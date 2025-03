Economía de El Alto se fortalece con más de 142.000 créditos productivos desembolsados a diciembre de 2024

El municipio de El Alto consolidó su crecimiento económico con un fuerte impulso en el acceso a financiamiento productivo. A diciembre de 2024, un total de 142.277 iniciativas accedieron a créditos, lo que evidencia la creciente demanda de capital para el desarrollo de diferentes emprendimientos, informó el Ministerio de Economía.

Según el reporte de esa cartera de Estado, durante el gobierno del presidente Luis Arce, los créditos productivos pasaron de $us 735 millones (2020) a $us 1.071 millones (2024), con un incremento del 46%, que responde a la necesidad de impulsar sectores estratégicos que generan empleo y dinamizan la economía.

De los $us 1.107 millones desembolsados, la industria manufacturera y la construcción concentraron el 88,2% del total, con $us 639 millones (59,7%) y $us 305 millones (28,5%), respectivamente. El resto de los recursos se dirigió al turismo ($us 65 millones, 6,0%), agricultura ($us 54 millones, 5,1%) y otros.

“Estos datos evidencian un entorno propicio para la inversión productiva en este municipio, que el 6 de marzo cumple 40 años de su creación”, destacó el Ministerio de Economía.

Por otra parte, la recaudación tributaria en el municipio de El Alto experimentó un crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2024, los ingresos fiscales aumentaron 62,2% y pasaron de Bs 257 millones a Bs 417 millones.

En comparación con los Bs 69 millones registrados en 2006, cuando se implementó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el crecimiento acumulado asciende a 689%, atribuido a una mayor formalización y una ampliación de la base tributaria.

Asimismo, la base empresarial vigente de este municipio aumentó un 19,5% durante la actual administración de gobierno, pasando de 28.513 empresas al inicio de gestión a 34.087 empresas en 2024.

En términos netos, esto representa la creación de 5.574 nuevas empresas, reflejo de la expansión y dinamización del sector empresarial. Al final del período neoliberal, El Alto contaba con 1.696 empresas, un número bastante bajo en comparación con la dinámica empresarial que se registró en años posteriores, especialmente con la implementación del MESCP.

Los depósitos del público en El Alto también aumentaron de $us 654 millones en 2020 a $us 896 millones en 2024, es decir, que se incrementaron un 37% en cuatro años. Este crecimiento evidencia una mayor bancarización y confianza en las entidades financieras.

En el mismo periodo, la cartera bruta del sistema financiero en El Alto aumentó de $us 1.836 millones a $us 2.153 millones.

Hasta 2024, un total de 4.823 familias en este municipio fueron beneficiadas con el Crédito de Vivienda de Interés Social, con un total desembolsado de $us 162 millones, consolidando el acceso al financiamiento.

Entre 2006 y 2024, el promedio de la inversión pública ejecutada en el municipio de El Alto alcanzó $us 129 millones, más de 12 veces respecto al promedio de inversión pública del período neoliberal, de $us 10 millones.

Uno de los principales proyectos entregados fue la Planta de Transformación, Acopio y Almacenamiento de Papa. Entre los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución se tiene al mejoramiento y ampliación a ocho carriles carretera La Paz – Oruro, tramo Senkata-Apacheta; la construcción doble vía El Alto-Viacha tramo II Viacha-Progresiva 5.1; y la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y el Tanque de Almacenamiento Milluni Bajo.

Además, el Fondo para la Reactivación de la Inversión Pública (Farip), creado por el gobierno del presidente Arce, permitió la reactivación de dos proyectos en El Alto con un financiamiento aprobado de Bs 46 millones. Esta inversión está orientada a impulsar el empleo y el desarrollo, fortaleciendo la ejecución de obras públicas y dinamizando la economía local.

Entre 2021 y 2024, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto recibió en promedio Bs 792 millones en transferencias del nivel central, por coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Este monto representa un incremento del 15,1% respecto al promedio de Bs 688 millones registrados entre 2006 y 2019.

En este mismo período, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) recibió, en promedio, Bs 405 millones anuales en transferencias del nivel central por concepto de coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y subvenciones. Este monto es más del doble del promedio de Bs 184 millones registrados entre 2006 y 2019.

En cuanto a los bonos sociales, en 2024, un total de 236.745 estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio de este municipio recibieron el bono a la permanencia escolar Juancito Pinto, con un desembolso de Bs 47,3 millones.

Asimismo, 18.956 embarazadas y niños hasta los dos años se beneficiaron del Bono Juana Azurduy, con un desembolso de Bs 14,7 millones. Este incentivo está destinado a fortalecer la salud materno infantil y reducir los índices de mortalidad y desnutrición en la primera infancia.

y, 114.341 adultos mayores de 60 años en el municipio de El Alto cobraron la Renta Dignidad, con un desembolso que superó los Bs 314 millones.

