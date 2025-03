El Bloque de Unidad aplaude que encuesta lo ratifique como la primera opción electoral; el MAS cree que hay manipulación

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Integrantes del Bloque de Unidad resaltan que la encuesta favorece a sus precandidatos; para «renovadores», encuesta que da 1% a Arce «puede estar manipulada» y dicen que él no está en campaña; y, elecciones: Si no hay unidad, “ellos van a ganar y nosotros vamos a perder”, dice Arce en el aniversario del MAS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Integrantes del Bloque de Unidad resaltan que la encuesta favorece a sus precandidatos

Los aliados del Bloque de Unidad de la oposición expresaron su complacencia por los resultados obtenidos en la encuesta que efectuó la empresa Captura Consulting para la Red Uno, ya que dos de sus miembros, Samuel Doria Medina (17%) y Jorge Tuto Quiroga (16%), están en el segundo y tercer lugar de la intención de voto, por detrás de Andrónico Rodríguez (18%); pero, las estrechas diferencias confirman una posición favorable para ese frente de cara a las elecciones nacionales. Para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la consulta conocida la pasada jornada deja en claro que los precandidatos de la unidad, Samuel y Tuto, concentran la mayor intención de voto y una inmejorable aceptación de los electores, lo que brinda optimismo y esperanza, debido a que, el bloque de unidad se erige como una opción fuerte.

– Para «renovadores», encuesta que da 1% a Arce «puede estar manipulada» y dicen que él no está en campaña

Desde la facción «renovadora» del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que la reciente encuesta de intención de voto que da 1% a Luis Arce «puede estar manipulada» y aseguran que el mandatario no está en campaña. «Sabemos que las encuestas pueden ser manipuladas, de todas maneras los candidatos que ahora se están promoviendo ahí tienen intereses personales, pueden manipular y eso lo sabemos, nunca en la historia pasada se ha cumplido lo que decían las encuestas, más bien ha sido todo lo contrario», señaló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. El estudio de opinión elaborado por Captura, que fue divulgado la noche del jueves, ubica a Arce en sexto lugar de preferencia con el 1% a escala nacional. Asimismo, la percepción negativa sobre su figura alcanza el 91%.

– Tuto se compromete a respetar los resultados de las encuestas del bloque de oposición

El expresidente y precandidato a la presidencia Jorge Tuto Quiroga se comprometió a respetar los resultados de las encuestas del bloque de oposición, aunque no resulte favorecido. Tres encuestas encargadas por los precandidatos del bloque opositor definirán la “candidatura única” de cara a las elecciones generales del 17 de agosto. Las tres encuestas pactadas por los opositores Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Amparo Ballivián tendrán cinco preguntas y los cuestionarios serán aplicados durante los días cinco, seis y siete de abril por tres empresas que lograron el consenso de los precandidatos. “Yo he firmado un compromiso y siempre cumplo aquello que suscribo”, respondió Quiroga ante la consulta específica sobre si respaldase a otro candidato. Las declaraciones de Quiroga se realizaron en el foro Candidatos Bajo la Lupa.

– Elecciones: Si no hay unidad, “ellos van a ganar y nosotros vamos a perder”, dice Arce en el aniversario del MAS

El presidente Luis Arce llegó este viernes al evento por el XV aniversario de la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia. Luego, asistió al evento de la Conamaq. En ambos eventos entregó un vehículo como regalo. Advirtió que, si no se consolida la unidad en el oficialismo, los opositores se impondrán: “Ellos van a ganar y nosotros vamos a perder”, afirmó. El mandatario aprovecho estos escenarios para pedir a las organizaciones que respaldan su Gobierno y son parte del oficialismo a impulsar la unidad para “dar continuidad” a lo que denominan como “proceso de cambio”. En ese marco, se refirió a los cuestionamientos que surgen en contra del Movimiento Al Socialismo (MAS) en un contexto marcado por una crisis económica y problemas en el abastecimiento de combustibles.

– Una docena de parlamentarios se suma al proyecto de Doria Medina rumbo a las elecciones

La mañana de este viernes una docena de parlamentarios confirmaron su respaldo a la postulación de Samuel Doria Medina dentro del Bloque de Unidad de la Oposición, para que se convierta en el único aspirante a la Presidencia por ese frente. Diputados y senadores del departamento de Potosí, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Chuquisaca y de Tarija expresaron su apoyo a Doria Medina, quien pelea palmo a palmo con el también precandidato Jorge Tuto Quiroga para convertirse en candidato presidencial. «Hemos decidido junto con todos mis colegas presentar nuestro respaldo a plegarnos a este gran proyecto para que Samuel sea presidente», declaró el diputado Aldo Terrazas. Además del apoyo de este grupo de parlamentarios, en esta jornada Doria Medina también recibió el respaldo del exalcalde de La Paz Luis Revilla.

– Cooperativistas mineros exigen destitución de Dorgathen y se declaran «en pie de lucha»

Los cooperativistas mineros se declararon este viernes «en pie de lucha» y exigen la destitución del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, además de otros funcionarios del área de hidrocarburos debido a la provisión irregular de carburantes en el país. «Exigimos la inmediata destitución de los actuales responsables de YPFB como, por ejemplo, del ingeniero Armin Dorgathen, presidente ejecutivo de YPFB; ingeniero Álvaro Tumiri Botello, gerente comercial de YPFB, y de la licenciada Norka de los Reyes Corrales, del distrito comercial La Paz, planta Senkata», dice una de las determinaciones expresadas en conferencia de prensa por el sector. Desde hace ya varios meses la importación y distribución de diésel y gasolina es irregular en las diferentes regiones del país debido a los problemas de acceso a divisas extranjeras por parte del Gobierno.

– Mayaya Centro, entre los 10 mayores descubrimientos de petróleo y gas del mundo

El campo Mayaya Centro, descubierto por YPFB en el Subandino Norte de Bolivia, cuenca Madre de Dios, se encuentra entre los 10 principales descubrimientos de petróleo y gas del mundo en la gestión 2024, de acuerdo con un ranking de S&P Global Commodity Insights. Según lo publicado en su Daily Exploration Alert, en primer lugar destaca el descubrimiento de Mopane 1X en Namibia, seguido de Al Nokhatha 1 en Kuwait, Mangetti 1X en Namibia, Ahpun Topset East en USA – Alaska, Ilginskoye en Rusia, Murene 1X en Costa de Marfil, Nefertari 1 en Egipto, Bluefin 1 en Guyana, Mitikyakhskoye en Rusia y Mayaya Centro X1 en Bolivia. “Esta certificación de IHS disipa toda duda del descubrimiento y abre un potencial nuevo para atraer inversionistas en esta zona inexplorada”, indicó Raúl Eduardo Giraudo, gerente general de YPFB Andina SA.

– “Evo no puede ser obligado a declarar, es víctima del Golpe de Estado”, señala Wilfredo Chávez

Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales, se refirió a la convocatoria a declaración para el exmandatario y enfatizó que no llegó ninguna notificación hasta la fecha. Indicó que no lo pueden obligar a declarar, porque es la víctima del Golpe de Estado I, hecho suscitado en 2019. La audiencia está prevista en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para el lunes 31 de marzo a las 14.00. En el caso de que las personalidades políticas no asistan, se emitirá la orden de aprehensión. “No llegó ninguna notificación sobre el hecho de que habría convocado a una declaración testifical. Sobre ello, tenemos que ser precisos y claros, en ese juicio el procesado no es Evo Morales, más bien es una víctima del golpe de Estado que se ha orquestado y luego fraguado con grupos de poder, quienes pagaron a militares y policías”, aseguró.

– Arce regala un vehículo y ya tiene la empresa que construirá la sede de 5 pisos del Conamaq

El presidente Luis Arce regaló este viernes un vehículo a la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia y, más tarde, anunció que ya tiene a la empresa que construirá la sede de cinco pisos del Conamaq, dádivas que son cubiertas con recursos del Estado. «Yo voy a invitar a nuestra hermana ejecutiva de la Confederación de Mujeres Interculturales para hacerles entrega, en este su aniversario, de un vehículo», declaró el mandatario en el segundo acto público que cumplió en esta jornada. En el encuentro de conmemoración del XXVII aniversario del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu organizado en la sede de la organización en La Paz, el Jefe de Estado indicó que ya se cuenta con la constructora que levantará la nueva sede de la organización afín al MAS.

– Asfi asegura que nueva comisión para compras con tarjeta no se rige bajo la cotización del dólar paralelo

La directora de la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, aseguró que el nuevo cálculo de comisión para las transacciones superiores a $us 100 con tarjeta no toma en cuenta la cotización del dólar paralelo, resaltó que recogen información de los precios de la divisa en el extranjero. La Asfi emitió la circular 857 el 14 de marzo en el que instruye a las entidades financieras recalcular el precio final del dólar para quienes quieran realizar las transacciones electrónicas superiores a $us 100. La página 16 de la circular presenta la nueva fórmula de cálculo del componente variable y se explica que se considerarán siete aspectos para establecer el porcentaje de la comisión.En toda la ecuación se presentan variables como el cálculo del promedio ponderado del tipo de cambio de compra de 30 días previos a los siete días de rezago de dicho cálculo.

