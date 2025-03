Encuestas: Nada está definido, no canten victoria, advierte Añez

Las declaraciones de Añez resaltan la incertidumbre que aún rodea el escenario electoral.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante los recientes resultados de la encuesta de Captura Consulting para Red Uno, que posicionan a Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina como líderes en la preferencia electoral, el exministro y analista político Guido Añez instó a la oposición a no confiarse, subrayando que el panorama aún es incierto y que el apoyo final de la población no está definido.

“Todavía estamos hablando de una situación muy prematura para poder cantar victoria o estar completamente tristes”, manifestó Añez Moscoso, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Agregó: “si te das cuenta, el 20% de la población rural no está encuestada, y el promedio nacional del 20% que no sabe y no responde, estamos hablando de que la mayoría del electorado está ahí, la mayoría de los votos están ahí”.

Mientras, Samuel Doria Medina, candidato del Bloque de Unidad, reaccionó a los resultados, destacando el creciente respaldo a su propuesta. “No existe nada más poderoso que un pueblo que ha decidido cambiar”, escribió en su cuenta de X, enfatizando la importancia de la unidad para derrotar al MAS, superar la crisis y transformar Bolivia.

En el oficialismo, el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, Israel Quino, aseguró que Andrónico Rodríguez es el heredero natural del movimiento popular. Sin embargo, aclaró que su postulación aún no está definida y dependerá de la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales de este año.

De acuerdo a los datos de la encuesta nacional, Andrónico Rodríguez lidera con un 18% de intención de voto, seguido de Samuel Doria Medina (17%), Jorge Tuto Quiroga (16%), Manfred Reyes Villa (13%) y Chi Hyun Chung (11%). El presidente Luis Arce Catacora apenas alcanza el 1%, lo que refleja una pérdida de apoyo dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).