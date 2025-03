Copa denuncia amenazas de su expareja: «Si no arreglo a las buenas, él va a publicar videos»

La Alcaldesa de El Alto pidió que el juez que sigue la causa contra su exconcubino emita las determinaciones para evitar más sufrimiento a sus hijos.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, denunció este lunes que su expareja la amenaza con publicar videos suyos en caso de que no arregle los asuntos concernientes a los procesos que se le sigue por asistencia familiar y violencia psicológica.

«Él empezó a llamar a dos personas muy cercanas a mí para decirles que tengo que arreglar a las buenas, porque si no arreglo a las buenas, él va a publicar videos que él sacó», declaró la autoridad edil, en conferencia de prensa.

Copa aseguró que por el comportamiento de su exconcubino, Pablo Callisaya, sus hijos ya no tienen privacidad y sufren un acoso que comenzó a perjudicar su convivencia.

«Le pido a este señor que deje de ser cobarde y que diga la verdad, que deje de estar publicando cosas que están afectando a los niños, este señor nunca vino a ver a sus hijos, jamás, no les pasa pensiones, ni siquiera les hace una llamada», sostuvo junto a su abogada, Paola Barriga.

En enero del año pasado, Callisaya publicó un video en el que asegura que sufre una «persecución» por haber revelado que su ahora expareja le fue infiel y sostuvo que no le dejan ver a sus hijos.

Asimismo, publicó fotos suyas junto a los niños que tienen en común, con mensajes alusivos a un supuesto impedimento de parte de la Alcaldesa para no acercarse a sus hijos.

«Yo he aguantado corrientes de odio, he aguantado violencia psicológica, he aguantado difamación, he aguantado que hayan ido contra mi dignidad, he aguantado muchas cosas, pero lo que no voy a aguantar es que vulneren el derecho de mis hijos y estén violando su privacidad», manifestó Copa.

La autoridad edil pidió al juez que sigue la causa que dicte las determinaciones correspondientes para evitar que se vulneren sus derechos y los de sus hijos.

«Nosotros no podemos hacer una vida normal, mis hijos no salen, mis hijos no pueden ir a la escuela, hoy día no han ido porque toda la semana hemos recibido llamadas por esta situación, yo pido al juez que está agarrando este caso de una vez determine qué va a pasar con esto», declaró.