El Comité Multisectorial niega acuerdo y afirma que la reunión con el gobierno fue una foto para el libro de los recuerdos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Miembros del COmité Multisectorial en conferencia de prensa.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Comité multisectorial desmiente acuerdo con el Gobierno y aclara que solo se firmó un acta de reunión; el tratamiento de 2 leyes que «blindan» el proceso electoral aún están pendientes a una semana del inicio del calendario; diputado Cuéllar: No se puede descartar el Nobel de Economía para el presidente Arce. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Comité multisectorial desmiente acuerdo con el Gobierno y aclara que solo se firmó un acta de reunión

El Directorio del Comité Multisectorial manifestó este martes que la reunión de ayer fue una foto más para los libros del Gobierno y que no firmaron ningún acuerdo, si no sólo se suscribió un acta de reunión sobre la escasez de combustible. Asimismo, lamentó que no se concerte la posibilidad de aprobar un decreto sobre la liberación de importación de carburantes sin restricciones. “Lo que vemos es que esto es una foto más para el libro de los recuerdos del Gobierno, no podemos volver fantasma donde no hay, lo de ayer sólo fue un acta, en el que el Comité Multisectorial hizo una propuesta de un decreto para la liberación irrestricta del diésel y de la gasolina y para eso se requiere que se retire de la lista de sustancias controladas”, afirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

– Zvonko: Tras reuniones con el Gobierno, sectores “se van con promesas y sin resultados”

El asambleísta de Creemos, Zvonko Matkovic, manifestó que el Gobierno después de 20 años llevó a una situación catastrófica al país y que ahora buscan culpables cuando los responsables de malgastar la plata son ellos mismos. «Este gobierno, después de 20 años, nos ha llevado a esta situación catastrófica. Lamentablemente, están utilizando justamente lo que ellos mismos crearon como excusa para buscar culpables, cuando al final del día, los únicos responsables de lo que ha sucedido son la corrupción que ellos generaron y la incompetencia para administrar un Estado que fue rico, pero que lo único que hicieron fue robarse el dinero y malgastarlo», lamentó. En ese marco, el asambleísta opositor sostuvo que los sectores que sostuvieron reuniones con el gobierno se fueron con promesas y “absolutamente con ningún resultado”.

– El tratamiento de 2 leyes que «blindan» el proceso electoral aún están pendientes a una semana del inicio del calendario

A una semana del inicio oficial del calendario electoral, dos leyes consideradas importantes para blindar el proceso electoral 2025, aún no fueron tratadas en el legislativo y no están en la agenda legislativa, una relacionada con la preclusión y la otra que respalda el trabajo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pese a ello, la organización de las Elecciones Nacionales avanza. La aprobación de estas normas es el primero de los 10 factores y fechas principales que ya se barajan con rumbo a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. “Si acaso la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no aprobaran la ley de preclusión electoral, ingresaríamos a un proceso electoral presidencial con enormes riesgos jurídicos, porque los plazos son muy ajustados”, informó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe.

– Arranca el empadronamiento permanente para la elección general: prevén registrar más de 350 mil nuevos votantes

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, informó este martes que arranca el empadronamiento permanente, en horario ampliado durante los siete días de la semana para los nuevos votantes y las personas que cambiaron de domicilio y zona donde vivían, para que emitan su voto en la elección general del 17 de agosto de este año. Asimismo, indicó que el Servicio de Registro Cívico (Serecí) dispone puntos fijos y móviles para que la población pueda empadronarse en todo el país, calculan inscribir a unos 350 mil nuevos votantes y otro número similar por cambio de domicilio. “Iniciamos el reforzamiento al empadronamiento biométrico para que la población se apersone de lunes a domingo, y feriados, para que todas las personas que cumplieron 18 años y los que se trasladaron de zona o ciudad, se puedan empadronar”, informó Arista.

– Diputado Cuéllar: No se puede descartar el Nobel de Economía para el presidente Arce

El diputado “arcista” Rolando Cuéllar anunció que tratará con sus colegas la posibilidad de proponer al presidente Luis Arce para el premio Nobel de Economía, debido al modelo económico que se implementa en Bolivia.Turismo en Bolivia. Cuéllar sostuvo que todos los países quieren copiar el modelo económico de Bolivia, porque considera que ha sido exitoso y ha dado estabilidad al país. “No se puede descartar darle un premio Nobel (el presidente Arce), porque vemos que la economía se ha estado un manteniendo, la estabilidad el peso boliviano se ha mantenido la economía, un estandarte bien equilibrado. A diferencia de otros países que se ha desvalorado la moneda, el peso boliviano no se ha devaluado, se ha reforzado y yo creo que la economía está muy bien a diferencia de otros países”, manifestó el diputado.

– Searpi reporta que riadas e inundaciones afectan a más de 100.000 hectáreas de cultivos listos para cosechar

Desde el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), dependiente de la Gobernación cruceña, presentaron los resultados de un reciente monitoreo que refleja que la afectación de cultivos afectados por riadas e inundaciones alcanza a una superficie de 101.000 hectáreas. Así lo señaló Juan Manuel Antony, director de Obras y Cuencas del Searpi, al explicar que la afectación a regiones productivas se da principalmente desde el río Grande, alcanzando tanto a la zona este como al Norte Integrado cruceño, donde se producen granos estratégicos como la soya, maíz y el sorgo. “Desde el mes de noviembre hasta marzo, venimos registrando más de 105 crecidas entre extraordinarias grandes y pequeñas en el río Grande. Y ha habido problemas de ruptura de diques, nuevas afectaciones o nuevos puntos críticos”, sostuvo.

– Ante riadas e inundaciones, Gobernación cruceña declara emergencia departamental

Tras los diferentes reportes de afectación y pedidos de ayuda de regiones afectadas por riadas e inundaciones, la Gobernación cruceña oficializó la tarde de este martes la Declaratoria de emergencia departamental. “El gobernador en ejercicio Mario Aguilera declara emergencia departamental por los efectos de las variaciones climáticas que han estado ocasionando intensas lluvias, riadas, inundaciones, vientos fuertes, derrumbes y deslizamientos”, señaló Jhonny Rojas, director de Gestión de Riesgo (DGR) de la Gobernación. Hasta la fecha, hay tres municipios declarados en emergencia y seis en desastre, siendo uno de los casos más recientes el de Cuatro Cañadas, que emitió la declaratoria de desastre este lunes ante el avance del agua en siete comunidades y la amenaza de más inundaciones.

– Concejal denuncia que fallo del TCP establece que “si corresponde”, se emita los lineamientos técnicos de urbanización a favor de un privado en el Cordón Ecológico

El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Federico Morón, señaló que un fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) favorece a un privado que tiene alrededor de cinco hectáreas en la zona del Cordón Ecológico, un área de protección, para urbanizar. Detalló que el privado favorecido alega que tiene derecho propietario en 100 hectáreas de la zona, de las cuales sobre cinco logró un fallo a su favor. De acuerdo a Morón, la Sala Constitucional Primera falló que, “se dispone la inaplicabilidad en el caso correcto de la Ley Municipal 1434/2021 y la resolución 114/2021del 12 de octubre del 2021. En efecto, la autoridad accionada en el marco a los informes correspondientes, dentro del plazo de 60 días, si corresponde, emita los lineamientos técnicos de urbanización para la aprobación de la solicitud de urbanización del hoy accionante de tutela”.

– Viceministro dice que Emapa subvenciona el precio final del arroz hasta en 40% para vender a “precio justo»

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) subvenciona el precio final del arroz hasta en 40% para vender a “precio justo”; sin embargo, resaltó que la empresa estatal tiene utilidades. “En el caso de la subvención del arroz, desde el Estado, nosotros subvencionamos para que llegue a precio justo al consumidor final; pero como empresa Emapa tiene utilidades. Hay subvenciones diferenciadas. Hemos empezado con la subvención del 10%. Ahora en el maíz estamos con el 55% de subvención. En el caso del arroz, varía, hemos llegado al 35%, 40%, al consumidor final”, precisó la autoridad. Siles explicó que también subvencionan al productor primario de arroz hasta en un 15% para que posteriormente vendan su producción a la empresa estatal.

– Zafra arrocera en el Beni enfrenta una serie de adversidades

En la provincia Marban zona de influencia de la comunidad de Sachojere, se produce arroz de alta calidad pese a las condiciones del tiempo y los problemas por el mal estado de la carretera que no permite el ingreso normal de vehículos para trasladar a los ingenios que se encargan de procesar el arroz para su distribución. “Queremos mostrarle al pueblo beniano y a las autoridades lo que los agricultores sabemos hacer, producir arroz de buena calidad, pese a las condiciones del tiempo y obstáculos como el mal estado de las carreteras, pese a ello, le ponemos el pecho para llevar el alimento a cada familia, expresó Bladimir Vargas Cuellar productor arrocero. El panorama en el sector agrícola se acentúa por la escasez de diésel y la falta de políticas adecuadas.

