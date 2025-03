Agenda informativa: sectores anuncian movilizaciones por la falta de combustibles y la crisis económica

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 12 de marzo

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Lecheros se reunirán con el Gobierno y sostienen intención de aumentar el precio

El sector lechero se reunirá este miércoles con autoridades gubernamentales para tratar el pedido del incremento del precio del litro del producto que contemplan los productores. La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) afirma que hará respetar el voto resolutivo del ampliado nacional que se llevó adelante en días pasados, donde se determinó exigir el pago de Bs 5,50 por litro de leche cruda que entregan a la industria. Actualmente, la banda de precios establecida por el Gobierno contempla Bs 3,50 en Santa Cruz, Bs 3,55 en Cochabamba y Bs 3,60 en La Paz. Los productores afirman que esos precios no alcanzan para cubrir los costos de producción que se incrementaron en los últimos meses y que no pueden trabajar a pérdida, tema que se ve reflejado en una caída en la producción.

– Productores de San Julián amenazan con tomar silos de Emapa

La Federación Especial de Comunidades Interculturales – Productores Agropecuarios San Julián Norte se reunirá en el ‘Primer Cabildo de Producción’ este miércoles 12 de marzo en alrededores de los silos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en San Julián. Posterior al cabildo, la dirigencia prevé la toma de esas infraestructuras y de otras instituciones estatales, porque hasta la fecha el gobierno no da una solución a la demanda de abastecimiento de combustible para encarar la cosecha de soya y tampoco existe una explicación oficial sobre la suspensión de la exportación del grano, tampoco se cumplió el compromiso de abrir la exportación de soya del pasado 5 de marzo. La dirigencia evaluará también otras medidas hasta que sus peticiones sean atendidas por las autoridades.

– Sectores marcharán por la escasez de combustibles y otras demandas

El representante de los gremiales de El Alto, Toño Siñani anuncia una movilización para este día miércoles 12 de marzo desde la plaza del estudiante, esto para protestar contra el gobierno ya que no atiende la falta de combustible y el alza de precios de la canasta familiar. El también dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) informó que fue a la Casa Grande del Pueblo para conversar con el presidente Luis Arce; sin embargo, los funcionarios le dijeron que no lo podía atender, por lo que ratificó la movilización para este 12 de marzo en la que, además, exigirán la abrogación del artículo séptimo del Presupuesto General de Estado (PGE). La concentración será en el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a las 17:00. Cocaleros, médicos, panificadores, jubilados y otros, serán parte de la protesta.

– Choferes de base de El Alto tomarán medidas contra el desabastecimiento de combustible

El dirigente de los transportistas de base de la ciudad de El Alto Eddy Condori anuncia que este miércoles 12 de marzo ese sector organizará movilizaciones para exigir que el Gobierno dé solución a la escasez de carburantes. Según el representante de los choferes, el Gobierno de Luis Arce Catacora y las instancias que tienen que ver con el área de energía, especialmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mienten permanentemente a la población sobre la distribución de los combustibles. “El pueblo alteño a partir de mañana vamos a estar en las calles como transportistas de base, porque no tenemos dirigencia», manifiesta en referencia a que los transportistas alteños no cuentan con una dirigencia representativa y legitima. Asimismo, advierte al presidente Luis Arce que esa ciudad lo sacará del poder si no soluciona la crisis energética.

– Transportistas en Santa Cruz descartan paro indefinido por falta de diésel

El transporte de Santa Cruz mantiene una advertencia sobre el inicio de un paro indefinido con cierre de carreteras si el Gobierno nacional no da una solución a la falta de combustible. La dirigencia determinó dejar sin efecto la amenaza de paro que iba a iniciar este miércoles y tomará medidas junto a otros representantes del país este jueves. En el ampliado de la anterior semana, el transporte federado no solo trató el tema del desabastecimiento de combustible, sino la nivelación de la tarifa de los pasajes para todos los municipios cruceños, el mal estado de carreteras y se pidió la renuncia de los titulares de YPFB y la ABC nacional. También piden a la Gobernación que decrete una norma departamental para la nivelación de tarifas de los pasajes a provincias. Empero, se mantiene latente un paro y un bloqueo nacional de carreteras.

– Cinco departamentos apuntan a conformar nuevo polo de desarrollo nacional

Gobernadores de cinco departamentos se reunirán la tarde de este miércoles en Trinidad, capital de Beni, para efectuar un encuentro con la intención de consolidar un nuevo polo de desarrollo nacional que posibilite la consolidación de la economía de esas regiones que unen el oriente y occidente del territorio nacional. La implementación de un corredor bioceánico que vincule los océanos Atlántico y Pacífico es otro de los temas importante de la agenda. El gobernador beniano Alejandro Unzueta convocó a sus homólogos de Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, para esta crucial reunión que tiene el objetivo de proponer acciones conjuntas que permitan potenciar el desarrollo. En la cita también participarán empresarios privados, inversionistas y comerciantes, entre otros, dispuestos a dinamizar la economía en un período de crisis agravada.

– Senamhi activa alerta roja en cinco departamentos por desborde de ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por ‘inminentes desbordes’ de ríos en los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La alerta se extenderá hasta el 25 de marzo. Las intensas lluvias provocaron varias emergencias en todo el territorio nacional y, según el informe de la entidad, las inclmencias climatológicas continuarán con fuerza. Al respecto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, instó a la población y las autoridades subnacionales tomar previsiones debido a que el nivel de alerta máxima contempla lluvias intempestivas y tormentas muy fuertes que van a provocar desbordes de ríos. Desde noviembre a la fecha, las lluvias y los desbordes de cuencas provocaron 42 personas fatales y siete desaparecidos.