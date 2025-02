Vestido con chaleco antibalas, el diputado evista desafía al ministro Del Castillo a detener a Evo cuando vaya al TSE

Asimismo, desafió a Del Castillo a que se dirija hacia el Trópico de Cochabamba para detener a Morales, quien desde hace semanas viene diciendo que tiene la orden de aprehensión, pero a la fecha no se la ejecuta y eso se debe, en su criterio, porque tiene “miedo”.

Vestido con un chaleco antibalas, junto a otros dirigentes de las Bartolinas, el diputado evista Daniel Rojas desafió este viernes al ministro Eduardo del Castillo a detener al expresidente Evo Morales, cuando se dirija hasta las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la ciudad de La Paz, para inscribir su candidatura, con miras a las elecciones generales, previstas para agosto de este año.

“Decirle al ministro sarnoso (Eduardo) Del Castillo que estamos listos cuando toque inscribir a nuestro candidato (Evo Morales). Nosotros seremos la punta de lanza, usted quiere lanzar dardos contra nuestro comandante, quiere asesinar, nosotros vamos a estar en primera línea. Este ministro sarnoso Del Castillo no ha ido ni siquiera al cuartel, no sabe ni lo que es subordinación y constancia, no sabe qué es lealtad”, manifestó el legislador

Dijo que están “ansiosos” que se dé el día que acompañen a Morales hasta la ciudad de La Paz, para inscribirlo como candidato presidencial. “Si en ese momento el ministro de Gobierno se atreve a tocar un sólo dedo, nosotros como legisladores y soldados del proceso de cambio vamos a acompañar como punta de lanza y si quieren hacer algo a nuestro hermano Evo, lo tendrán que hacer primero a nosotros, que vamos a encabezar, al igual que nuestras organizaciones sociales del país”.

Insistió que es la población boliviana la que pide que Morales vuelva a ser presidente y que “sea el que salve del desastre” que está dejando Arce y sus ministros.

Rojas también advirtió que pedirán el arraigo de todos los ministros por el “mal manejo” del Gobierno, del que hasta les informaron que muchos de ellos compraron pasajes para abandonar el país.