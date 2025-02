Senado aprueba la derogación de la cláusula confiscatoria en sus dos estaciones y remite el proyecto de Ley a Diputados

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El Senado en la sesión de la pasada jornada. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Senado aprueba en grande y detalle la derogación de la disposición séptima sobre decomiso de productos; el Gobierno suspende la exportación de carne de res hasta que baje el precio y se regularice el abastecimiento; y, alcaldía de Cobija declara alerta roja por desborde del arroyo Bahía, existen 100 familias afectadas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Senado aprueba en grande y detalle la derogación de la disposición séptima sobre decomiso de productos

La noche del miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle, el proyecto de ley para la derogación de la disposición séptima sobre decomiso de productos contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE). Además, se derogó otros artículos contemplados en la ley: 13, 14, y 19. Además de las disposiciones quinta y sexta del PGE. Además, se anuló la disposición transitoria única y la disposición final primera del PGE. Tras la aprobación en su estación en grande, el pleno procedió con el tratamiento en detalle. El proyecto pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La disposición séptima sobre decomiso de alimentos tiene movilizados a los sectores del aparato productivo nacional, que anunciaron un paro movilizado para este 10 de febrero en demanda de la derogación de este apartado de la Ley Financial.

– Sobre la disposición confiscatoria en el PGE, Creemos afirma: Cuando el pueblo sale a las calles, hay que tenerle miedo

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, manifestó este miércoles que viabilizarán la aprobación de la derogación de la disposición séptima, de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, a petición del pueblo boliviano. Asimismo, indicó que el Gobierno central no debe minimizar los movimientos y que debe escucharlos, porque cuando la gente se moviliza, «hay que tenerle miedo». «El pueblo cuando se para y cuando el pueblo sale (a las calles) hay que tenerle miedo», advirtió el legislador. Asimismo, anunció que los legisladores de Creemos viabilizarán la derogación de la disposición séptima, de la Ley 1613 del PGE 2025, de carácter confiscatorio. Enfatizó que si el Gobierno central persiste en la disposición confiscatoria “vendrán las (movilizaciones en las) calles”.

– Copa se declara “contenta” por personería jurídica de Morena; en el TSE le aclaran que aún es un “partido en trámite”

Pese a indicar que no recibió la resolución respectiva, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se declaró “contenta” porque el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), frente político que impulsa, obtuvo su personería jurídica del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del TSE, aclaró que esa organización todavía figura como “partido en trámite”. “Estoy sorprendida, estoy muy contenta; mira un doble regalo para mí, hacer el inicio de obras y poder saber que Morena ya tiene un certificado de nacimiento, pero esperaré, como dije. con prudencia a la notificación del Tribunal Supremo Electoral. No digo festejar, pero por lo menos sentirnos contentos y orgullosos de que la ciudad de El Alto tendrá su propio partido político”, declaró Copa a periodistas.

– Diputados aprueba ley para recuperar $us 3 millones por daños a derechos humanos

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La medida tiene como objetivo recuperar al menos $us 3 millones que el Estado boliviano ha pagado como consecuencia de sentencias y acuerdos de solución amistosa dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Hubo mucho daño económico por parte de la irresponsabilidad de algunos servidores públicos de distintos niveles de Estado, en cuanto a vulneración de derechos humanos y, por estas situaciones, ha pagado unos montos cuantiosos el Estado boliviano”, explicó la presidenta de la comisión, Olivia Guachalla.

– El Gobierno suspende la exportación de carne de res hasta que baje el precio y se regularice el abastecimiento

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó este miércoles por la noche que el Gobierno dispuso suspender la exportación de carne, debido al alza que se registra desde hace semanas atrás en los diferentes mercados del país. Mencionó que la medida se da con el objetivo de regular el precio del alimento y garantizar el abastecimiento. “Hemos determinado como Gobierno nacional, no autorizar las exportaciones de carne de res, hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado local, en beneficio de la población boliviana», indicó la autoridad, ante el alza en los diferentes cortes que se viene registrando en lo que va de este año. Por tanto, indicó que hasta que se dé esta regularización no se emitirán los certificados de abastecimiento interno a precio justo, documento necesario para las exportaciones.

– Ganaderos en emergencia tras pausa en exportación de carne, advierten perjuicio al ingreso de divisas

Tras la suspensión de la exportación de carne de res dispuesta por el Gobierno, La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en emergencia y advirtió que esa decisión afectará al ingreso de dólares al país. “Es una medida que va en contra ruta a la producción, del esfuerzo que hace el sector ganadero por exportar carne, por traer divisas que necesita el país”, afirmó el presidente en ejercicio de la CAO, Klaus Frerking. Más temprano, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que se asumió la decisión de suspender la exportación de res hasta que se normalice el abastecimiento en el mercado interno y se reduzca el precio. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que el gobierno pretende responsabilizar a otros sectores por la crisis.

– Gobierno establece precio subvencionado del maíz a Bs 75 y Bs 70 el quintal

Tras una reunión con actores del sector productivo, el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, anunció que se distribuirá el maíz a un precio preferencial a través de la entidad estatal, tema que fue plasmado en un acuerdo que es “vinculante”, en donde también asoman otras determinaciones. A partir de este acuerdo, el maíz se venderá a Bs 75 en Santa Cruz y a Bs 70 en los departamentos de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí y La Paz, debido a consideraciones logísticas. Estos precios serán reevaluados dentro de noventa días, según explicó Flores. El anuncio se da en medio de las alertas del sector pecuario, por la subida del precio del grano, ya que en el mercado nacional el precio subió en torno a los Bs 130 el quintal en los últimos días.

– Advierten con proceso legal contra el alcalde cruceño por incremento en el pasaje a Bs 2,30

El concejal Marcelo Vidaurre advirtió hoy que su bancada llevará adelante acciones legales contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por presunta usurpación de funciones tras el incremento de la tarifa del pasaje a Bs 2,30, una medida que excedería las competencias del Ejecutivo Municipal. En entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, el concejal afirmó: «Nosotros vamos a iniciar un proceso de usurpación de funciones contra el señor Jhonny Fernández. De no hacerlo, seríamos cómplices de esta decisión arbitraria, ilegal y mentirosa contra el ciudadano y contra el mismo sector de transporte», sostuvo. Vidaurre califica de ilegal el decreto al sostener que solo el Consejo Municipal tiene la facultad de modificar el precio del pasaje.

– Alcaldía de Cobija declara alerta roja por desborde del arroyo Bahía, existen 100 familias afectadas

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, declaró este miércoles alerta roja en esa región tras el desborde del arroyo Bahía que afectó al menos a 100 familias, 30 de ellas ya fueron evacuadas hacia albergues. “El día de hoy estamos realizando una declaratoria de alerta roja debido a lo que ha ocasionado la intensa lluvia que ha caído por siete horas. Existen varias familias afectadas y por eso se está emitiendo esa alerta”, señaló la autoridad. El martes por la noche se registró una intensa precipitación pluvial por casi siete horas, que derivó en la crecida de los causales del arroyo dejando anegados a los barrios Petrolero, Bahía y Evo Morales. Al respecto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que ya se evacuaron unas 30 familias y se desplazó al personal del Distrito Naval N° 6 de Cobija para el auxilio de los damnificados.

– Régimen Penitenciario niega haber perdido el control de las cárceles

Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, rechazó las afirmaciones sobre la pérdida de control en las cárceles bolivianas tras los recientes incidentes en el penal de Chonchocoro. En una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, explicó las medidas adoptadas para reforzar la seguridad y esclarecer las muertes de dos internos. Limpias enfatizó que los hechos ocurridos en Chonchocoro no representan una crisis generalizada, sino eventos aislados que han sido atendidos con prontitud. Entre las medidas adoptadas, destacó: Investigación y sanción a policías implicados en hechos irregulares, intervención exhaustiva en Chonchocoro mediante una requisa y la revisión de protocolos de seguridad, porque se fortalecieron los controles en accesos con escáneres y detectores de metales.