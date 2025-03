Copa sobre Andrónico: Está jugando a no tener personalidad, le están nublando las ideas

La Alcaldesa alteña indicó que Rodríguez debe dejar de escuchar a Evo Morales y concentrarse en cumplir el mandato que tiene en la Asamblea.

eju.tv / Video: RTP

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se refirió este miércoles a la ausencia del presidente del Senado a la reunión convocada por el Gobierno. Indicó que Andrónico Rodríguez juega a no tener personalidad y que sus allegados le nublan las ideas.

«Él está jugando a no tener personalidad y a hacer todo lo que el señor Morales dice, porque a él (Evo) no le importa, él está bien feliz en el Chapare y no está viendo la realidad que está pasando en diferentes departamentos y ciudades de nuestro país», declaró la también líder de la organización política Morena.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El martes 18 de marzo el Gobierno de Luis Arce convocó a los titulares de las cámaras de senadores y diputados, además del presidente del Tribunal Supremo Electoral y líderes políticos a buscar soluciones a la crisis energética y garantizar las elecciones.

La iniciativa surgió del presidente del Senado, quien más tarde decidió no asistir al encuentro porque señaló que la cita no debería incluir a precandidatos ni a «magistrados autoprorrogados».

Al respecto, Copa sostuvo que como legislador, Rodríguez debe velar por los intereses de la patria y no prestar atención a los comentarios que se escucha desde el ala evista o de quienes insisten en su candidatura a la Presidencia.

«Antes de ser militantes o seguir fielmente a una doctrina, ideología del líder al que siguen está primero Bolivia, son padres de la patria (…), yo creo que Andrónico está nublando sus ideas porque por este lado le dicen ‘tú eres el candidato, esta es tu oportunidad, tú puedes ser Presidente’, pero por este otro lado los del trópico y el señor Morales le dicen ‘tú no puedes ser nada, tú sabes que si te metes a qué consecuencias te vas a atener, tú no puedes manejarte solo’; entonces eso está haciendo que nuble la posición que realmente tiene», indicó la autoridad edil.