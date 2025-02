Litio: Hong Kong CBC no tiene ni dos años de antigüedad y vale $us 10.000, según diputada

La legisladora de oposición aseguró que la firma china esta involucrada en hechos de corrupción en Congo y que busca repetir «el mismo patrón» en Bolivia.

eju.tv / Video: Diputada Luciana Campero

La china Hong Kong CBC, que tiene un contrato suscrito con Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), es una empresa con apenas dos años de antigüedad y cuyo valor no supera los 10.000 dólares, observó la diputada opositora Luciana Campero.

«Hong Kong CBC es una empresa china establecida en nuestro país hace poco más de un año, no tiene ni dos años de antigüedad, es una sociedad entre la Hong Kong Brunp and Catl Co., que tiene 3.400 acciones dentro del país, ha aportado con 3.400 dólares, y la Hong Kong Branp and Cstl, de 6.600 acciones, entre las dos tienen 10 000 acciones, es una empresa que tristemente vale 10.000 dólares», explicó la legisladora de Comunidad Ciudadana (CC).

Campero explicó que si Bolivia decide rescindir el contrato con esta firma china, deberá someterse a arbitrajes internacionales que pueden causar millonarias pérdidas al Estado.

«Si Bolivia rescinde el contrato tenemos que ir a juicios internacionales donde vamos a perder millones de dólares, así de benevolente es el contrato firmado y aprobado entre arcistas y tránsfugas de la oposición», advirtió la diputada.

Entre los antecedentes que Campero revisó de la empresa china, se encuentran supuestos hechos de corrupción en Congo, «donde la misma empresa ha hecho asociaciones, consorcios con otras empresas chinas que resultaron ser fantasmas» y causaron una pérdida de 23 millones de dólares a ese país.

«Esto es totalmente grave porque el mismo patrón de Congo lo están repitiendo en Bolivia; al asociarse con una empresa inexistente que además es la mayoritaria de la CBC. No lo digo yo, lo dicen los datos internacionales y lo dice este documento del Dirnoplu», sostuvo La opositora.

La madrugada del jueves 6 de febrero, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato suscrito entre YLB y la china Hong Kong CBC para la instalación de un proyecto de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, que incorpora la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que optimizará la producción.

La sesión de aprobación estuvo marcada por denuncias de legisladores opositores que aseguraron que algunos de sus colegas cobraron 10.000 dólares para dar curso al contrato, en tanto que los cívicos de Potosí organizaron movilizaciones para exigir que el contrato no sea aprobado por tratarse de convenios desventajosos para los intereses de la región y del país.