Economista Chávez: “Créditos están destinados a proyectos concretos, no son de libre disponibilidad para combustible”

El economista Gonzalo Chávez señala que es contradictorio que cuando el Gobierno necesita dólares haya frenado las exportaciones que son las que traen divisas al país

Gustavo F. Jiménez Gonzales







Fuente: Unitel

Tras la exigencia del Gobierno para que se aprueben los créditos externos para viabilizar la importación de combustible, este lunes el analista económico Gonzalo Chávez señaló que el financiamiento no es de libre disponibilidad y cuestionó que cuando se necesitan dólares, el Gobierno frena las exportaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Los créditos están destinados para proyectos concretos. No son dólares de libre disponibilidad que mañana el Gobierno recibe de la cooperación internacional y paga la compra de combustible”, manifestó Chávez, en La Revista de UNITEL.

El economista señaló que las restricciones que tiene el Gobierno con los dólares están vinculadas a las exportaciones. Recordó que el Gobierno prohibió la exportación de aceite, de carne y de otros productos que permitían el ingreso de divisas al país.

Otro aspecto que destacó Chávez está relacionado con las exportaciones de gas, que el 2014 permitían el ingreso de unos 6.000 millones de dólares al Estado; sin embargo, en la actualidad se redujo a cerca de 2.000 millones.

“Hemos estado durante muchos años diciéndole al Gobierno que el problema del gas se iba a complicar, que el tema de los subsidios iba a complicar. Mataron a la gallina de los huevos de oro, no invirtieron en exploración y producción cuando tenían que hacerlo hace diez años atrás, y ahora tienes una restricción brutal de recursos financieros”, señaló Chávez.

Chávez también se refirió a las cifras que brindó la ministra Prada, quien indicó que Bolivia depende en un 59% de la importación de gasolina y en un 90% de diésel.

El economista señaló que en el Gobierno “han hecho que tu aparato automotor sea más dependiente todavía”..

“Si no tienes dinero para comprar ese diésel y gasolina, estás estrangulando a la economía boliviana y lo has hecho por incompetencia de no haber impulsado el sector exportador dentro del Estado”, señaló.

El economista consideró que pese a la crisis económica y de combustible, el Gobierno no toma medidas adecuadas.

“Se han gastado todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, han empeñado el oro, se han endeudado muchísimo y no atacan lo más importante que es el gasto público. ¿Cómo quieres resolver un problema de dólares si eres incapaz de reducir esa máquina burocrática ineficiente?”, señaló Chávez.