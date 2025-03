El que mucho explica se complica: Ministro Gallardo y presidente de YPFB se contradicen sobre la subvención

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen y el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. Foto: BD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB dan dos declaraciones distintas sobre subvención al diésel; ante la falta de diésel, sectores productivos advierten que corre riesgo la seguridad alimentaria y que subirán los precios de la canasta familiar; y, Montaño dice que pedido de adelantar las elecciones busca un ‘golpe de Estado’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ministro de Hidrocarburos y presidente de YPFB dan dos declaraciones distintas sobre subvención al diésel

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, y el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dieron este martes declaraciones distintas sobre la subvención a los hidrocarburos en Bolivia. Ambos, por separado y a distintos medios de comunicación, tuvieron percepciones diferentes sobre si su puede importar combustibles sin acceso a dólares. Gallardo dijo que, aún sin acceso a dólares, se puede importar diésel para luego venderlo en el mercado interno a 11,50 bolivianos por litro. “Lo que (YPFB) está haciendo es realizar mediante activos virtuales la compra de los combustibles”, dijo. Un par de horas después, entrevistado por Erbol, Dorgathen contradijo al ministro: “Si cortáramos la subvención, tampoco solucionaría el problema que tenemos en este momento. El problema que tenemos en este momento es un bache en el flujo de divisas”.

https://eju.tv/2025/03/ministro-de-hidrocarburos-y-presidente-de-ypfb-dan-dos-declaraciones-distintas-sobre-subvencion-al-diesel/#google_vignette

– Empresarios recuerdan al Gobierno que la provisión de combustibles es su responsabilidad

Tras la postura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de no ser capaz de abastecer, en estos momentos, de combustibles a los sectores productivos, el sector privado empresarial le recordó al Gobierno que es su competencia exclusiva garantizar la provisión de carburantes en todo el país. “Creemos que es una responsabilidad del Gobierno la provisión de combustibles; es una obligación que tienen que cumplir. El desabastecimiento va a tener consecuencias gravísimas en la economía del país”, indicó Pablo Demeure, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) Demeure se refirió a las declaraciones de algunos ministros y de YPFB, que responsabilizan de la escasez a la Asamblea Legislativa, como “pasarle la responsabilidad” a los asambleístas.

https://eju.tv/2025/03/empresarios-recuerdan-al-gobierno-que-la-provision-de-combustibles-es-su-responsabilidad/

– Ante la falta de diésel, sectores productivos advierten que corre riesgo la seguridad alimentaria y que subirán los precios de la canasta familiar

El Comité Multisectorial se pronunció este martes después de que el Gobierno nacional aceptara que no podrá cubrir la demanda de combustible a los productores, pese a que el sector enfrenta la campaña de verano, la más grande del año. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, parte del Comité Multisectorial, señaló que “los costos van a subir, la canasta familiar…”. En esta línea, insistió que, con un diésel a mayor costo, los precios de distintos productos seguirán subiendo. Ante esta situación, remarcó que si se rompe la cadena de abastecimiento, en un futuro, puede estar en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia. Agregó que conoce que por día están ingresando 700.000 litros de diésel cuando el sector en esta época de campaña de verano necesita 3,3 millones.

https://eju.tv/2025/03/ante-la-falta-de-diesel-sectores-productivos-advierten-que-corre-riesgo-la-seguridad-alimentaria-y-que-subiran-los-precios-de-la-canasta-familiar/

– Santa Cruz: ALD exige medidas urgentes ante la crisis de combustibles y la reestructuración de YPFB

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Antonio Talamás, expresó su preocupación por la crisis de combustibles y criticó la falta de gestión de YPFB y el Gobierno. Exige acciones inmediatas para garantizar el abastecimiento y evitar mayores impactos en la economía y la población. “Desde la Asamblea Departamental expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis de hidrocarburos que afecta a toda Bolivia y genera un impacto negativo en la economía nacional. Criticamos duramente la ineficacia del presidente de YPFB, quien no ha logrado dar una solución a esta problemática”, manifestó. Asimismo, exige la implementación de medidas urgentes y una reestructuración inmediata de la estatal petrolera. “Que nos informe con claridad sobre la situación del abastecimiento de combustibles en el departamento de Santa Cruz”, agregó.

https://eju.tv/2025/03/santa-cruz-ald-exige-medidas-urgentes-ante-la-crisis-de-combustibles-y-la-reestructuracion-de-ypfb/

– Transportistas advierten a Arce: «El Alto te va a sacar del Gobierno»

El dirigente de los transportistas de base de la ciudad de El Alto Eddy Condori advirtió este martes al presidente Luis Arce que esa ciudad lo sacará del poder si no soluciona la crisis energética. «Señor Arce Catacora, carajo, El Alto te va a sacar porque no vamos a volver a tener un Gobierno que le haga daño especialmente a la ciudad de El Alto, que les ha llevado a la silla presidencial, por eso los transportistas de base vamos a estar en las calles a partir de mañana», declaró Condori. Aseguró que el sector al que representa no cuenta con una dirigencia representativa y legitima, y citó a los casos de Lucio Gómez y Víctor Tarqui, a quienes señaló de estar involucrados en hechos de corrupción. Indicó que el sector está en emergencia y que este miércoles 12 de marzo organizarán movilizaciones para exigir una solución a la escasez de carburantes.

https://eju.tv/2025/03/transportistas-advierten-a-arce-el-alto-te-va-a-sacar-del-gobierno/

– Montaño dice que pedido de adelantar las elecciones busca un ‘golpe de Estado’

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo este martes que el pedido de adelantar las elecciones generales, previstas para el 17 de agosto, busca dar en realidad un “golpe de Estado”. “Ellos (la oposición) quieren adelantar y quieren dar un golpe de Estado para venir a robar las instituciones. Quieren convulsionar (el país), está claro aquello. Están mintiendo, indicando que podamos liberar la importación de diésel y gasolina, cuando ya se ha liberado desde el año pasado”, indicó. El titular del Ministerio de Obras Públicas señaló que “simplemente” buscan pretextos para acortar el mandato del presidente Luis Arce. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló el domingo que el presidente no renunciará a su cargo, pese a la difícil situación que enfrenta el gobierno debido al “sabotaje económico y político” desde la Asamblea Legislativa.

https://eju.tv/2025/03/montano-dice-que-pedido-de-adelantar-las-elecciones-busca-un-golpe-de-estado/

– Evo agrava su situación y refleja “un peligro de obstaculización y fuga”, según Mariaca

La resistencia de Evo Morales a responder ante la justicia, sobre el caso de trata de personas que impulsa el Ministerio Público en Tarija, solamente agrava su situación jurídica, toda vez que, en una audiencia cautelar, la Fiscalía podrá exponer la existencia de peligro de fuga y de obstaculización. Estos riesgos procesales podrían justificar la solicitud de detención preventiva del líder cocalero, advirtió este martes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. “Esto habla de un comportamiento del imputado dentro de una investigación. Si lo aprehenden y llevan a una audiencia cautelar, este comportamiento habla de un peligro de obstaculización y fuga”, indicó Mariaca, al recordar que dentro de las causales para que proceda una detención preventiva, están los indicios, el riesgo de fuga y la obstaculización a la investigación.

https://eju.tv/2025/03/evo-agrava-su-situacion-y-refleja-un-peligro-de-obstaculizacion-y-fuga-segun-mariaca/

– Municipios dan plazo de 15 días a legisladores para aprobar créditos para desastres

Debido a la no aprobación de dos créditos de financiamiento externo para atender desastres climáticos en la Asamblea Legislativa, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) dieron un plazo de 15 días a los asambleístas para aprobar los proyectos. “Estamos dando un plazo de 15 días para que puedan aprobar, caso contrario, nos declaramos en emergencia, con la toma de decisiones pacíficas y de exigencia pública ante la Asamblea, porque vemos a nuestros diputados y senadores haciendo una campaña electoral”, indicó Sara Armella, presidenta de Acobol. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, detalló que, a la fecha, más de 100 municipios en todo el territorio nacional se declararon en desastre municipal, debido a las inclemencias climáticas.

https://eju.tv/2025/03/municipios-dan-plazo-de-15-dias-a-legisladores-para-aprobar-creditos-para-desastres/#google_vignette

– División en el evismo: Diputado rechaza decisión sobre Andrónico y pide dar paso a nuevos liderazgos

El diputado evista Freddy López, mostró este martes su desacuerdo a la determinación de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, sector social que ayer resolvió que Andrónico Rodríguez no sea candidato de ningún partido político, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año. En criterio del legislador, el ahora presidente de la Cámara de Senadores es un líder emergente y representa el presente, por tanto, debería ser postulante. “Considero que un sólo sector no puede definir la candidatura a nivel nacional. Por tanto, se tiene que dar oportunidad a los nuevos líderes emergentes y Andrónico, para mí, es una realidad política, por eso mi desacuerdo con la determinación de la Coordinadora”, enfatizó el legislador del MAS.

https://eju.tv/2025/03/division-en-el-evismo-diputado-rechaza-decision-sobre-andronico-y-pide-dar-paso-a-nuevos-liderazgos/

– Lluvias impactan en Beni, mientras que la granizada afecta a las siembras que hay en los valles del país, según el reporte oficial

El viceministro de Desarrollo Rural, Álvaro Mollinedo, informó este martes que pese a que se registran riadas e inundaciones ocasionadas por la lluvia, principalmente en La Paz, Potosí y Chuquisaca, pero no se tuvo impacto en los sembradíos al igual que ocurre en distintas zonas del valle del país, donde es afectada por la granizada. Mencionó que el único departamento donde se registraron pérdidas es en Beni. “Las riadas e inundaciones vienen afectando, hemos visto que los municipios de Luribay, en La Paz; de Potosí; de Chuquisaca, que han sido damnificados, pero no hubo una afectación muy fuerte. Por el contrario, hay otro evento que más nos preocupa y que estamos haciendo evaluaciones de campo para verificar la producción, hablamos de la granizada, que afectó fuertemente en las zonas del valle del país”, informó.

https://eju.tv/2025/03/lluvias-impactan-en-beni-mientras-que-la-granizada-afecta-a-las-siembras-que-hay-en-los-valles-del-pais-segun-el-reporte-oficial/