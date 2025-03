“El problema de fondo es la crisis económica y por cinco razones”, denuncia Bazán

Bazán afirmó que: «Si yo tuviera que dar una solución, sería simple: dejen de robar».

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El diputado Erwin Bazán, de la bancada de Creemos, afirmó que el problema de fondo que vive Bolivia es la actual crisis económica, consecuencia de una serie de decisiones erradas tomadas por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) desde 2006.

Según el legislador, existen cinco razones fundamentales que explican la situación actual del país. Las mismas detalló en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El primer problema que identificó es el Despilfarro de reservas internacionales. Bazán señaló que el Gobierno del MAS gastó 15 mil millones de dólares de las reservas internacionales, lo que dejó al país sin respaldo financiero. “Como ya no hay reservas internacionales netas, el dinero boliviano no tiene respaldo y, por lo tanto, no hay dólares”, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lo segundo, sería la falta de inversión en el sector hidrocarburífero. El legislador acusó al oficialismo de haber acabado con la principal fuente de ingresos del país al no realizar exploración ni inversión en gas. “Se gastaron la plata del gas, hoy no hay gas ni exportaciones de gas. Entonces, ya no hay dinero”, criticó.

Lo tercero, mencionó, el uso de recursos del FMI. Bazán señaló la incoherencia del Gobierno al recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de su discurso antiimperialista. “Sacaron 500 millones de dólares de derechos de giro en el FMI. No quieren nada con el FMI, pero sí aceptaron esos 500 millones”, ironizó.

El cuarto aspecto que señaló, el uso de fondos de la Gestora Pública. Bazán dijo que fue la utilización de los recursos destinados a la jubilación de los bolivianos. “Comenzaron a meterle la mano a la plata de la Gestora, que es el dinero de los trabajadores para su jubilación”, denunció.

El quinto, la venta de reservas de oro. El diputado criticó la aprobación de la Ley del Oro, que permitió la venta de 22 toneladas de oro para comprar combustible. “Los masistas y algunos malos diputados de oposición aprobaron la venta de 22 toneladas de oro, pero ¿eso evitó la crisis? No. Y ahora han incluido en el Presupuesto General del Estado una cláusula para eliminar las últimas reservas de oro”, advirtió.

En ese marco, Bazán sostuvo que la crisis económica es el resultado de la corrupción y la falta de un modelo económico sostenible por parte del Gobierno. “Si yo tuviera que dar una solución, sería simple: dejen de robar. Dejen de robarse la plata de los bolivianos y apliquen medidas responsables para salir de la crisis”, sentenció.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.