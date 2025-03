En El Alto reclaman por la falta de combustibles y dicen que ‘estamos peor que con la UDP’

Algunos conductores consideran que se debe levantar la subvención del diésel y gasolina porque la escasez es insostenible y provoca un gran perjuicio a la población.

Boris Bueno Camacho / La Paz

La escasez de combustibles pone en vilo a diferentes sectores en el país, las largas filas en las estaciones de servicio son la fotografía habitual por la falta de diésel y gasolina en los diferentes centros urbanos, en tanto, en el área rural, el panorama se complica aún más, porque desde hace varias semanas que en diferentes regiones no se distribuyen los carburantes, lo que ha provocado un incremento del mercado ilegal en los que el precio de estos líquidos asciende a más de los 10 bolivianos.

En La Paz y El Alto el problema del desabastecimiento se circunscribía al diésel; sin embargo, desde hace unas dos semanas afecta también a la provisión de gasolina especial, ya que los conductores pasaron de las esperas de media hora para cargar este carburante a tener que dormir incluso en las estaciones de servicio para poder lograr ese cometido; empero, la situación se agravó aún más desde el feriado de Carnaval, porque ahora son varios los surtidores que están cerrados, porque no existen esos productos.

Un reporte periodístico de la Red América TV muestra uno de los surtidores ubicado en cercanías de la Terminal Metropolitana de El Alto en el que se registran dos largas filas paralelas de vehículos pesados y livianos a la espera de poder cargar diésel y gasolina; uno de los conductores informó que llegó a las 03:00 de este lunes al lugar y hasta media mañana no llegaba el carburante desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en Senkata, situación periódica desde hace varios días.

“No hay hasta ahora (la gasolina), no se sabe hasta qué hora llegará, creo que han salido a las tres o tres y media las cisternas para cargar supuestamente y no se sabe a qué hora va a llegar; realmente estamos de mal em peor, porque anteriormente no había y estaba por normalizarse (la distribución), pero otra vez; no sé hasta donde llegaremos con esto (la escasez), porque estamos muy perjudicados, porque como transporte estamos mal, prácticamente este día es perdido”, lamentó.

Otro de los conductores informó que llegó al centro de distribución a las dos de la mañana aproximadamente y desde esa hora se sumó a la columna de vehículos que buscan abastecerse del combustible, empero, ocho horas después, la incertidumbre continuaba entre las personas que esperaban cargar alguno de los dos carburantes, porque los funcionarios de esa empresa desconocían en cuanto tiempo iban a retornar los camiones cisterna para poder reanudar la provisión correspondiente.

“Que se vaya (el gobierno), que se vaya, porque ya es mucho, estamos pero que (en la gestión de) la UDP (Unidad Democrática Popular), todo ha subido, hace una semana he comprado una llanta en Bs 300, lo que antes compraba en Bs 180”, afirmó el conductor, quien se mostró partidario del levantamiento de la subvención del precio de los combustibles, porque la situación se torna insostenible por la escasez de estos que provocan un perjuicio enorme para las actividades normales de la población.

La escasez de los combustibles se agravó desde hace varias semanas, lo que provocó que se formen largas filas en las estaciones de servicio de todo el país, varias de las cuales suspendieron la atención, porque no reciben el cupo necesario desde las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); además de ello, los sectores productivos se declararon en emergencia ante el inicio de la gran cosecha que inicia esta semana, dos regiones cruceñas iniciaron el bloqueo de caminos esta madrugada.