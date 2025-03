El gobierno estima que el movimiento económico del Carnaval ascendió al menos a Bs 663 millones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Se calcula que unas 500 mil personas estuvieron en Oruro durante el Carnaval. Foto: GAMO

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Carnaval del Bicentenario genera Bs 663 millones en movimiento económico; muertes por accidentes de tránsito durante el Carnaval 2025 quintuplica a la cifra del año pasado; y, ANH sobre la escasez de diésel: Es un comportamiento normal en Carnaval. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Carnaval del Bicentenario genera Bs 663 millones en movimiento económico

El Carnaval del Bicentenario, celebrado en todo el país, generó un movimiento económico de al menos Bs 663 millones, informó este martes el viceministro de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Cordero. “De este monto, aproximadamente Bs 450 millones corresponden al Carnaval de Oruro”, detalló en conferencia de prensa, destacando que el evento orureño atrajo a más de 500.000 espectadores, aunque las cifras excluyen a la economía informal vinculada a gastronomía, comercio y otros rubros. Aunque el Carnaval de Oruro consolidó su peso económico, con hoteles al 100% de ocupación y una derrama en transporte y artesanía, Cordero explicó que los datos no capturan el aporte de la economía informal, como la venta de disfraces o servicios de peluquería. “Son actividades vitales, pero difíciles de cuantificar”, señaló la autoridad.

– A dos años del inicio de la crisis cambiaria, no se vislumbra una solución efectiva, advierte economista

A finales de febrero y principios de marzo de 2023, se inició lo que los economistas denominan la ‘crisis cambiaria’, es decir la caída de la oferta de dólares estadounidenses frente a la demanda, en el mercado boliviano. La fecha también coincide con la paralización de la publicación de los informes semanales sobre las principales variables económicas del portal electrónico del Banco Central de Bolivia (BCB). El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, afirmó que, durante ese tiempo transcurrido hasta hoy, el gobierno no encontró una solución efectiva a la crisis cambiaria, la cual se profundizó, lo que se puede apreciar en la escasez de combustibles e incremento en los precios de la canasta familiar, principalmente. Se ha generado un desequilibrio en el mercado cambiario, especulación e incertidumbre, dijo.

– ANH sobre la escasez de diésel: Es un comportamiento normal en Carnaval

Ante las demandas y protestas de varios sectores de la población, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se pronunció sobre la escasez de combustibles en el país, particularmente de diésel, señalando que “es un comportamiento normal” cuando se presenta un feriado largo y festividades como Carnaval. “Hay muchas personas que han viajado y bueno, la demanda ha incrementado. Pero el hecho de la existencia de filas no significa que no haya combustible”, afirmó este martes Ángela Burgos, directora de Comercialización de la ANH. Las declaraciones de la funcionara, se realizan horas después de amenazas de bloqueo y medidas de presión por parte de productores y cívicos de Santa Cruz, quienes denuncian que deben hacer filas por hasta 12 horas para poder cargar combustibles.

– Cívicos cruceños dicen que YPFB ‘no da la cara’ por la falta de combustible

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, acompañado de sus vicepresidentes Dino Franco y Agustín Zambrana, exigió este martes explicaciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la refinería de Palmasola, tras constatar filas “interminables” por combustible en las estaciones de servicio del departamento. “Hay centenares de camiones esperando para descargar combustible; sin embargo, Yacimientos no da la cara, no dice si pueden o no. ¿Por qué no dicen si les han pagado a las transnacionales?”, denunció Cochamanidis, mientras un funcionario de la planta se limitó a indicar que “los encargados no están disponibles”. La tensión se agravó con un comunicado de YPFB, emitido el 28 de febrero, que ajustó horarios de atención durante Carnaval: entre el 1 y 5 de marzo.

– Claure: ‘Dudo que Andrónico se junte con el peor presidente en la historia de Bolivia’

Luego que volviera a surgir el nombre de Andrónico Rodríguez para acompañar al presidente Luis Arce como su vicepresidente en las elecciones generales, el empresario Marcelo Claure duda que el también dirigente cocalero “se junte con el peor presidente de la historia de Bolivia”. “Dudo que @AndronicoRod se junte con el peor Presidente en la historia de Bolivia” (sic), escribió el empresario boliviano desde su cuenta de X. Vidal Gómez, dirigente de los Interculturales y afín al presidente Arce, señaló el lunes que el acompañante “ideal” del mandatario para las elecciones del 17 de agosto es Andrónico Rodríguez. Sin embargo, aclaró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) elegirá a su binomio en un congreso programado para el 11 abril. “El binomio sobre el que hay que trabajar es Luis Arce junto al compañero Andrónico Rodríguez”, declaró.

– Evo recuerda que la derecha usa solo a ‘algunos’ jóvenes que tienen convocatoria para dividir

El expresidente Evo Morales señaló este martes que la derecha usa a ‘algunos’ jóvenes para dividir cuando tienen convocatoria y aceptación, por lo que convocó a la unidad a todas sus bases. “La unidad es importante, mi sugerencia y recomendación a algunos jóvenes, cuando uno tiene convocatoria y aceptación, la derecha usa para dividir. Usa momentáneamente, les quema y (después) los rechaza y abandona. (Esa persona) ya no está con la derecha, pero tampoco con sus bases”, señaló. La declaración del exmandatario surge luego de que volviera a salir el nombre del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para acompañar al presidente Luis Arce como su candidato a vicepresidente para las elecciones del 17 de agosto. Sin embargo, Rodríguez en varias oportunidades indicó que no está en campaña y no es candidato.

– Tuto considera que la única solución a la crisis económica es un cambio de gobierno

Ningún crédito de financiamiento externo o medida que tome el Gobierno de Luis Arce podrá solucionar la crisis económica que atraviesa el país, según el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga. En su criterio, la crisis solo se solucionará con el cambio de autoridades tras las elecciones del próximo mes de agosto. “Lo vengo advirtiendo hace mucho tiempo, la única manera de solucionar esto es con un cambio de gobierno, la única solución es cambiar a los tipos que han destrozado el país”, afirmó en conferencia de prensa. El expresidente dejó entrever que uno de los problemas está relacionado con el tipo de cambio fijo del dólar que mantiene el Gobierno desde 2011, el cual sigue en Bs 6,96, pese a que en la actualidad es complicado encontrar divisas. A causa de ello, apareció un mercado paralelo con un costo mayor por unidad.

– Doria Medina: El próximo gobierno debe saber adaptarse a un mundo con mayor inflación

Ante la nueva vigencia, con gravámenes a las importaciones del 25% a México y Canadá y doblando al 20% los bienes que China exporta a Estados Unidos, el empresario y precandidato Samuel Doria Medina advirtió este martes que el próximo gobierno “debe saber adaptarse a un mundo con mayor inflación, menos flujo de capitales y desglobalización”. “Se ha declarado la guerra comercial en el mundo. Este hecho marca una nueva etapa histórica llena de amenazas y de conflictos para todos los países. Bolivia debe tomar en cuenta estos cambios y maniobrar para evitar que la afecten”, escribió en sus redes sociales el empresario paceño. Señaló que esta nueva realidad será “un desafío de primera importancia para quienes” aspiran a dirigir el país. Estados Unidos impuso nuevos gravámenes a Canadá. México y China.

– Gobierno de Arce destina Bs 63,2 millones para construcción de sedes de 11 organizaciones sociales

Entre 2022 y el año pasado, 11 sectores sociales y sindicales afines al Gobierno de Luis Arce se beneficiaron con la construcción y refacción de sus sedes sindicales por un monto de 63,2 millones de bolivianos. A las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad se destinó más recursos respecto al resto. La agencia de noticias ANF revisó los contratos publicados en el portal del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Las obras fueron construidas con recursos que se destinan a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia. El total del presupuesto para estas obras fue de 63.264.646 bolivianos. El convenio más reciente fue suscrito el 31 de diciembre, para la construcción del Centro de Capacitación Social Productiva de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, por 3.137.340 bolivianos.

– Muertes por accidentes de tránsito durante el Carnaval 2025 quintuplica a la cifra del año pasado

Hasta las 18:30 del martes, se reportaron 75 personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos en las carreteras del país, en particular Potosí, donde se declaró duelo departamental de cinco días. La cifra llama la atención pues en la gestión 2024 se reportó que 25 personas fallecieron durante el festejo de Carnavales, de las cuales 14 murieron en accidentes de tránsito, según un informe que el año pasado brindó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Por lo que la cifra de esta gestión quintuplica a la del año pasado. Se aguarda el informe del Viceministerio de Seguridad Ciudadana respecto a los casos ocurridos durante los días de festejo del Carnaval 2025. El 1 de marzo, sábado de Carnaval, se marcó por la muerte de 37 personas en el choque de dos buses. El 3 de marzo, fueron 31 los decesos en el accidente en la ruta Oruro-Potosí.