Diputados aprueban el proyecto de Ley de debate obligatorio y endurece las sanciones

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Diputados aprueba la Ley de debate obligatorio. Foto: Diputados

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Cámara de Diputados aprueba en grande y en detalle el proyecto de ley de debate obligatorio; Cronenbold a Evo: «Me decía que resista, pero cuando él estaba agarrando un avión a México yo estaba yendo preso»; y, Gobierno analiza quitar veto a exportaciones de carne de res y pide a comercializadores bajar sus ganancias. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Cámara de Diputados aprueba en grande y en detalle el proyecto de ley de debate obligatorio

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este jueves en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley de Debate Obligatorio para los candidatos que participen de las elecciones generales del próximo 17 de agosto. El proyecto de ley no especifica una cifra para la multa que se aplicará al candidato que no se presente a debatir con sus contendientes, sin embargo, establece que la sanción será económica y equivaldrá al costo total de la transmisión del debate, además del retiro inmediato de la pauta del candidato infractor en todos los medios de comunicación y publicidad masiva. El proyecto de norma plantea la incorporación a la Ley 026 del Régimen Electoral la condición del debate electoral público y obligatorio para los candidatos que aspiren a cargos públicos elegibles.

Cronenbold afirma que Evo pidió que lo proclame como «candidato Bicentenario», sorprendiendo a Arce

El exalcalde de Warnes, en Santa Cruz, Mario Cronenbold, reveló este jueves que Evo Morales le pidió de manera directa que lo proclame como «el candidato Bicentenario», algo que generó sorpresa en el gobierno de Luis Arce, en 2022, cuando todavía no tenían diferencias y sostenían reuniones. Cronenbold relató que, en agosto de 2022, Morales lo llamó para encargarle que posicionara el término “Evo Bicentenario”, debido a que el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca también querían apropiarse de esa denominación. “Me llamó y me dijo: ‘Mario, Lucho y David se quieren ganar la palabra Bicentenario y ya le he dicho a la gente de Cochabamba y de El Alto que salgan’”, sostuvo. Dijo que el exmandatario le pidió que hiciera pública la proclamación, ya que en intentos previos en conferencias de prensa no tuvo el impacto esperado.

Cronenbold a Evo: «Me decía que resista, pero cuando él estaba agarrando un avión a México yo estaba yendo preso»

Mario Cronenbold respondió este jueves a las alusiones de traición que le dedicó Evo Morales. Entre otras cosas, el militante masista aseguró que él no huyó del país durante la crisis política de 2019 y que pagó con la cárcel los errores del expresidente. «Cuando yo le informaba que aquí, en Santa Cruz, la ola de descontento era grande él me decía que resista, pero resulta que cuando él estaba agarrando un avión a México yo estaba yendo preso por pensar distinto y aun así me quedé aquí a pagar la facturas de los errores que cometieron ellos por no escuchar al pueblo», declaró Cronenbold a los medios. En una reciente reunión con pobladores del municipio cruceño de Warnes, Morales aludió al exalcalde warneño, a quien se refirió como un traidor del cual no recuerda su nombre.

Diputado Eguez: Medir a Evo Morales en encuestas no implica que esté habilitado

La presencia de Evo Morales en las encuestas que realiza la oposición política tiene un objetivo estrictamente técnico para lograr una lectura correcta del momento político nacional, esta variable no implica que la oposición o el bloque de unidad lo reconozcan como candidato, aclaró el diputado, por Santa Cruz, Walthy Egüez, Creemos. “Evo Morales es todavía capaz de hacer creer a un pequeño segmento que es candidato a presidente, no medirlo podría generar una distorsión técnica, esto no quiere decir que la oposición lo esté validando o reconociendo que es candidato. Nada más jalado de los pelos. Evo morales no puede ser candidato porque las leyes nacionales le impiden, Evo Morales no debe estar en la papeleta, no tiene que estar si respetan las leyes”, dijo enfático el legislador de oposición.

Morales afirma que su instrumento político priorizará un proyecto país en contraste al programa de ‘odio’ de Arce y la derecha

El expresidente Evo Morales ratificó este jueves en sus redes sociales la convocatoria al Congreso de refundación del instrumento político que lidera y el cual, afirma, tendrá una nutrida participación de sus adeptos, quienes durante tres jornadas de trabajo diseñarán las bases programáticas, ideológicas y políticas que tendrá de ahora en adelante el nuevo frente, cuyo nombre y sigla también serán conocidos en el transcurso de estos días. Según la convocatoria, el encuentro se denomina “30 Aniversario y Congreso de Refundación del Instrumento Político del Pueblo”, que se llevará a cabo del sábado 29 al lunes 31 de marzo en la población de Villa Tunari, bastión del líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. La conmemoración de los treinta años se debe a que el Movimiento al Socialismo (MAS) fue fundado en 1995.

Oposición espera que el Gobierno no haya declarado emergencia nacional sólo para exigir más préstamos

La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional puso en duda la verdadera intención del gobierno nacional en la declaratoria de emergencia por las inundaciones; sospecha que pueda tratarse de una estrategia para exigir la aprobación de más créditos internacionales. “Llama la atención que declare emergencia cuando hay inundaciones y cuando hay incendios, no. No lo ha hecho nunca. El año pasado se han quemado miles de hectáreas y el Gobierno esperó mucho tiempo. Ahora está pendiente un crédito que tiene que ver con desastres y, esto le permite utilizar esos recursos en lo que ellos quieran. Ellos sólo quieren el desembolso fácil”, declaró la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero. La jornada pasada, el jefe de Estado, Luis Arce, emitió un decreto supremo para declarar desastre nacional por las inundaciones.

Santa Cruz: Searpi y sector productivo exigen acciones urgentes ante la emergencia por lluvias

El Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) se reunió con representantes del sector productivo y el viceministro de Defensa Civil, quien participó de manera virtual, para plantear la creación de un Comité de Emergencia. Este comité permitiría coordinar acciones entre empresarios, alcaldes y los tres niveles de Gobierno para mitigar los efectos de las lluvias e inundaciones que afectan al departamento de Santa Cruz. En la oportunidad, Luis Aguilera, director del Searpi, presentó el trabajo que ha venido desarrollando al frente del Searpi y los proyectos que han planteado al Gobierno para evitar situaciones adversas, además alertó sobre el riesgo que representan las inundaciones para la producción cruceña, con una inversión estimada en 10.000 millones de dólares en peligro.

Gobierno analiza quitar veto a exportaciones de carne de res y pide a comercializadores bajar sus ganancias

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores Lazo, confirmó este jueves que se analizará retirar el veto a las exportaciones de carne de res, una medida que se cumple desde hace casi dos meses y que es rechazada por el sector ganadero que ha refrendado de que existe la cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento al mercado interno. Señaló que en la última reunión que el Gobierno sostuvo con los ganaderos y el sector exportador se acordó ofertar mayores cantidades de volúmenes a los mercados, “y se lo está cumpliendo, por eso es que ha ido bajado el precio del kilo gancho” y, a partir de que sigan las señales de que la tendencia continuará, se volverá a evaluar la medida restrictiva. “Tenemos una reunión pendiente, para evaluar y si esta es positiva se verá la posibilidad de abrir la exportación de carne”, dijo la autoridad.

El presidente Arce decidirá si declara por escrito, en su domicilio o en su fuente laboral por el caso Golpe I

El presidente Luis Arce se acogerá al artículo 195 del Código de Procedimiento Penal para declarar sobre el caso Golpe I, abierto por los hechos acaecidos en 2019 que terminaron con la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado. Según ese artículo, autoridades del Ejecutivo, Legislativo y diplomáticas pueden presentar su declaración de tres formas: por escrito, en su fuente laboral o en su propio domicilio, explicó el ministro de Justicia, César Siles. En cambio, el expresidente Evo Morales no goza de este “tratamiento especial” y puede ser sujeto a mandamiento de aprehensión, en caso de que no se presente a declarar, dijo Siles. El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz citó al presidente Arce, al expresidente Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno, Carlos Romero a declarar como testigos en el caso Golpe 1.

Asesor de exministro Lisperguer movió medio millón de bolivianos en 9 meses; hoy se acogió al silencio

Gabriel Alejandro, quien trabajó como asesor de despacho del exministro Alan Lisperguer, en cuestión de nueve meses en el cargo llegó a registrar movimientos financieros de hasta medio millón de bolivianos. Ante esta y otras pruebas, decidió acogerse al derecho al silencio en el proceso que se sigue en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. «En el caso de este señor, del asesor del exministro Lisperguer, se tiene que hubiera manejado fuera de su perfil económico cerca de medio millón de bolivianos en un solo año, es decir, él entra a trabajar en marzo de 2024 y hasta diciembre del mismo año logra tener un movimiento económico por esa suma», declaró a la prensa el abogado de la parte denunciante Abel Loma. Lisperguer fue destituido del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua por dos denuncias de corrupción en su contra.

