Arce descarta su renuncia y anuncia diez medidas para paliar la crisis energética en el país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce se dirige al pueblo rodeado de sus ministros. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Crisis de combustibles: Arce descarta su renuncia y anuncia que no levantará la subvención ni devaluará la moneda; wenador responde a Arce: “La única economía que no está quebrada es la de los masistas que robaron la plata de los bolivianos”; y, los 7,5 millones de litros de gasolina descargados por YPFB alcanzan solo para dos días, advierte exministro. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Crisis de combustibles: Arce descarta su renuncia y anuncia que no levantará la subvención ni devaluará la moneda

En medio de la crisis de combustibles, el presidente Luis Arce descartó la noche de este miércoles su renuncia a la silla presidencial y, en ese contexto, también anunció que no levantará la subvención del diésel y la gasolina ni devaluará la moneda boliviana. Según el mandatario, el problema es la falta de flujo de dólares para adquirir los líquidos en el mercado externo y una de las soluciones para salir de este complejo momento es la aprobación de los créditos. «Nosotros no vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, porque esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país», afirmó. En ese sentido, para afrontar la crisis, Arce anunció 10 medidas, entre las que se destacan la aplicación del horario continuo y el aval para que las direcciones regionales de educación puedan aplicar clases virtuales.

– Arce critica a la oposición por bloquear créditos y acusa doble discurso ante crisis económica

El presidente Luis Arce cuestionó duramente a los candidatos de la oposición cuyas bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazaron la aprobación de créditos internacionales, impidiendo la ejecución de obras en beneficio del pueblo boliviano y la llegada de dólares que, según la primera autoridad nacional, permitirían comprar combustible. Arce también se refirió a la crisis de iliquidez de dólares en el país. “Son estos mismos candidatos que, cuando se les pregunta cuál es la solución al problema de iliquidez de dólares, responden que (es a través de) millonarios créditos de 10.000 millones, 5.000 millones de dólares. Por tanto, ¿cuál es la solución? El crédito internacional, que es exactamente lo que nosotros venimos pidiendo y exigiendo a la Asamblea Legislativa”, señaló el jefe de Estado.

– Horario continuo y clases virtuales: Estas son las 10 medidas que el Gobierno anuncia para enfrentar la crisis de combustibles

Estas son las 10 medidas anunciadas por el presidente Luis Arce. Reducción del uso del parque automotor en el sector público al 50%. Incrementar a 80% la distribución de combustible. La ANH implementará una aplicación sobre las estaciones de servicio con combustible. Surtidores asignados para la provisión de combustible al transporte público. Priorizar la provisión de combustible para el sector agropecuario. Garantizar combustible para servicios básicos, servicios de salud, emergencias y desastres naturales. Horario continuo de trabajo para el sector público y privado en las capitales del país más El Alto con opción de teletrabajo. Clases virtuales en las ciudades previa evaluación. En La Paz se ampliará el horario de atención en Mi Teleférico de 05.00 a 23.00. Reforzar el control en fronteras, estaciones de servicio y cisternas con militares.

– Senador responde a Arce: “La única economía que no está quebrada es la de los masistas que robaron la plata de los bolivianos”

Tras las palabras de Luis Arce, quien señaló en su discurso presidencial de este miércoles que Bolivia no estaba quebrado, el senador de Creemos, Erik Morón respondió a esas afirmaciones. “La única economía que no está quebrada es la de los masistas, que se robaron la plata de los bolivianos”, manifestó Morón. En su discurso de este miércoles, el mandatario además señaló que no se iba a levantar la subvención a los hidrocarburos y tampoco se iba a aplicar una devaluación del boliviano, como plantean diferentes sectores. Agregó que el problema que tiene el país es la falta de liquidez transitoria de dólares. “Hay que ser sinvergüenza y sin sangre en la cara, que le sigue mintiendo al pueblo boliviano que sufre día a día por los 20 años de corrupción de MAS”, señaló Morón.

– Giovanni Ortuño afirma que la crisis se ha convertido en una «amenaza real» para los privados

El empresario Giovanni Ortuño Camacho fue elegido nuevamente para presidir la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) por un periodo de dos años. De acuerdo con un boletín emitido por la entidad, el voto de los delegados de la asamblea, realizada este miércoles, fue unánime. En su discurso de posesión, el empresario, ligado al área de telecomunicaciones, señaló que asume el mandato “con la esperanza de que el diálogo aún puede dar frutos, pero con la firmeza de que no permitiremos que se vulneren nuestros derechos”. “El sector empresarial vive hoy una de las etapas más complejas de las últimas décadas, producto de una crisis que ha ido escalando hasta convertirse en una amenaza real para la estabilidad de nuestro sector y, por ende, para la economía de nuestro país”, afirmó.

– Experto de Jubileo plantea cuatro medidas de “shock” para enfrentar la crisis múltiple en Bolivia

El analista en materia hidrocarburífera Raúl Velásquez calificó de “bastante crítico” el escenario económico y energético por el que atraviesa el país. Planteó cuatro medidas de “shock” para que la situación no se agrave ya que el Gobierno no asumió medidas oportunamente. “Yo verifico cuatro aspectos. El primer aspecto es que hay que recortar el gasto público, eso es una de las ‘madres del cordero’ al problema económico que tiene Bolivia”, sostuvo Velásquez a la ANF. “Tener un déficit fiscal de más del 10% no es sostenible ni para este ni para ningún gobierno”, precisó. Insistió que el gasto fiscal es altísimo, por lo que debe ser controlado. Planteó la necesidad de un ajuste fiscal. El segundo es “ajustar la diferencia enorme que existe entre el tipo de cambio paralelo y el oficial”, señaló el experto.

– “El problema de fondo es la crisis económica y por cinco razones”, denuncia Bazán

El diputado Erwin Bazán, de la bancada de Creemos, afirmó que el problema de fondo que vive Bolivia es la actual crisis económica, consecuencia de una serie de decisiones erradas tomadas por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) desde 2006. Según el legislador, existen cinco razones fundamentales que explican la situación actual del país. Las mismas detalló en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El primer problema que identificó es el Despilfarro de reservas internacionales. Bazán señaló que el Gobierno del MAS gastó 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales, lo que dejó al país sin respaldo financiero. “Como ya no hay reservas internacionales netas, el dinero boliviano no tiene respaldo y, por lo tanto, no hay dólares”, explicó.

– “Nosotros no exportamos”: Arroceros ven inviable la compra de diésel sin subvención

El representante de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, Gonzalo Vásquez, aseguró que el sector no se encuentra en condiciones para adquirir el diésel a precio internacional pues no tiene acceso a la divisa extranjera al no poder exportar el grano. “En este momento el sector arrocero no puede, porque no estamos exportando y no tenemos acceso a las divisas y para nosotros esto se hace imposible e inviable sobre todo en este momento donde nuestra preocupación es cómo sacar adelante la cosecha de arroz”, explicó. El productor indicó que la medida anunciada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no es la correcta, puesto que lo que provocará es que se pierda el arroz que está a punto de cosecharse. “Vamos a perder mucho arroz, habrá escasez y se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”, manifestó.

– Levantan bloqueo en Concepción: Dan cuarto intermedio hasta el sábado a la espera de combustible

Con un cuarto intermedio hasta el sábado se levantó el bloqueo en el municipio de Concepción, donde productores y transportistas piden la dotación de carburantes para esta región cruceña. El viernes tendrán una reunión en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) esperando que se firme un convenio que les garantice la disponibilidad de diésel y gasolina. “Estamos dando un cuarto intermedio hasta el sábado, si el viernes no se firma el convenio vamos a masificar las medidas”, dijo el dirigente del transporte Monsert Estrada. La noche de este miércoles se levantó el bloqueo en Concepción donde limpiarán los promontorios de tierras y palos para que los motorizados circulen con total normalidad. Las protestas de esta región cruceña surgen porque no reciben suficiente combustible, específicamente diésel.

– Los 7,5 millones de litros de gasolina descargados por YPFB alcanzan solo para dos días, advierte exministro

Una vez que se anunció la descarga de 7,5 millones de litros de gasolina en la Planta de Palmasola de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, manifestó que este volumen alcanza para cubrir dos días de la demanda nacional. “Estamos importando cerca del 90% diésel y casi 60% de gasolina, estos 7,5 millones de litros de gasolina alcanzan a nivel nacional para cerca de dos días de abastecimiento”, sostuvo Ríos. Ríos explicó que Bolivia requiere 5,53 millones de litros de diésel por día y 3,81 millones de litros de gasolina, es decir, para el abastecimiento interno. “Millones suenan a mucho, parece un montón”, expresó el exministro al referir que ese volumen alcanza para tres o cuatro días si se contempla la demanda del departamento cruceño, al referir que se está importando demasiado.