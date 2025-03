Cada una de las tres encuestas que encargue el bloque opositor costará al menos $us 50 mil

Una de ellas será pagada por Jorge Tuto Quiroga, la otra por Samuel Doria Medina y se busca que la tercera sea cubierta con los aportes de los actores que participan del frente o, en su defecto, por los dos aspirantes con mayor chance de ganar.

eju.tv

Cada una de las tres encuestas que encargue el Bloque de Unidad de la Oposición costará al menos 50.000 dólares; uno de los trabajos lo pagará Jorge Tuto Quiroga, otro Samuel Doria Medina y se busca que el tercero sea cubierto con los aportes de los demás actores que son parte del frente o que, al final, la cuenta sea dividida entre los dos aspirantes que tienen mayores posibilidades de ganar.

«Lo que modestamente yo podría aportar sería el 10% de una de las encuestadoras, ahora Samuel dice que cuesta 50 (mil dólares), otros me han dicho 80 (mil), qué sé yo, serán 60 (mil dólares) por poner una cifra; el 10% de eso son 6.000 dólares que yo sí me puedo permitir y lo hago más como un gesto, ellos tienen mucho más dinero del que yo tengo», declaró Amparo Ballivián.

La única mujer que es parte del bloque opositor explicó que en las reuniones para establecer los acuerdos para las encuestas surgió la propuesta de que el tercero de los trabajos debería ser pagado con las contribuciones de todos quienes conforman el frente: Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Vicente Cuéllar, Quiroga, Doria Medina y, por supuesto, Ballivián.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, Mesa y Camacho se desmarcaron pronto de esa responsabilidad ya que el primero declinó su candidatura, el Gobernador guarda detención en Chonchocoro y Cuéllar se alió con Doria Medina. Entonces Ballivián ofreció dar un aporte del 10% del valor total de la tercera encuesta, un trabajo cuyo costo, al final, puede que termine por ser pagado en partes iguales por Quiroga y Doria Medina.

«Yo le dije a Samuel, ‘los que tienen mayor probabilidad de ganar la encuesta son Tuto y tú’, y los dos tienen financiamiento, de dónde, no sé, yo no tengo ningún financiamiento, yo financio esto de mi caja de ahorros», declaró en el programa No Mentirás, que se trasmite por RTP.

La mañana de este martes fue el portavoz del bloque, el expresidente Mesa, quien comunicó la realización de las tres encuestas y las características de los trabajos para definir al candidato único que vaya en representación del frente, con el siguiente detalle:

La realización simultánea de tres encuestas idénticas en cuanto a sus preguntas, su metodología, su alcance, su marco muestral y su margen de error.

Las tres encuestas se harán a fines de marzo y ofrecerán los resultados que necesitamos en el mes de abril, para contar con el candidato presidencial único del Bloque de Unidad con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones nacionales.

Las tres encuestas serán realizadas por empresas especializadas con experiencia y prestigio, que garanticen un trabajo correcto y transparente.

El Bloque de Unidad y los precandidatos han escogido las tres empresas que harán el trabajo, de acuerdo a los parámetros establecidos.

Comunicado al país del Bloque de Unidad de Oposición Democratica pic.twitter.com/Nbhqz6azOW — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) March 25, 2025

«Hemos querido dar a conocer al país esta explicación para que sea la ciudadanía boliviana la valedora de nuestro comportamiento, que se realizará con la mayor seriedad y buena fe», concluye el mensaje compartido por Mesa, a través de sus redes sociales.