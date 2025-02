«Con o sin recompensa, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas»: el mensaje de Claure a Evo

El empresario le dijo que no ofreció una remuneración por su captura, ya que esa es responsabilidad del Gobierno de Luis Arce.

El empresario Marcelo Claure usó este martes su cuenta de X para dirigirse a Evo Morales, a quien le dijo que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas por los delitos de los que se le acusa.

«La justicia en Bolivia puede tardar, pero siempre llega. Con o sin recompensa, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas. No eres víctima de nadie, son tus víctimas las que claman justicia», dice parte del mensaje publicado por Claure.

El domingo, el también presidente del Club Bolívar compartió una publicación con la pregunta: «¿Qué opinan si doy $us 1 millón de recompensa? Lo voy a pensar. ¿El gobierno de Luis Arce lo agarra o le tiemblan las piernas?», junto a la imagen de «Se busca», con la fotografía del exjefe del MAS.

🇧🇴 Evo, deja de hacerte la víctima. Nunca ofrecí una recompensa por tu captura; simplemente pedí la opinión de la gente, y deberías leer lo que piensa la gente.

La respuesta de los seguidores de Morales no se hizo esperar y hasta dieron 48 horas de plazo al empresario para que se retracte del ofrecimiento. En consecuencia, Claure le pidió al cocalero que deje de hacerse la víctima.

«Evo, deja de hacerte la víctima. Nunca ofrecí una recompensa por tu captura; simplemente pedí la opinión de la gente, y deberías leer lo que piensa la gente. Tranquilo, no lo voy a hacer. Hacer cumplir las leyes es responsabilidad del Gobierno, no mía. Pero quiero que entiendas algo: esta vez no podrás volver a violar la Constitución para ser candidato. La gente lo tiene claro: el villano eres tú».