CAF invertirá $us 8.500 millones en agropecuarios, productores bolivianos toman la medida con cautela

En Bolivia ven primero que debería haber gobernabilidad y sin intromisión política para aplicar esta estrategia de ‘Prosperidad Agropecuaria’ del organismo internacional.

La CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- presentó la estrategia ‘Prosperidad Agropecuaria’, un plan integral para impulsar la transformación del sector agropecuario regional hacia un modelo sostenible, resiliente y regenerativo en el cual se invertirán $us 8.500 millones hasta 2030, duplicando el acumulado de inversión de la CAF en el sector.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, dijo que esta inversión se la hará a través de “toda la oferta de servicios financieros y de conocimiento de CAF” y también en colaboración con aliados estratégicos que han aportado al fortalecimiento de la región.

“Con la nueva estrategia Prosperidad Agropecuaria de CAF nos planteamos un escenario renovado de acción, que nos permite aumentar y profundizar la inversión a lo largo de toda la cadena de valor agropecuaria”, afirmó Díaz-Granados.

Este anunció fue abordado con cautela por algunos productores en Bolivia, quienes indicaron que para captar cualquier tipo de crédito internacional se tiene, primero, que asegurar la gobernabilidad del país.

“Necesitamos un Gobierno que tenga gobernabilidad, no tiene sentido entusiasmarse. El Gobierno actual lastimosamente no goza de esa gobernabilidad para lograr un nuevo crédito. La CAF no está regalando, está prestando estos recursos”, señaló Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba.

El representante del sector productivo cochabambino dijo que quizás con la siguiente gestión de Gobierno se alcance esa gobernabilidad.

“Está claro que en el país necesitamos una transferencia de tecnología y recursos económicos para poder fortalecer la producción”, complementó.

Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), manifestó que si los créditos se aplican en pre y post cosecha, “sin que los políticos metan la mano”, este plan integral puede manejarse bien en Bolivia.

Por otro lado, Javier Landívar, director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), dijo que no es la primera vez que se dan estos proyectos de ayuda económica para la agricultura sostenible y regenerativa.

Agregó que el enfoque de estos organismos, como la CAF, están dirigidos a la agricultura familiar, una actividad que no tiene un impacto total sobre la producción.

Entonces, indicó Landívar, si se quiere provocar un cambio en la cantidad de alimentos que se producen, se tiene que trabajar con el pequeño productor, y esto significa invertir en un sistema o esquema para el mejoramiento de la producción agrícola ganadera masiva.

“Se tiene que apoyar la agricultura a gran escala para que desarrolle mayores tecnologías y mejoras en la producción y rendimiento, porque el concepto básico del desarrollo es mayor producción para lo que es alimentación mundial”, agregó.

Situación en la región

Durante la presentación de la estrategia “Prosperidad Agropecuaria”, Máximo Torero, economista jefe de la FAO, advirtió que América Latina y el Caribe aún enfrenta importantes desafíos para transformar su sector agropecuario.

“No podemos abordar estos desafíos con soluciones aisladas, debemos integrar prácticas sostenibles a lo largo de toda la cadena de producción. Invertir en este sector contribuye a la restauración de ecosistemas, la estabilidad de los mercados y el bienestar de las comunidades, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. La estrategia que presenta la CAF es un paso clave en esa dirección”, aclaró.

A su vez, Ignacio Lorenzo y Maximiliano Alonso, miembros del equipo técnico responsable de la estrategia Prosperidad Agropecuaria de CAF, presentaron la visión 2035 de la institución para el sector agropecuario regional, y explicaron que la misión de CAF es impulsar la prosperidad agropecuaria mediante el apoyo a la transformación del sector, con un enfoque en el financiamiento de acciones a lo largo de toda la cadena de valor y la seguridad alimentaria.

Esta estrategia se articulará en torno a tres objetivos específicos: fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, promoviendo sistemas alimentarios sostenibles; contribuir al desarrollo de los territorios rurales, mejorando infraestructuras y oportunidades para la agricultura familiar; y promover la sostenibilidad ambiental, impulsando prácticas agrícolas resilientes y bajas en emisiones.

