Creemos rechaza la nueva cartografía del TSE y reflota el conflicto por la comunidad de Piso Firme

Asambleístas departamentales y nacionales de Creemos. Foto: Red Uno

Boris Bueno Camacho / La Paz

Caso Piso Firme: Creemos impugnará el nuevo diseño de retribución realizado por el TSE; “La ONU no puede inmiscuirse en asuntos internos”, dice abogado de Patty tras “recomendación” para liberar a Camacho; y, Bolivia deja de recibir $us 600.000 por cada día que no se exporta carne, según la CAO. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Caso Piso Firme: Creemos impugnará el nuevo diseño de retribución realizado por el TSE

Vuelve a la palestra pública los conflictos limítrofes entre Beni y Santa Cruz tras la decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que aseguró que la población de la comunidad Piso Firme debe sufragar en Santa Cruz, pero el territorio pertenece a Beni. En este sentido, el asambleísta por Creemos, Zvonko Marinkovic aseguró que el TSE no tiene la facultad para definir en qué departamento se sitúa la comunidad, además hizo notar que el nuevo diseño de límite de circunscripciones fue realizado entre cuatro paredes. “Anunciamos la presentación de un recurso jurídico para impugnar el mencionado diseño de las circunscripciones y confiamos que el TSE rectificará la situación”, manifestó Marinkovic. El asambleísta invitó a todas las instituciones cruceñas a sumarse a esta acción en defensa de Santa Cruz.

– TSE lamenta que leyes para blindar las elecciones no hayan sido aprobadas por el Legislativo

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, lamentó este viernes que la totalidad del paquete de leyes enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional no hayan sido aprobadas para poder blindar las elecciones generales de agosto. Ponderó la aprobación en la Cámara de Diputados del debate electoral obligatorio para los candidatos que se presenten en los comicios. No obstante, observó que no ocurrió lo mismo con la norma que garantiza la vigencia plena del principio de preclusión y de transferencia de los recursos al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. “Lo ideal lo hubiese sido que todos los proyectos de ley, del paquete que ha emitido y ha enviado el Tribunal Supremo Electoral estén aprobados y promulgados hasta antes de la convocatoria (de las elecciones)”, señaló.

– Guido Añez: Santa Cruz no tiene ningún candidato presidencial, pero irá a las urnas a defender su modelo económico

El analista político y exministro Guido Añez destacó que, aunque Santa Cruz no cuenta con un candidato presidencial propio, los cruceños acudirán a las urnas con un objetivo claro: proteger su modelo económico y productivo, que es clave para la economía del país. “Si la oposición es realmente inteligente, si la gente es totalmente inteligente, se va a dar cuenta de que tendrá que votar por el mejor posicionado si quiere derrotar al MAS. Y no vengan aquí con el tema del voto útil. No, la gente vota por su utilidad”, afirmó Añez en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En ese sentido, el analista subrayó que, aunque no haya un candidato cruceño en la contienda electoral, el electorado de Santa Cruz priorizará la defensa de su modelo de desarrollo.

– Aseguran que el 1% de Arce en la encuesta representa el hastío de la gente

Ante la consulta del porqué el presidente, Luis Arce Catacora, apenas sacó 1% en la encuesta nacional de Uno Decide, el exdiputado y vocero de la ‘Alianza Libre’, Tomás Monasterios, respondió en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que esto se debe al cansancio de la población ante la mala administración del Gobierno de Evo Morales, la actual presidencia “desastrosa” de Arce y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que aprobó leyes “a conveniencia”, por lo que ellos son responsables del “descalabro” económico del país. “Esto es el cansancio de la población hacia el modelo y creo que esto trasciende no solamente a Luis Arce sino también a quienes le han aprobado sus leyes en los últimos cinco años, como es Andrónico, pero también responde a una gestión de gobierno donde él fue ministro y Evo Morales presidente”, dijo.

– La sorpresa de la encuesta es Samuel, la gente pensaba que Tuto estaba más arriba en Santa Cruz

El analista político y exministro Guido Añez destacó que el resultado más llamativo de la reciente encuesta de Captura Consulting es el 17% de Samuel Doria Medina, lo que lo posiciona como el líder entre los precandidatos de la oposición, destacando que, al estar dentro del margen de error, su apoyo podría variar en dos puntos hacia arriba o hacia abajo. En contraste, Añez señaló que el precandidato Jorge Tuto Quiroga tenía expectativas mucho más altas en Santa Cruz, donde pensaba alcanzar el 40% de apoyo, pero su estrategia de centrar la campaña en la región no le brindó los resultados esperados. “Su equipo creía que estaba ganando y que tenía un 40%, pero la calle engaña. Para hacerle creer a un candidato que va ganando, basta con montarle un teatro, llevarle 500 vehículos a una caravana o hacerle una marea blanca, rosada, azul o del color que sea”, comentó Añez en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– No opinamos sobre encuestas, pero sí realizamos las nuestras para conducir la campaña de Tuto, afirma Monasterio

El vocero de la Alianza Libre, Tomás Monasterios, fue contundente al afirmar que todos los que componen esta estructura política, liderada por el expresidente y precandidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tienen la consigna de no opinar sobre las encuestas. Sin embargo, el exdiputado agregó que sí realizan las propias con el objetivo de llevar a buen puerto la campaña electoral de ‘Tuto’. “Confiamos en los números que manejamos internamente. (…) Nosotros siempre en política tenemos que manejar en función a mediciones y esta no va a ser la excepción. Estamos haciendo nuestra propia encuesta. Ese es un trabajo que todo equipo de asesoramiento político realiza para poder tomar decisiones. No hacemos públicas estas encuestas, en lo que va a la campaña jamás hemos publicado y compartido resultados de trabajos internos que realizamos”, dijo.

– “La ONU no puede inmiscuirse en asuntos internos”, dice abogado de Patty tras “recomendación” para liberar a Camacho

Jorge Nina, abogado de Lidia Patty, quien propicia el juicio de Luis Fernando Camacho por los hechos de 2019, rechazó las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que calificó de “arbitraria” la detención del excívico y recomendó su “liberación inmediata”. “La ONU no puede inmiscuirse en asuntos internos”, afirmó Nina, en representación de la exdiputada del MAS y actual vicecónsul de Bolivia en La Plata, Argentina, respecto a las conclusiones de los expertos. “El Estado de Bolivia se maneja bajo el artículo uno de la Constitución Política del Estado (CPE), que dice que Bolivia es un Estado soberano de derecho e independiente”, argumentó. El ministro de Justicia, César Siles, adelantó el jueves que pedirán una revisión de las opiniones del Grupo de Trabajo y afirmó que no se trata de un documento vinculante.

– Bolivia deja de recibir $us 600.000 por cada día que no se exporta carne, según la CAO

Según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, el país deja de recibir $us 600.000 por cada día que no se exporta carne de res, por lo que resaltó la necesidad de reactivar los envíos al exterior. “Vamos a cumplir 60 días con las exportaciones de carne cortadas. ¿Qué significa eso? El país deja de recibir más de $us 600.000 por día”, sostuvo. El ejecutivo señaló que no solo siguen cortadas las exportaciones de carne, sino también las de soya, un tema que contribuye a transparentar los precio hacia el agricultor y hacia el ganadero, por lo que pidió dar mayores certezas al sector. “Si no hay dólares para comprar combustible, si no tenemos dólares para hacer transferencias bancarias y que en los precios de nuestros insumos bajen, ¿por qué no abrimos las exportaciones?”, dijo Frerking.

– Santa Cruz: Inundaciones provocan la muerte de 2.000 cabezas de ganado en Ascensión de Guarayos, reportan productores

El desastre por inundaciones y riadas golpea al sector ganadero de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, cuya dirigencia reporta la muerte de más de 2.000 cabezas hasta este viernes, gran parte de estas por ahogamiento. “Estamos muy preocupados porque ya tenemos reporte de socios que están pidiendo ayuda, no hay colaboración, ya tienen una pérdida de alrededor de 2.000 cabezas de ganado, que se han ahogado, que se han perdido”, reportó el presidente de Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarayos (Agagua), Ernesto Mercado Bazán. Ascensión de Guarayos es uno de los municipios más afectados por las riadas e inundaciones, región que ya se declaró en desastre y que sigue sumando perdidas entre los productores y familias damnificadas, según el reporte.

– La Paz: Vecinos de Tipuani denuncian que hay 1.000 casas inundadas y que mineros incumplen acuerdo firmado en la Defensoría

Los vecinos del municipio de Tipuani, en el departamento de La Paz, denunciaron que hay más de 1.000 viviendas afectadas y otras 260 derrumbadas, por una inundación que inició en diciembre, causada por los trabajos descontrolados de las cooperativas auríferas que operan en la zona, cuyos trabajos modificaron el fondo del río y provocaron su desborde. El presidente de las juntas vecinales de Tipuani, Rufino Chambi, cuestionó la falta de respuesta de la Defensoría del Pueblo, a cuyos representantes busca desde hace tres semanas, para que respondan por el incumplimiento del acuerdo que se firmó en sus oficinas, el 29 de enero. “Desde el año pasado ya se han derrumbado 80 casas y las que están remojadas más de tres meses son 1.000 y hay que ver si cuando todo esto pase sean habitables otra vez”, relató.