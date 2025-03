Dirigencia de Condepa aliada a Reyes Villa responde que el partido «no es herencia familiar»

Parte de los fundadores aseguran que el Alcalde y candidato a la Presidencia era dirigente nacional del partido cuando Carlos Palenque estaba vivo.

eju.tv / Video: DTV

La dirigencia que se atribuye la fundación de Conciencia De Patria (Condepa) respondió este lunes que el partido «no es una herencia familiar» de la que pueda disponer «Cae» Palenque, hijo del ideólogo y fundador de ese frente político, que la anterior semana selló una alianza con Manfred Reyes Villa.

«Entiéndase bien: Condepa no es ‘Cae’, no es una herencia particular, no es una herencia que él pueda reclamar como un bien patrimonial», indicó a la prensa el representante de la agrupación política, Marcos Arauz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En jueves 13 de marzo, Reyes Villa selló un acuerdo con militantes de Condepa y del movimiento Jach’a Uru para participar de las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

El sábado el hijo del «Compadre» compareció ante los medios para afirmar que su padre nunca hubiera autorizado una alianza con el actual Alcalde cochabambino.

«El acuerdo que firmamos con el capitán Manfred Reyes Villa tiene una explicación, nos hemos autoconvocado los dirigentes y fundadores, y damos el voto de confianza a Manfred porque él ha sido de Condepa, ha sido dirigente nacional», aseguro Arauz.

El representante condepista agregó que «Cae» Palenque habla sin conocimiento de causa porque era un niño cuando ellos reclamaban por las reivindicaciones de los sectores populares a los que representaba el partido fundado por Carlos Palenque.

«Le queremos indicar al señor ‘Cae’ Palenque: él no puede indicar que se arroga el derecho de tener la sigla de Condepa porque él jamás ha sido ni dirigente, ni militante, no ha estado con Condepa; mientras nuestros compadres han estado con sus wawas cargadas en sus aguayos, siguiéndole al Compadre, seguramente ‘Cae’ ha debido estar jugando en los parques de la zona Sur», sostuvo el dirigente.