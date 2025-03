Diputado evista: «Los vocales Tahuichi y Vargas me decían ‘yo quiero reunirme con el hermano Evo'»

Héctor Arce aseguró que las dos autoridades del TSE le dieron «asesoría» para que encuentre la manera de inhabilitar a Manfred Reyes Villa.

El diputado evista Héctor Arce aseguró que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi y Francisco Vargas lo buscaban para que que les consiga una reunión con Evo Morales y señaló que hasta le dieron «asesoría» para inhabilitar a Manfred Reyes Villa.

«Ahí, en Sopocachi, en el segundo piso de un edificio, me he reunido unas seis, siete veces con Tahuichi Tahuichi y con el vocal Francisco Vargas, así de claro, con los dos, hablábamos de muchos temas, me comentaban o asesoraban, orientaban de cómo impugnar la habilitación Manfred Reyes Villa, ellos me llamaban», declaró al programa No Mentirás el legislador leal a Morales.

En versión de Arce, las dos autoridades del TSE se contactaron en repetidas oportunidades con él para que organice una reunión con el exjefe del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Inclusive yo les dije que no me fastidien porque voy a presentar el registro de llamadas, así de claro, y qué decía Tahuichi Tahuichi: ‘Yo quiero reunirme con el hermano Evo, con el compañero Evo, Francisco Vargas igual, permanente, con los dos sabía ser (sic) las reuniones», manifestó.

Las declaraciones del diputado surgen unas semanas después de las declaraciones del vocal Tahuichi, quien dijo que Morales puede presentar su candidatura, pero que el TSE le daría una «hermosa respuesta», en referencia a su inhabilitación.

«Entonces, luego, lo que me molesta de un tipo así, es que es un tipo cobarde y mentiroso que empieza a atacarlo (a Morales), dice una cosa y otra cuando es la verdad y se niega, y si se sigue negando voy a tener que presentar el registro de llamadas, cuántas veces me llamaba por día y a qué hora», dijo Arce.