas están durmiendo en la iglesia y que tienen varias necesidades entre ellas de material escolar, colchones, ayuda con las viviendas afectadas, entre otros. Las lluvias provocaron la crecida del río de Tipuani, que se desbordó dejando bajo el agua una parte de la zona urbana de este municipio, ubicado al norte del departamento de La Paz; es decir, casas inundadas.

