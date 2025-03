Advierten que mientras Arce siga pensando como candidato, no se solucionará la crisis

Gómez también criticó que, en lugar de gobernar, el presidente Arce haya dedicado su gestión a perseguir a opositores.

Santa Cruz.- El analista político Andrés Gómez afirmó que mientras el presidente Luis Arce siga actuando como candidato y no como jefe de Estado, la crisis económica que atraviesa Bolivia no tendrá solución. Según Gómez, el mandatario prioriza sus aspiraciones electorales y calcula políticamente cada paso en función de su permanencia en el poder.

En una entrevista con La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, Gómez criticó la convocatoria de Arce al Encuentro por la Estabilidad, la Democracia y las Elecciones, asegurando que su único objetivo es fortalecer su candidatura. “Es para salvar su candidatura. Él sacrifica a la gente que lucha día a día por sobrevivir, pero no sacrifica su postulación. No está dispuesto a renunciar a nada”, enfatizó.

Agregó que un presidente que está a punto de concluir su mandato podría asumir medidas que corresponden para resolver la crisis energética. Sin embargo, no lo hace, ¿por qué? Porque calcula políticamente, señalando: “Si voy a hacer esto me va a afectar mi candidatura si voy a hacer esto, voy a perder los votos, si voy a hacer lo otro voy a, probablemente no ganar la elección”, dijo.

En ese marco, el analista sostuvo que no se le está pidiendo al presidente que renuncie a su cargo, sino que abandone su candidatura y se enfoque en gobernar con responsabilidad. “Si no tiene gente capaz en su entorno, que convoque a los mejores del país y reorganice su gabinete”, sugirió.

En ese sentido, Ernesto Justiniano recordó que figuras como Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina han expresado públicamente la misma demanda: que Arce decline su postulación y se concentre en tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica y energética.

Gómez también criticó que, en lugar de gobernar, el presidente haya dedicado su gestión a perseguir a opositores y a mantener una actitud confrontativa. “Si tuviera empatía con la gente que hace fila toda la noche por gasolina para poder trabajar, dejaría de ser candidato y asumiría medidas urgentes para resolver la crisis”, concluyó.

